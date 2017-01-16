Hayat Bazen Tatlıdır 13. yeni bölüm fragmanı Star TV'de yayınlandı mı?

Star TV'nin pazar akşamları yayınlanan ve iyi bir izleyici kitlesine sahip olan dizisi Hayat Bazen Tatlıdır'ın 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Büyük bir merakla beklenen yeni bölüm öncesi dizide işler iyice karıştı. Öğrencileri için her şeyini adayan Hayat öğretmen, Gözde'nin büyük çığlığı üzerine korkutucu manzarayı gördü. Hayat öğretmen, artık onların can güvenliğini de korumakla mükellef olduğunun farkına vardı. Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karıştı. Hayat Bazen Tatlıdır dizisinin 13. yeni bölümünde neler yaşanacak? Bu sorunun cevabını yeni bölüm fragmanı yayınlandığında az da olsa öğrenmiş olacağız. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlebilirsiniz.

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayat ve Gözde’yi bekleyen büyük sürpriz ne?

Okul başkanlığı üzerinden Koray ve Burak’ın Gözde için yarıştığı anlaşılınca ortalık karışır! Burak’la ilk defa karşı karşıya kalan Hayat, Gözde’den uzak durması için Burak’ı uyarır. Burak ise Gözde’ye kendini affettirmenin yollarını arar. Şerif, sınav haftasına girdiklerini açıklayınca öğrencileri bir telaş alır. Ders çalışmakla işin içinden çıkamayacaklarından korkan Loçko ve diğerleri kopya çekmeye karar verir! Ancak işler hiç de düşündükleri gibi gitmez! Şerif, Birtanem’in gönlünü yeniden kazanmak için akla karayı seçer! Uzun zamandır aralarında soğuk savaş yaşanan Sevda ve Gözde arasında ipler kopar! Koray, Sevda’nın babasının sevgilisine ders vermek için Sevda ile işbirliği yapar. Bu sırada Sevda’nın bilmediği bir sırrı öğrenir! Onur ve Zeynep’i el ele gören Cahit’in, Onur’dan intikamı acı olur! Cerrah’ın, Hayat’ın hayatını etkileyen büyük sırrı ortaya çıkar! Günün sonunda ise Hayat ve Gözde’yi acı bir sürpriz beklemektedir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR KONUSU

Hayat Öğretmen (Birce Akalay), özel bir Lisede Edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde (Simay Barlas) ise aynı okulda öğrenim görmektedir. Zengin ailelerin çocuklarının eğitim aldığı bu okulda eski bir mafya babası olan Cerrah’ın (Kanbolat Görkem Arslan) kardeşi Koray’ın (Anıl Tetik), Gözde’ye olan takıntılı aşkı sonucu Hayat’ın işine son verilir.

Hayat, kız kardeşini Koray’dan uzaklaştırmak için İstanbul’un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır. Müdür Şerif Bey’in (Ufuk Özkan) meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş edip yeni yerleştiği evinin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ve kardeşi için zor bir hayat başlayacaktır artık.