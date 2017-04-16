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Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölüm ne zaman

Hayat Bazen Tatlıdır dizisi bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışında neler var? Hayat Bazen Tatlıdır takipçileri bu soruların yanıtını arıyor. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm bu akşam ekrandaki yerini almayacak. Dizinin takipçileri neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte Hayat Bazen Tatlıdır neden yayınlanmıyor? sorusunun cevabı.

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Hayat Bazen Tatlıdır bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV’nin sevilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır bu akşam ekrandaki yerini almayacak. Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan, Ufuk Özkan, Simay Barlas, Anıl Tetik, Gamze Topuz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisi referandum özel programı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak. Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm 23 Nisan 2017 Pazar akşamı ekrandaki yerini alacak.

 

STAR TV 16 NİSAN 2017 YAYIN AKIŞI

18.00 REFERANDUM ÖZEL

23.45 PASİFİK CANAVARLARI

01.30 PASİFİK CANAVARLARI

03.00 ELVEDA

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