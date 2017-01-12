Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DİZİ

  1. Haberler
  2. Dizi

Filiz Ahmet Hayat Şarkısı'na veda etti

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hayat Şarkısı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte diziye veda eden isim...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya Üstündağ, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin, Deniz Hamzaoğlu, Almila Bağrıaçık ve Aydan Taş’ın paylaştığı Hayat Şarkısı’na Filiz Ahmet, veda etti.
 
Hayat Şarkısı’na 15. bölümde Nurgül karakteriyle katılan Filiz Ahmet, senaryo gereği kardeşinin tedavisi için Amerika’ya gitti ve diziden ayrıldı.
 
Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği Hayat Şarkısı, yeni bölümleriyle her Salı 20.00’de Kanal D’de!

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şili ordusu iki yıllık sır videoyu yayınladı

Şaşırtan ülke sınırları

Şaşırtan ülke sınırları

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Ev kredisi ödemek yerine kendi evini inşa etti

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

Metroda 'Reina Saldırganı' alarmı! Seferler durduruldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA