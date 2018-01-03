Gülizar ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Gülizar 1.bölüm fragmanı yayında!

Gülizar ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Kanal D Gülizar 1.bölüm fragmanı yayında! Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Kanal D’nin iddialı dizileri arasında yer almaya aday Gülizar bomba gibi geliyor. Gülizar oyuncu kadrosunda güzeller güzeli Farah Zeynep Abdullah ve Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş yer alıyor. Peki Gülizar dizisi nerede çekiliyor? Gülizar konusu nedir? Yakında Kanal D ekranında izleyici ile buluşacak dizi şarkı söylemekten asla vazgeçmeyen Gülizar ile başarılı veteriner hekim Murat’ın hayatlarının beklenmedik şekilde kesişmesi konu alıyor. Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. İşte merak konusu olan Gülizar ne zaman başlıyor oyuncu kadrosu konusu nedir Kanal D Gülizar 1.bölüm fragmanı yayında! Sorularının yanıtları sizlerle…

GÜLİZAR 1.BÖLÜM 1. FRAGMANI

GÜLİZAR 1.BÖLÜM 2.FRAGMAN

GÜLİZAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar güçlü kadrosu ve hikayesi ile oldukça iddialı gelen dizinin yayın tarihi henüz belli değil. Yakında Kanal D ekranlarında olması beklenen dizinin yayın tarihine dair herhangi bir bilgi geldiği vakit haberimizde yer alacaktır.

GÜLİZAR DİZİSİ GENEL HİKAYESİ

Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin bel kemiğidir. Bu sevda çiftlikteki herkesin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, yıllanan peynirlerin, saf tereyağların ve berrak derelerin ve yemyeşil çayırların bile huzurunu kaçıracaktır.

GÜLİZAR OYUNCU KADROSU

Farah Zeynep Abdullah

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Arap, annesi ise Boşnak kökenli olan Abdullah, 2006 yılında İngiltere'ye taşındı. Lise eğitimine Türkiye'de İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde başlayan Farah Zehnep Abdullah henüz birinci sınıftayken İngiltere'ye nakil oldu. İngiltere’de Fransızca, tiyatro, medya ve fotoğrafçılık dersleri aldı. Üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif gelmesi üzerine İngiltere’de okuyan oyuncu, okul kaydını dondurdu. Öyle Bir Geçer Zamanki adlı dizide Aylin karakterini canlandırdı. Sonrasında Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğini yaptığı Kelebeğin Rüyası adlı filmde Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile birlikte başrolü paylaştı. 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynayan Abdullah, yine aynı yıl Çağan Irmak’ın yönettiği Unutursam Fısılda adlı filmde Ayperi adlı karaktere hayat verdi. 2014 yılında Bir Küçük Eylül Meselesi adlı filmde başrol oynadı.

Filmografi 2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki (Aylin Akarsu Talaşoğlu) 2014 Kurt Seyit ve Şura (Şura) 2013 Kelebeğin Rüyası (Mediha Sessiz) 2014 Bir Küçük Eylül Meselesi (Eylül) 2014 Unutursam Fısılda (Ayperi) Ödüller - 2011 2011 Antalya Televizyon Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - 2013 18. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri – Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu - 2014 46. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Berk Cankat

Berk Cankat 9 Mayıs 1984 yılında Ankara’da doğdu. 185 boyundaki yakışıklı oyuncu Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümünden mezun oldu. Daha sonra Akademi 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk alanında ilk tecrübesini Fox TV ekranlarından yayınlanan fantastik dizi “Sana Bir Sır Vereceğim” ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden Savaş karakterini canlandırdı.

Ebru Cündübeyoğlu

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974 Heilbronn, Almanya'da doğdu. İlkokulu İstanbul'da Cengiz Topel ilkokulunda başladı, Mareşal Fevzi Çakmak ilkokulu ve İstanbul Sabiha hanım ilkokulunda devam etti. Ardından Adapazarı Atatürk Merkez ortaokulu ve Atatürk lisesinde okudu. Annesi Hülya Cündübeyoğlu da, 1970 Türkiye 4. Güzeli seçilmiş.

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. 1993 yılında Türkiye 4. Güzeli seçildi. Ardından Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümü'nü bitirdi. TRT'de "Bir Başka Gece" programında sunuculuğa başladı.

1993 yılında başladığı sunuculuğa 1997 yılına kadar çeşitli kanallarda sürdürdü.1997 yılında sinemaya başlayan Cündübeyoğlu, Deliyürek dizisindeki "Avukat Ayşegül" rolü ile geniş seyirci kitlesine ulaştı. Televizyon dizileriyle başlayan oyunculuk serüveni, 1999'da tanıştığı tiyatro sahnesinin de eklenmesiyle halen devam ediyor.

TRT ve özel televizyon kanallarında dizi filmlerde ve sinema filmlerinde rol aldı.

2005 yılında çıkardığı 'Aşılı Kolum' aşılı şiir kitabıyla şairliğe ilk adımını attı.

Ebru Cündübeyoğlu, radyocu Güçlü Mete ile 27 Nisan 2003Duru (d.2005) isminde bir kızı vardır.

Kızı Duru'yla birlikte Şen Piliç reklam filmimde oynadı.

Berkay Ateş

1987 yılında İstanbul'da doğan Berkay Ateş, Semaver Kumpanya'da oyunculuk eğitimi almıştır. Bir çok tiyatro oyununda rol alan oyuncu Abluka sinema filminde canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak İstanbul sokakları dizisinde rol almıştır.

OYUNCU KADROSUYLA GÖZ DOLDURAN DİZİ ‘’ GÜLİZAR’’

Yakında izleyici karşısına çıkacak olan Gülizar’ın kadrosunda da birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Berk Cankat, Ebru Cündübeyoğlu ve Berkay Ateş’in paylaştığı Gülizar güçlü kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilecek. Gülizar’ın genel hikayesi ise şöyle; Gülizar ve başarılı veteriner hekim Murat, farklı yönlere hareket etmek üzere olan iki ayrı treni beklerken yaşamları asırlık bir çiftlikte kesişecek iki gençtir. Gülizar dünya yıkılsa şarkı söylemekten vazgeçmeyecek, Murat kıyamet kopsa o kızı o aleme yar etmeyecektir. Üstelik Gülizar düne kadar varlığını bilmediği bir ailenin ve dev süt ürünleri imparatorluğunun varisidir, Murat ise Gülizar’ın üvey kız kardeşi ile 16 yaşından beri sözlüdür ve çiftliğin belkemiğidir.

Bu sevda çiftlikteki herkesin, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların, yıllanan peynirlerin, saf tereyağların ve berrak derelerin ve yemyeşil çayırların bile huzurunu kaçıracaktır.

Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Çağan Irmak

Proje Tasarım: Çağan Irmak

Senaryo: Çağan Irmak ve Scripta Yazı Grubu

Müzik: Çiğdem Erken

Oyuncular: Farah Zeynep Abdullah (Gülizar), Berk Cankat (Murat), Ebru Cündübeyoğlu (Suzan), Şerif Sezer (Hayriye), Berkay Ateş (Fettah), Zuhal Gencer (Candan), Sevtap Özaltun (Mine), Berk Erçer (Tuğrul), Osman Alkaş (Veysel), Mahperi Mertoğlu (Şerife Abla), Ayşe Tunaboylu (Zemzem), Goncagül Sunar (Nazan), Gonca Cilasun (Muazzez), Emre Taşkıran (Teksoy), Pelin Abay (Fatoş), Sinem Yener (Perihan), Feriha Eyüboğlu (Şükriye), Baran Can Eraslan (Fuat)