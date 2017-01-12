Filiz Ahmet Hayat Şarkısı'na veda etti
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hayat Şarkısı'nda beklenmedik bir ayrılık yaşandı. İşte diziye veda eden isim...
Başrollerini Burcu Biricik, Birkan Sokullu, Ahmet Mümtaz Taylan, Tayanç Ayaydın, Ecem Özkaya Üstündağ, Seray Gözler, Olgun Toker, Pelin Öztekin, Deniz Hamzaoğlu, Almila Bağrıaçık ve Aydan Taş’ın paylaştığı Hayat Şarkısı’na Filiz Ahmet, veda etti.
Hayat Şarkısı’na 15. bölümde Nurgül karakteriyle katılan Filiz Ahmet, senaryo gereği kardeşinin tedavisi için Amerika’ya gitti ve diziden ayrıldı.
Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği Hayat Şarkısı, yeni bölümleriyle her Salı 20.00’de Kanal D’de!
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