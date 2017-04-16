Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölüm ne zaman Hayat Bazen Tatlıdır dizisi bu akşam neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman? Star TV yayın akışında neler var? Hayat Bazen Tatlıdır takipçileri bu soruların yanıtını arıyor. Pazar akşamlarının sevilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm bu akşam ekrandaki yerini almayacak. Dizinin takipçileri neden yayınlanmadığını merak ediyor. İşte Hayat Bazen Tatlıdır neden yayınlanmıyor? sorusunun cevabı.