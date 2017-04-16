Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölüm ne zaman neden yok? Star TV yayın akışı

Hayat Bazen Tatlıdır bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman? Star TV’nin sevilen dizisi Hayat Bazen Tatlıdır bu akşam ekrandaki yerini almayacak. Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan, Ufuk Özkan, Simay Barlas, Anıl Tetik, Gamze Topuz gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisi referandum özel programı nedeniyle bu hafta ekranda olmayacak. Hayat Bazen Tatlıdır 25. yeni bölüm 23 Nisan 2017 Pazar akşamı ekrandaki yerini alacak.

STAR TV 16 NİSAN 2017 YAYIN AKIŞI

18.00 REFERANDUM ÖZEL

23.45 PASİFİK CANAVARLARI

01.30 PASİFİK CANAVARLARI

03.00 ELVEDA

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda ve Koray rafting kazasından kaybolur! Hayatta olup olmadıklarından endişe eden arkadaşları ve Hayat panik halde beklemeye başlar. Cerrah, Tamer’le hesaplaşmak için kozlarını paylaşmaya karar verir! Ancak bu hesaplaşmadan sonra Tamer’in yeni planı onu Hayat’a daha da yaklaştırır. Loçko sınıf arkadaşlarına yaptığı büyük hatanın telafisi için bir plan yapar! Birtanem, Şerif’in annesine kendisini sevdirmek için uğraşırken, bilmeden büyük bir yanlış yapar! Nadir, doğal yaşam kampından okula getirdiği tavuklardan gizli gizli kazanç sağlarken Şerif’e yakalanır! Hayat, rafting kazası yüzünden büyük bir üzüntü yaşarken kendisini bekleyen kötü sürprizden habersizdir!