Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Gülümse Yeter dizisi final yapıyor

Aslı Bekiroğlu, başrollerinde yer aldığı 'Gülümse Yeter' dizisinin final yapacağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Geçen yaz başlayan ve aldığı iyi reytinglerle kış sezonunda da yayında kalmayı başaran ender yaz dizilerinden biri olan "Gülümse Yeter" son haftalarda yaşadığı reyting kaybı nedeniyle erken final kararı aldığı söyleniyordu.
 
Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Yılmaz Kunt, Sermet Yeşil'in rol aldığı "Gülümse Yeter" hakkında çıkan final söylentileri doğru çıktı. Dizinin başrolünde yer alan Aslı Bekiroğlu, dizinin final sahnesi çekildikten sonra rol arkadaşı Yılmaz Kunt'la çektiği selfie pozunu paylaşırken dizinin sevenlerine şu sözlerle veda etti;
 
"Düğünle başlayıp düğünle bitti Yasemin'in macerası.. Canım dizi, canım yapım, canım ekip, canım arkadaşlarım.. Söylenecek fazla bir şey yok, hepimiz çok sevdik birbirimizi, çok iyi geçindik, güldük, eğlendik.. En güzel anılarımı belki de bu inanılmaz ekip sayesinde Yasemin'le biriktirdim, ama sonuna geldik, Emeği geçen herkese, bizi izleyen, destek veren herkese sonsuz teşekkürler!! Biz hep gülümsedik, sizi de geçirdiğimiz bu kötü günlerde gülümsetebildiysek ne mutlu bize."

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Tente faciasında Bakırköy Belediyesi'nden büyük ihmal

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

Whatsapp'a iki bomba özellik geldi!

İlk defa ortaya çıktılar

İlk defa ortaya çıktılar

Bunları daha önce hiç duymadınız

Bunları daha önce hiç duymadınız

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA