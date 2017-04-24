Hayat Bazen Tatlıdır 26. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm Star TV’de

Hayat Bazen Tatlıdır 26. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Star TV’de pazar akşamlarına damga vuran Hayat Bazen Tatlıdır dizisi yine heyecan dolu bir bölümle ekrana geldi. Hayat Bazen Tatlıdır son bölümde, Hayat açığa alındığı haberiyle şoke oldu. Bu haberle yıkılan öğrenciler, Hayat’ın görevinden alınmasına Sevda’nın sebep olduğunu öğrenince Sevda’ya cephe aldılar. Hayat, Cerrah ve Tamer’in kavgasında arada kalınca, başına gelecek kazadan kurtulamadı. Her bölümü büyük bir merakla beklenen, 26. yeni bölümü 30 Nisan 2017 Pazar akşamı Star TV’de ekrana gelecek olan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinin oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan, Ufuk Özkan, Anıl Tetik, Simay Barlas, Deniz Can Aktaş, Sevda Erginci, Melis Sezen, Lale Başar, Gamze Topuz gibi isimler yer alıyor. Hayat Bazen Tatlıdır 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayat öğretmen açığa alınıyor.

Hayat açığa alındığı haberiyle şok olur! Bu haberle yıkılan öğrenciler, Hayat’ın görevinden alınmasına Sevda’nın sebep olduğunu öğrenince Sevda’ya cephe alırlar!

Koray, Gedik Paşa Anadolu Lisesi’nden ayrılıp eski okuluna dönmeye karar verir! Loçko arkadaşlarından ve Asya’dan gizli taksicilik yaparken, arabasına hiç beklemediği biri biner! Birtanem, Şerif’in annesinin gözüne girebilmek için Hayat gibi davranmaya başlar! Koray, Sevda’yı kendinden vazgeçirmek için bir oyun oynar! Hayat, Cerrah ve Tamer’in kavgasında arada kalınca, başına gelecek kazadan kurtulamaz!

HAYAT BAZEN TATLIDIR KONUSU NEDİR?

Hayat Öğretmen, özel bir Lisede Edebiyat öğretmenliği yapmakta, kız kardeşi Gözde ise aynı okulda öğrenim görmektedir.

Zengin ailelerin çocuklarının eğitim aldığı bu okulda eski bir mafya babası olan Cerrah’ın kardeşi Koray’ın, Gözde’ye olan takıntılı aşkı sonucu Hayat’ın işine son verilir.

Hayat, kız kardeşini Koray’dan uzaklaştırmak için İstanbul’un diğer yakasındaki Gedikpaşa Anadolu Lisesi ile anlaşır.

Müdür Şerif Bey’in meslek etiğine uymayan hareketleri ve öğrencilerin haylazlıklarıyla baş edip yeni yerleştiği evinin çatlak ev sahiplerine rağmen huzur bulmaya çalışan Hayat ve kardeşi için zor bir hayat başlayacaktır artık.