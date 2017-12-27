Hayat Sırları 10. yeni bölüm fragmanı Hayat Sırları son bölüm Star TV’de

Hayat Sırları son bölüm izleyenleri merakta bıraktı ve gelecek hafta yaşanacaklara dair soru işaretleri bulunuyor. Peki Hayat Sırları son bölümde neler yaşandı? Seher’in kızının kaçırılması olayının etkileri devam etti. Seher’in amacı kızını kaçıranlardan hesap sormaktı. Ancak Burak’ın Seher hakkındaki gerçekleri hazmetmesi hiç de kolay olmadı. Hayat Sırları 10. yeni bölüm fragmanı gelecek haftaki gelişmelere dair ipucu verecek. Hayat Sırları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizde bulabilirsiniz.

HAYAT SIRLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır.

Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

HAYAT SIRLARI GENEL KONUSU

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor. Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız.

Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek. Seher çok başarılı bir avukattır. Burak ise oldukça idealist bir yönetmendir. Bir avukat ile bir yönetmenin aşkını anlatacak Hayat Sırları dizisinde Seher ve Burak’ın çalkantılı aşklarının yanı sıra Seher’in ailesinin sürprizli hayatı da dizinin önemli konularından olacak. İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.