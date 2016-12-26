Hayat Bazen Tatlıdır 11. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Star TV dizisi Hayat Bazen Tatlıdır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Bazen Tatlıdır son bölüm ilginç gelişmelere sahne oldu. Cerrah’tan İlan-ı Aşk gelirken, Koray’ın iki büyük sırrı ortaya çıktı. Asya ise Koray için hareket geçti. Peki, Hayat Bazen Tatlıdır 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sürerken, fragman henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızdan izlenebilecek.

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cerrah tutuklanır. Hayat, Zeynep’in evine gider; zorla evlendirileceği gerçeğini öğrenir. Hayat ve öğrencileri Zeynep’i evden kaçırır. Sevda, babasının annesini aldattığını ortaya çıkarır! Koray’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi Asya’yı harekete geçirir.

Koray’ı elde etmek için plan yapan Asya, gecenin ilerleyen saatlerinde karşısında Sevda’yı görür, şok olur! Birtanem Şerif’in annesiyle tanışmak isteyince Şerif panikler.

Annesi Birtanem Hanım’ı istemeyecek diye korkuya kapılan Şerif bu sorunu Nadir’in anneannesiyle çözer! Gözde’yi Burak’tan uzaklaştırmak için Sevda ve Koray gizli bir plan yapar. Ancak, Koray’ı kötü bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR ASYA KİMDİR?

Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Asya karakterini canlandıran güzel oyuncu Melis Sezen 1993 yılında İstanbul da doğmuştur. Lise eğitimine Selimpaşa Atatürk lisesinde tamamlayan Melis Sezen 2014 yılında Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüne başlamıştır. 23 yaşında olan güzel ve başarılı oyuncu daha önce Muhteşem Yüzyıl, Bir Bulut Olsam, Çemberimde Gül Oya ve Beş Kardeş gibi başarılı bir çok dizide yer almıştır.

1,69 boyunda ve 56 kilo ağırlığında olan Melis Sezen Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Hayat öğretmenin öğrencisi Asya karakterini canlandırmaktdır.