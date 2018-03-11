Gülizar 9.yeni bölüm fragmanı izlendi mi Gülizar son 8.bölüm izleme linki Kanal D’de

Gülizar 9.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayına girecek? Kanal D'nin sevilen dizisi Gülizar 8.son bölüm izleme linki haberimizde. Dizi izleyicilerin merakla beklediği Gülizar 8. son bölümünde bu hafta Mine'nin hain planı ile Teksoy, para için Gülizar'ı kaçırıyor! Mine'nin Murat'a olan aşkından gözü iyice kararmıştır. Teksoy'a para teklif ederek Gülizar'ı kaçırmasını istemiş ve tekrardan Murat'ı görmesini engelleme gayesi içerisindedir. Gülizar'ı bulmak için herkes seferber olacaktır. Hayriye, torunu Mine'nin söylediklerinden sonra çok kızar ve tokatını esirgemez. Murat, Gülizar'ı tekrardan görebilecek mi? Teksoy'un elinden Gülizar'ı kurtarmayı başarabilecek mi?

Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken Gülizar, merakla beklenen yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de! Gülizar 9.yeni bölüm fragmanı ve 8.son bölüm izleme linki haberimizde.



GÜLİZAR 8. BÖLÜM ÖZETİ



Gülizar'ı kurtarmak için büyük bir çaba gösteren Murat, az bir zamanı kaldığının farkındadır.



Gülizar’ın kaçırılması Suzan, Hayriye ve Fettah’ı yıkmıştır. Teksoy’un tehlikeli bir katil olduğunu bilen Murat, bir an önce Gülizar’ı bulmak zorundadır. Teksoy kaçış planını uygulamaya başlar ve Suzan’a mesaj gönderir. Gülizar’ın görüntülerinin olduğu mesaj üzerine Murat iz sürmeye başlar. Gülizar’ın kaçırılmasını kullanmak isteyen Kartal, aileden gizli basın toplantısı düzenleyip Gülizar’ın kaçırıldığını duyurur.



GÜLİZAR 8. BÖLÜM FRAGMANI







Suzan ve Fettah ise Gülizar’ın canı tehlikedeyken bu durumu kullanan Kartal’la büyük tepki gösterirler. Murat’ın Gülizar’a olan aşkını öğrenen Mine yeni bir plan yapmıştır. Teksoy’a hiç beklemediği ancak ikisinin de işine gelecek bir teklifte bulunur. Hesaba katmadıkları şey ise Murat’tır. Genç adam Teksoy’a sandığından çok daha yakındır.



GÜLİZAR SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ / KANAL D - TIKLA





GÜLİZAR 7. BÖLÜM ÖZETİ



Gülizar 7. Bölümde, Gülizar'ın çiftliği terk etmesiyle birlikte duygularının daha da farkına varan Murat ani bir hamle ile ona olan aşkını ilan ederek, sürpriz bir öpücükle herkesi şaşırtıyor!







Gülizar 3 Mart cumartesi yayınlanan yeni bölümde, reddi miras yaptıktan sonra çiftlikten ayrılan Gülizar, müziğe yönelerek kendine yeni bir yol çizmeye karar veriyor. Gülizar'ın gidişiyle ona olan aşkını daha da fark eden Murat harekete geçiyor. Gülizar'ı sonsuza dek kaybetmeyi göze alamayan Murat, onun karşısına çıkarak bir çırpıda aşkını ilan ediyor. Bütün cesaretini toplayarak Gülizar'ı öpen Murat, ondan vazgeçmeyeceğini de sözlerine ekliyor. Peki Gülizar, Murat'tan gelen bu hamle karşısında ne yapacak? Her şeye rağmen kız kardeşi Mine'nin esk nişanlısı olan Murat'la yeni bir aşka yelken açacak mı? Yoksa aşkını kalbine gömerek, tamamen müziğe mi odaklanacak? Öte yandan Şerif yüzünden başı belaya giren Suzan hapse mi girecek?



Gülizar’ı sonsuza kadar kaybetmek istemeyen Murat, Gülizar’a duygularını açar!



Gülizar’ın çiftliği terk etmesi Murat’ın duygularını tetiklemiştir. Gülizar’ı sonsuza kadar kaybetmek istemeyen Murat, Gülizar’a duygularını açar. Murat’ın ilanı aşkı karşısında Gülizar’ın tavrı ne olacaktır?



Suzan Gülizar’ın düzene giren hayatının bozulmasını asla istemez. Şerif’in Gülizar üzerinde tehdit oluşturmaması için polise gidip teslim olur. Bahri cinayetini üstlenir. Suzan’ı kurtaracak görüntüler Fettah’tadır fakat bir el görüntüleri almıştır. Murat yardımlarına koşar. Murat, Suzan’ı kurtaracak görüntüleri bulmayı başarabilecek midir?







Gülizar Hayriye’den ailesinin başına gelenleri öğrenmiştir. Hayriye’nin asıl isteği Gülizar’ın gidip otele yerleşen Candan, Tuğrul ve Mine’yi de evine almasıdır. Gülizar zor duruma düşen kardeşlerine yardım edecek midir? İzbe bir otelde zor anlar yaşayan Candan ve çocuklarının her şeyi yoluna koymak için planları nedir? Hayriye torunlarını tekrar bir araya getirebilecek midir? sorusunun yanıtı Gülizar dizisi son bölümde yanıt buldu.



GÜLİZAR OYUNCULARI



Farah Zeynep Abdullah



Gülizar



Mehmet Rıfat ile Esma’nın yasak aşkının tek meyvesi ve Sepetçi Ailesi’nin varisidir. Annesi tarafından küçük yaşta Suzan’a emanet edilmiştir. İzmir’in arka sokaklarında yaşayan, hayata şarkılarla tutunan Gülizar; ele avuca sığmayan, olağanüstü güzelliği ve sesi olan, paraya ve güce önem vermeyen bir genç kızdır.



Ömer Berk Cankat



Murat



Sepetçi Çiftliği’nin kahyası Veysel ile Zemzem’in yakışıklı oğludur. Sepetçi ailesinin müstakbel damadı; ailenin tek kızı olan lise aşkı Mine ile nişanlanmak üzeredir. Saygılı, küçük yaşlardan beri kendi ayakları üzerinde durabilen, özgür ruhlu bir adamdır.



Ebru Cündübeyoğlu



Suzan



Gülizar’dan başka kimsesi yoktur. Genç yaşta ekmeğinin peşine düşmüş, şöhret olma hayalleri bir pavyonda son bulmuştur. Gülizar’ın annesi Esma’nın, en yakın arkadaşıdır. Kuralları ve yargıları olan, çok konuşan bir kadındır. Kötü geçmişini Gülizar’ın umutlu hayatı üzerinden temize çekmeyi amaç edinmiştir.



Şerif Sezer



Hayriye



Mehmet Rıfat Sepetçi’nin annesidir. Kocası Ziya Bey vefat ettikten sonra çiftliğin ve işlerin gizli yöneticisi olmuştur. “İktidar” kelimesinin hayattaki karşılığıdır. Güçlü, koruyucu, kavrayıcı ve sırlarla doludur. Ailesini tehdit eden tehlikelere karşı gerekirse kendini siper eder.