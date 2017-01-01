Hayat Bazen Tatlıdır yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başladığı günden beri büyük bir beğeniyle takip edilen Star TV'nin Hayat Bazen Tatlıdır dizisi bu hafta ekrandaki yerini almayacak. Dizinin fanları yeni bölümün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Oyuncu kadrosunda Birce Akalay, Kanbolat Görkem Arslan, Ufuk Özkan, Simay Barlas, Anıl Tetik, Sevda Erginci, Melis Sezen, Alihan Arabacı, Gamze Topuz, Lale Başar gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bazen Tatlıdır dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusuna son noktayı kanaldan yayınlanan yeni bölüm fragmanı koydu. 8 Ocak Pazar akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak Hayat Bazen Tatlıdır dizisi yeni yıl nedeniyle yayınına bir hafta ara vermiş oldu.

Hayat Bazen Tatlıdır 8 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak 11. yeni bölüm fragmanı

HAYAT BAZEN TATLIDIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Cerrah tutuklanıyor

Cerrah tutuklanır. Hayat, Zeynep’in evine gider; zorla evlendirileceği gerçeğini öğrenir. Hayat ve öğrencileri Zeynep’i evden kaçırır. Sevda, babasının annesini aldattığını ortaya çıkarır! Koray’ın Amerika’ya gitmekten vazgeçmesi Asya’yı harekete geçirir. Koray’ı elde etmek için plan yapan Asya, gecenin ilerleyen saatlerinde karşısında Sevda’yı görür, şok olur! Birtanem Şerif’in annesiyle tanışmak isteyince Şerif panikler. Annesi Birtanem Hanım’ı istemeyecek diye korkuya kapılan Şerif bu sorunu Nadir’in anneannesiyle çözer! Gözde’yi Burak’tan uzaklaştırmak için Sevda ve Koray gizli bir plan yapar. Ancak, Koray’ı kötü bir sürpriz beklemektedir!