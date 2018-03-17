Gülizar 10.yeni bölüm fragmanı Gülizar dizisi son 9.bölüm izle Kanal D’de

Gülizar 10.yeni bölüm fragmanı Gülizar son 9.bölüm izle Kanal D’de! Dizi severleri ekran başına kilitleyen dizi Gülizar yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Gülizar son bölümde neler yaşandı? Her Cumartesi saat 20.00’da izleyicisiyle buluşan Gülizar dizisi bu akşam 9.bölümüyle ekranlara gelecek. Gülizar dizisi 9.bölümde Mine Murat’ı kaybetmiş olmanın verdiği hırsla Gülizar’a karşı daha çok bilenir ve harekete geçmekte gecikmez. Önce Teksoy ile daha sonra ise Kartal ile işbirliğine girerek Gülizar’ı yaralamanın yollarını arar. Gülizar, Hayriye'nin kendisini zorlamasıyla aşkı ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi Kartal da Gülizar’ı aşkı ve müzik kariyeri arasında seçim yapmaya zorlar. Peki Gülizar son bölümde neler olmuştu? Gülizar’ın görüntülerinin olduğu mesaj üzerine Murat iz sürmeye başlar. Gülizar’ın kaçırılmasını kullanmak isteyen Kartal, aileden gizli basın toplantısı düzenleyip Gülizar’ın kaçırıldığını duyurur. İşte merak edilen Gülizar dizisi yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlar…

GÜLİZAR 9.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Murat'la Gülizar, Hayriye hanıma yakalanmanın şokunu yaşarlar. Gülizar, Hayriye'den hiç beklemediği bir tepki görür ve bütün aileyi karşısına alır. Suzan'ın desteğiyle ayakta kalmaya çalışan Gülizar, ailede onu gerçekten seven tek kişiyi de kaybeder ve Mine'nin ortaya çıkan sırrıyla birlikte iyice yıkılır.

Mine ise Murat’ı kaybetmiş olmanın verdiği hırsla Gülizar’a karşı daha çok bilenir ve harekete geçmekte gecikmez. Önce Teksoy ile daha sonra ise Kartal ile işbirliğine girerek Gülizar’ı yaralamanın yollarını arar.

Gülizar, Hayriye'nin kendisini zorlamasıyla aşkı ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. Bu da yetmezmiş gibi Kartal da Gülizar’ı aşkı ve müzik kariyeri arasında seçim yapmaya zorlar.

GÜLİZAR 9.BÖLÜM FRAGMANI

GÜLİZAR 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gülizar'ı kurtarmak için büyük bir çaba gösteren Murat, az bir zamanı kaldığının farkındadır.

Gülizar’ın kaçırılması Suzan, Hayriye ve Fettah’ı yıkmıştır. Teksoy’un tehlikeli bir katil olduğunu bilen Murat, bir an önce Gülizar’ı bulmak zorundadır. Teksoy kaçış planını uygulamaya başlar ve Suzan’a mesaj gönderir. Gülizar’ın görüntülerinin olduğu mesaj üzerine Murat iz sürmeye başlar. Gülizar’ın kaçırılmasını kullanmak isteyen Kartal, aileden gizli basın toplantısı düzenleyip Gülizar’ın kaçırıldığını duyurur.

Suzan ve Fettah ise Gülizar’ın canı tehlikedeyken bu durumu kullanan Kartal’la büyük tepki gösterirler. Murat’ın Gülizar’a olan aşkını öğrenen Mine yeni bir plan yapmıştır. Teksoy’a hiç beklemediği ancak ikisinin de işine gelecek bir teklifte bulunur. Hesaba katmadıkları şey ise Murat’tır. Genç adam Teksoy’a sandığından çok daha yakındır.

GÜLİZAR OYUNCULARI

Farah Zeynep Abdullah

Gülizar

Mehmet Rıfat ile Esma’nın yasak aşkının tek meyvesi ve Sepetçi Ailesi’nin varisidir. Annesi tarafından küçük yaşta Suzan’a emanet edilmiştir. İzmir’in arka sokaklarında yaşayan, hayata şarkılarla tutunan Gülizar; ele avuca sığmayan, olağanüstü güzelliği ve sesi olan, paraya ve güce önem vermeyen bir genç kızdır.

Ömer Berk Cankat

Murat

Sepetçi Çiftliği’nin kahyası Veysel ile Zemzem’in yakışıklı oğludur. Sepetçi ailesinin müstakbel damadı; ailenin tek kızı olan lise aşkı Mine ile nişanlanmak üzeredir. Saygılı, küçük yaşlardan beri kendi ayakları üzerinde durabilen, özgür ruhlu bir adamdır.

Ebru Cündübeyoğl

Suzan

Gülizar’dan başka kimsesi yoktur. Genç yaşta ekmeğinin peşine düşmüş, şöhret olma hayalleri bir pavyonda son bulmuştur. Gülizar’ın annesi Esma’nın, en yakın arkadaşıdır. Kuralları ve yargıları olan, çok konuşan bir kadındır. Kötü geçmişini Gülizar’ın umutlu hayatı üzerinden temize çekmeyi amaç edinmiştir.

Şerif Sezer

Hayriye

Mehmet Rıfat Sepetçi’nin annesidir. Kocası Ziya Bey vefat ettikten sonra çiftliğin ve işlerin gizli yöneticisi olmuştur. “İktidar” kelimesinin hayattaki karşılığıdır. Güçlü, koruyucu, kavrayıcı ve sırlarla doludur. Ailesini tehdit eden tehlikelere karşı gerekirse kendini siper eder.