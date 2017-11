Hayat Sırları 3.bölüm fragmanı yayında mı Hayat Sırları izle- STAR TV

Hayat Sırları ilk bölümün yayınlanmasının ardından peş peşe 2.bölümün 4 fragmanını yayınladı. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hayat Sırları ilk bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başardı. Dizinin gelecek bölümleri merakla bekleniyor. Hayat Sırları 3.bölüm fragmanı yayınlan dı mı? Hayat Sırları 3.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizide ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur. Hayat Sırları son bölümde Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin kimsenin bilmediği büyük bir sırrı vardır. Mustafa ve İnci’nin 35 yıldır herkesten hatta çocuklarından bile saklamayı başardıkları bu sır ayaklarına dolanmak üzeredir. Geçmişlerinden gelen Tekgözlü bir adam, Kuzgun Ailesi için büyük tehlike olacaktır. İşte Hayat Sırları 1.bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanını sizler için derledik…

HAYAT SIRLARI 2.BÖLÜM 1.FRAGMANI

HAYAT SIRLARI 2.BÖLÜM 2.FRAGMANI

HAYAT SIRLARI 2.BÖLÜM 3.FRAGMANI

HAYAT SIRLARI 2.BÖLÜM 4.FRAGMANI

HAYAT SIRLARI 1.BÖLÜM ÖZETİ

Dışarıdan bakıldığında üç çocuklu sıradan bir aile gibi gözüken Mustafa ve İnci Kuzgun çiftinin kimsenin bilmediği büyük bir sırrı vardır.

Mustafa ve İnci’nin 35 yıldır herkesten hatta çocuklarından bile saklamayı başardıkları bu sır ayaklarına dolanmak üzeredir. Geçmişlerinden gelen Tekgözlü bir adam, Kuzgun Ailesi için büyük tehlike olacaktır. Kuzgun Ailesi’nin büyük kızı Seher başarılı bir avukattır. Üniversite yıllarında büyük bir aşk yaşadığı başarılı film yönetmeni Burak ile aniden ayrılmaya karar vermiş ve izini kaybettirmek için eğitimine Ankara’da devam etmiştir. Yıllar sonra Burak’ın kayıp aşkını anlattığı film Seher’i Burak’ın karşısına çıkartacak ve hayatlarındaki sırları saklamak çok güçleşecektir.

HAYAT SIRLARI KONUSU

HAYAT SIRLARI OYUNCULARI

MUSTAFA KUZGUN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ailenin babası, esnaf lokantası sahibi. Büyük sırrı dolayısıyla 30 yıl dükkanından kapı dışarı çıkmamış, kendini evlatlarına ve yemek yapmaya adamış, hafif Adana lehçesi olan tertipli düzenli bir adamdır. Mustafa sıkılınca yemek yapar, neşelenince yemek yapar. İyi baba, güzel koca, tatlı deli, kötümser, kabına sığamaz bir adamdır. Dünyada korktuğu her şey bir bir başına gelirken insanın koşup onu kapıp kaçırıp saklayası gelir.

SEHER KUZGUN (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur, kardeşlerini kollar ve şahane ilişkileri vardır. Üniversitede yaşadığı büyük aşkını sebebini bilmediğimiz ani bir şekilde terk etmiş, ancak yıllar sonra bugün o aşkı tekrar karşısına çıkmıştır. Ancak bu kez aşkı, kendisinin bile bilmediği ailesinin büyük sırrına dolanmıştır.

BURAK ÖZER (EKİN KOÇ)

Ünlü bir gazeteci ile emlak zengini bir annenin biricik oğlu. Yönetmendir. Seher Kuzgun’un üniversitede bir anda terk ettiği büyük aşkıdır. Babası Selim Özer, sanat, edebiyat, yeme-içme ve seyahat odaklı bir yaşam sürerken, annesi Ayşen disiplin, iyi eğitim, kariyer ve maddi değerler odaklıdır. Burak ikisinin de iyi taraflarını alarak hayata kusursuz bir şekilde hazırlanır. Daha lisede iken yurt dışındaki en iyi sinema okullarının dosyalarını oğlunun önüne koymuştur ailesi. Burak taşan enerjisi, sevimli çekiciliği ve engin kent kültürü ile İstanbul’un en popüler figürlerindendir. Her zaman, her yerde ve her koşulda iyi karşılanır ve hakkında tek bir kötü yazı bile çıkmaz. Derin insani konuları ve aşkı anlattığı çok izlenen ve bol ödüllü filmi vardır.

İNCİ KUZGUN (DEVRIM YAKUT)

Mustafa’nın en büyük aşkı, hayat arkadaşı, dert ortağı ve aynı zamanda en büyük sırrının bir parçası, bir tanecik incisi, eşidir. Mutlu bir aile kurmuşlar, iki kızı bir oğlu vardır. Üst katlarında oturan kardeşi, kardeşinin eşi ve bir oğluna da ablalık, hatta zaman zaman annelik yapmaktadır. İnci evin her şeyidir. En önemlisi her şeyde dalga geçilecek bir şey bulur ve evdeki bulutları iki cümleyle dağıtır.

KEMAL KUZGUN (OLGUN TOKER)

Ailenin ortanca çocuğu. Babasının KPSS’yi kazanıp öğretmen olması için yaptığı baskıya rağmen, o babasının yolundan gitmeyi tercih etmiştir ve çok iyi bir aşçıdır. Anne ve babasından gizlice bir kafede şef olarak çalışmaktadır. Kemal ailede ve çevresinde sevilen, sorumluluk alabilen, ama sırasında kaybetmekten korkmayan, gururlu, çekici, esprili kişilikli bir delikanlıdır.

