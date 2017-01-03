Hayat Şarkısı yeni bölüm bu hafta yok

Kanal D'nin salı akşamları yayınlanan dizisi Hayat Şarkısı bu hafta yayınlanmayacak. Başrollerinde Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Pelin Öztekin, Ecem Özkaya gibi isimlerin rol aldığı dizi, yeni yılın ilk haftasında reklam fiyatlarının belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında yeni anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. Hayat Şarkısı 37. yeni bölüm 10 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

Hayat Şarkısı 10 Ocak Salı akşamı yayınlanacak yeni bölüm fragmanı

HAYAT ŞARKISI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Cem'in başına gelenler, okları Cevher Ailesi'ne yöneltiyor!

Cem’in esrarengiz bir kazaya kurban gitmesinin yankıları sürerken, Cevher erkekleri aileye yöneltilebilecek olası suçlamalar için ardı ardına tedbirler almaktadır. Öte yandan Zeynep Hüseyin’le arasındaki buzlar Hülya’nın tavsiyeleriyle erirken, Hülya ile Kerim arasındaki gerilim gittikçe artmaktadır. Bu arada gittikleri otelde keyifli bir tatil geçirmeye hazırlanan Cevher Ailesi'nin temelleri ardı ardına gelen kötü haberlerle kökünden sarsılacaktır.