Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı – KANAL D
Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı için nefesler tutuldu. Anne son bölüm büyük heyecana sahne oldu. Son bölümde Turna’nın kayıp olması ve sonrasında yaşananlar izleyenleri şok etti. Peki, Anne 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanında izleyicileri birçok sürpriz bekleyecek.
Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Kanal D’nin sevilen dizisi Hayat Şarkısı yine heyecan dolu bir son bölüm ile ekranlara geldi. Hayat Şarkısı son bölüm ardından Hayat Şarkısı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hayat Şarkısı son bölümde, Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını aradılar. Yeni bölüm fragmanı ise gelecek bölümde yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Anne yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izlenebilecek.
HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜM ÖZETİ
Hayat Şarkısı son bölümde, Hülya ve Kerim’i kaçırıp bir dağ evine kapatanların gerçek niyetleri gizemini korurken, Cevher Ailesi bu habersiz kayboluşu çiftin barışmalarına yormaktadır. Hatice ve Aysel ise öğrendikleri sırrın hesabını Melek’ten sormaya kalkarken, Hüseyin’e suçüstü yakalanacaklardır. Hülya ve Kerim dağ evinde kavgalarına kaldıkları yerden devam ederlerken, Mahir ve Hüseyin de güç birliği edip izlerini sürmektedirler. Kaçırılmaları ile yalnız kalan Hülya ve Kerim ilişkilerini yeniden gözden geçirirken, bir taraftan da kurtulmanın yollarını ararlar.
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