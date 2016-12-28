Hayat Şarkısı 37. yeni bölüm fragmanı Kanal D

Salı akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisi yine sürükleyice sahnelerle izleyiciyi ekran başına kitledi. Son bölümünde; Cevher erkekleri aileye yöneltilebilecek olası suçlamalar için ardı ardına tedbirler aldı. Zeynep Hüseyin’le arasındaki buzlar Hülya’nın tavsiyeleriyle erirken, Hülya ile Kerim arasındaki gerilim gittikçe arttı. Peki, Hayat Şarkısı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Hayat Şarkısı 37. yeni bölüm fragmanı.

HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cem'in başına gelenler, okları Cevher Ailesi'ne yöneltiyor!

Cem’in esrarengiz bir kazaya kurban gitmesinin yankıları sürerken, Cevher erkekleri aileye yöneltilebilecek olası suçlamalar için ardı ardına tedbirler almaktadır. Öte yandan Zeynep Hüseyin’le arasındaki buzlar Hülya’nın tavsiyeleriyle erirken, Hülya ile Kerim arasındaki gerilim gittikçe artmaktadır. Bu arada gittikleri otelde keyifli bir tatil geçirmeye hazırlanan Cevher Ailesi'nin temelleri ardı ardına gelen kötü haberlerle kökünden sarsılacaktır.

HAYAT ŞARKISI KONUSU

Mudanya yakınlarındaki Işıklar Köyü'nde doğup büyümüş olan Bayram ve büyürken tek arkadaşı olan kan kardeşi Salih, aralarındaki bir anlaşmazlığı tatlıya bağlamak için çocukları Melek ile Kerem’i küçük yaşta nişanlarlar ve çocuklar büyüyüp evlenme çağına gelene kadar da farklı şehirlerde yaşamlarını sürdürmeye devam ederler.

İki çocuk sahibi olan Bayram, ailesi ile yerleşmiş olduğu İstanbul’da işlerini geliştirip büyük bir servete sahip olsa da verdiği sözü unutmaz. Genç oğlu Kerim’i üniversiteden mezun olduğu gün yanına alarak Işıklar Köyü'nde iki kızı, Hülya ve Melek ile yaşayan Salih’in kapısını çalar. Salih de verdiği söze sadıktır ve Bayram’ın gelişi ile çocukların düğün kararını kesinleştirirler. Oysa her iki ailenin çocukları geçen yıllar içerisinde kendilerine ait birer hayat kurmuş ve farklı sevdalara ve hedeflere yönelmiştir. Gençler kendi aralarında bu mecburi evlilikle ilgili kararlar alıp, buldukları çözümlerle rahatlasalar da; hiç hesaba katmadıkları Hülya’nın planları çoktan devreye girmiştir.

Yapım : Most Production

Yapımcı : Gül Oğuz

Uygulayıcı Yapımcı : Soner Güven

Genel Koordinatör : Gülay Budak Mercan

Yönetmen : Cem Karcı

Senaryo : Mahinur Ergun

Görüntü Yönetmeni : Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni : Emine İnan

Sanat Yönetmeni : Pınar Yavuz

Oyuncular: Burcu Biricik (Hülya), Birkan Sokullu (Kerim), Tayanç Ayaydın (Hüseyin), Ecem Özkaya (Melek), Ahmet Mümtaz Taylan (Bayram), Seray Gözler (Süheyla), Deniz Hamzaoğlu (Kaya), Pelin Öztekin (Zeynep), Deniz Altan (Bade), Aydan Taş (Nilay), Olgun Toker (Mahir), Almila Bağrıaçık (Filiz), Serap Önder, Pınar Hamzaoğlu (Ceylan), Sibel Melek Arat (Küçük Hülya), Taha Yusuf Tan (Küçük Kerim), Aden Duru Orak (Küçük Melek), Elif Sevinç (Küçük Nilay)