Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm fragmanı son bölüm Star TV'de

Hayat Bazen Tatlıdır son bölüm bu akşam Star TV yayın akışında bulunuyor. Star TV’de yayınlanacak Hayat Bazen Tatlıdır 24. son bölüm ardından gözler Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm fragmanı için çevrilecek. Özel bir lisede edebiyat öğretmenliği yapan Hayat öğretmenin dramını anlatan Hayat Bazen Tatlıdır’da bu hafta, Sevda ve Koray rafting kazasında kayboldu. Gençlerin hayatlarından endişe edilirken, Sevda ve Koray öldü mü?

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Sevda ve Koray rafting kazasından kaybolur! Hayatta olup olmadıklarından endişe eden arkadaşları ve Hayat panik halde beklemeye başlar. Cerrah, Tamer’le hesaplaşmak için kozlarını paylaşmaya karar verir! Ancak bu hesaplaşmadan sonra Tamer’in yeni planı onu Hayat’a daha da yaklaştırır. Loçko sınıf arkadaşlarına yaptığı büyük hatanın telafisi için bir plan yapar! Birtanem, Şerif’in annesine kendisini sevdirmek için uğraşırken, bilmeden büyük bir yanlış yapar! Nadir, doğal yaşam kampından okula getirdiği tavuklardan gizli gizli kazanç sağlarken Şerif’e yakalanır! Hayat, rafting kazası yüzünden büyük bir üzüntü yaşarken kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir!

HAYAT BAZEN TATLIDIR KONUSU NEDİR?

Hayat Öğretmen, özel bir Lisede Edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir.

Zengin ailelerin çocuklarının eğitim aldığı bu okulda eski bir mafya babası olan Cerrah’ın kardeşi Koray’ın, Gözde’ye olan takıntılı aşkı sonucu Hayat’ın işine son verilir.

Hayat, kız kardeşini Koray’dan uzaklaştırmak için İstanbul’un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır.

Müdür Şerif Bey’in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş edip yeni yerleştiği evinin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ve kardeşi için zor bir hayat başlayacaktır artık.