MELEK PAŞALI (AYŞEGÜL CENGİZ AKMAN)

15 yıl önce mahalleye ablasının yanına Adana’dan gelen Zafer’i gördüğü gün vurulmuştur. Melek çok sürmez, bir yıl içinde Zafer ile evlenir. Adamın işi gücü yokmuş, parasızmış, gözü hiçbir şeyi görmez. Ailesi ile küser bu yüzden. Melek neyin içine düştüğünü, aşkı biraz durulunca anlar. Bu sefer enerjisini adamı düzeltmeye, adam etmeye verir. Melek her zaman mızmızlanarak, gönülsüzce, yıllardır lokantada çalışmaktadır. İnci’lerin evinin üst katında otururlar.

ARHAN TAN (BARIŞ GÖNENEN)

Burak’ın üniversiteden arkadaşıdır. İki genç ilk sınıflardan arkadaş olmuş, birlikte kısa filmler çekmiş, zamanla ilişkileri yönetmen-senarist ilişkisine dönüşmüştür. İkisi de çok çalışkandır ve gönülden sinemaya bağlıdırlar.

ŞİRİN KUZGUN (ECEM ERKEK)

Şirin ailenin ufaklığıdır. Saf tarafları vardır. Bazen çok huysuzdur, çok telaşe memurudur. Çabuk paniğe kapılır. Ablasının ve abisinin çevirdiği işlerin her zaman yükü omuzlarına kalmış ve anne babadan gelen darbeleri hep ilk o göğüslemiştir. Yılmıştır bu aileden ama taparcasına sever hepsini. Kuzgun ailesi bugünlerde küçük kızları Şirin’in sonunda maaşlı, sigortalı, düzgün bir iş bulmasının mutluluğunu yaşamaktadır. Şirin bir TV kanalında avukat ablasının torpili ile iş bulmuştur. Kanalda tanıştığı Murat’a aşık olacaktır.

TUBA TÜRKKAN (ECEM SİMGE YURDATAPAN)

Tuba, güzel ve alımlı bir kadındır. Varlıklı bir ailenin tek kızıdır. Çocukluğundan beri Burak’a aşık olan Tuba onunla birlikte olabilmek için her şeyi yapar. Tuba her zaman Burak için sığınılacak bir liman olmuştur. Burak’a olan aşkından her seferinde, her şeyi unutup onu tekrar hayatına alsa da aslında Burak’ın hayatında istediği kadar büyük bir alan kaplamaz. Tuba, Ayşen içinde aranan gelindir ve oğlunun hayatından Tuba sayesinde haberdar olmaktadır ve bundan vazgeçmeye niyeti yoktur.

HAKAN İMREN (EFECAN ŞENOLSUN)

Selma’nın oğludur. Almanya’da doğup büyümüştür. Hakan kendisini her konuda dahi sanmaktadır. Müzik onda, oyunculuk onda, yazma çizme onda. Derin bakışlar zengin bir iç dünya onda. Çok iyi kalpli, fazlaca girişken ve meraklı biridir.

AYŞEN ÖZER (GÖKÇE YANARDAĞ)

Ayşen’in ailesi bir rivayete göre 500 yıldır İstanbullu. Bir evin bir kızı olan Ayşen, ağzında altın kaşıkla doğanlardan. Babacığı Burhan Bey de anneciği Nadide Hanım da kızlarını pamuklara sararak büyütmüş. Leydi okullarına gönderip, hayırlı bir kısmet bulması ve o “saf” ırkın devamını sağlayacak mükemmel hayatı kurması için yetiştirilmiş. Anne ve babası öldükten sonra Ayşen emlak zengini olmuş. Miras olarak kalan sayısını bilemedikleri kadar çok evi, arazisi, dükkanları var. Babasının gazetesinin en fiyakalı köşe yazarı Selim ile evlenmiş. Tek bir oğulları var: Burak.

ZAFER PAŞALI (MEHMET BİLGE ASLAN)

İnci’nin erkek kardeşidir. Melek ile evlidir. Hasancan’ın babasıdır. İnci evlenip Mustafa ile bir yaşam kurunca onu da İstanbul’a yanlarına almışlardır. Lokantada bir iki çalışmış, titiz Mustafa’nın cinlerini tepesine çıkartınca İnci tarafından mahalledeki diğer işlere yönlendirilmiştir. İnci iş bulmakta, Zafer atılmaktadır. Zafer tembel olduğu kadar renkli de bir adamdır. İnsanlar onu ellerinde olmadan sever. Çok iyidir ve masum bir tarafı vardır.

SELMA İMREN (NİLGÜN TÜRKSEVER)

Hakan’ın annesi. İnci’nin eski dostudur. Hakan’ı büyük zorluklarla Almanya’da büyütmüştür. Hakan’ın geleceği için yıllar sonra geri döner ve menajerliğini yapar. Oğlunun iyiliğinden başka bir şey düşünmeyen bir annedir.

MURAT BAŞAR (UTKU ATEŞ)

Murat akıllı, tuttuğunu koparan bir karakterdir. Bu zamana kadar hep ailesinin istediği gibi yaşamış, onların istediği okullarda ve bölümlerde okumuş, onların istediği insanlarla arkadaşlık yapmıştır. Artık kendi hayallerinin peşinden koşması gerektiğine karar vermiş, okulunu yarım bırakıp film sektörüne girmiştir. Okulu bıraktığı öğrenilince evden kovulmuştur. Şirin’le yolları kanalda kesişir.