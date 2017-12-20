Hayat Sırları 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Hayat Sırları 8.bölüm izleyicisiyle Star TV’de buluşuyor

Hayat Sırları 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı Hayat Sırları son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Hayat Sırları 8.son bölümde Seher nihayet kızına kavuşuyor. Ekranların efsane dizisi olmaya aday Hayat Sırları’nda güzeller güzeli Hazar Ergüçlü Seher karakterine hayat veriyor. Hayat Sırları son bölümde Hakan’ın gelişi Kuzgun ailesinin evine bomba gibi düşüyor! Mustafa ya gerçeği itiraf edecek ya da Hakan’ı oğlu olarak bağrına basacak. Seher, Kemal ve Şirin babalarının annelerine ihanet ettiğini düşünerek büyük bir öfkeyle evi terk edecek. Burak kaçakları misafir edecek. Hayat Sırları Star Tv’de izlenme rekorunu en üst seviyelere çıkarmaya hazırlanıyor. Hayat Sırları 8.bölümde Hakan, Kuzgun ailesinin evine taşınıyor. Mustafa ve İnci’nin bu durumu kabullenmekten başka şansı yoksa da çocuklar Hakan’a savaş açıyor. İşte televizyon dünyasının sevilen dizisi Hayat Sırları 9.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtı ve Hayat Sırları 8.bölüm fragmanı haberimizde…

Hayat Sırları 9.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Star TV’de yayın akışına devam eden dizi Hayat Sırları 9.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisinde yerini alacaktır.

HAYAT SIRLARI 8.YENİ BÖLÜM 1.FRAGMAN

HAYAT SIRLARI 8.YENİ BÖLÜM 2.FRAGMAN

HAYAT SIRLARI 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seher sonunda kızını buluyor!

Hakan, Kuzgun ailesinin evine taşınıyor. Mustafa ve İnci’nin bu durumu kabullenmekten başka şansı yoksa da çocuklar Hakan’a savaş açıyor.

Seher kızının izine ulaştığında Zeyno’nun yanında gördüğü insanlar çok yakın tanıdıkları çıkacak. Seher büyük bir şok geçirir. Zeyno bunca yıldır kimlerin yanında olmuştur?

HAYAT SIRLARI 7.BÖLÜM ÖZETİ

Hakan’ın gelişi Kuzgun ailesinin evine bomba gibi düşüyor! Mustafa ya gerçeği itiraf edecek ya da Hakan’ı oğlu olarak bağrına basacak. Seher, Kemal ve Şirin babalarının annelerine ihanet ettiğini düşünerek büyük bir öfkeyle evi terk edecek. Burak kaçakları misafir edecek. Bu olay, Seher ve Burak’ı birbirine yaklaştırıyor. Tekgöz’ün rahat durmaya niyeti yok, aileden para kopartmak için yeni bir planı var. Yaşanan büyük bir gelişmeyle Seher kayıp çocuğuna bir adım daha yaklaşıyor!

HAYAT SIRLARI DİZİSİ KONUSU

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor. Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız. Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek. Seher çok başarılı bir avukattır. Burak ise oldukça idealist bir yönetmendir. Bir avukat ile bir yönetmenin aşkını anlatacak Hayat Sırları dizisinde Seher ve Burak’ın çalkantılı aşklarının yanı sıra Seher’in ailesinin sürprizli hayatı da dizinin önemli konularından olacak. İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.

Büyük sırlar yüklenmiş bu hikaye, dokunduğu her kalbi ısıtırken yakacak; okşarken acıtacak. Yüreğindeki sırları sırtında taşımak zorunda kalmış her seyirci bu sıradışı hikayenin suç ortağı olacak ve hiçbir seyirci Kuzgun Lokanta’dan boş dönmeyecek.

HAYAT SIRLARI OYUNCULARI

Ahmet Mümtaz Taylan

12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Ahmet Mümtaz Taylan, Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünü ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Oyunculuk Tiyatro Bölümü mezunudur. Devlet Tiyatrolarında 18 yıl süreyle; oyuncu, yönetmen, sanat yönetmeni, genel müdür danışmanı ve kurucu üyesi olduğu Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği DETİS'de çeşitli dönemlerde Genel Sekreter, Genel Başkan görevlerini üstlenen Taylan, 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa ederek ayrıldı.

Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi (DTCF) Tiyatro Bölümü ve TRT Çocuk Tiyatrosu'nda eğitmenlik yapan ünlü oyuncunun birçok kültür-sanat dergisi ve internet sitelerinde yazıları yayınlanmaktadır. Bugüne kadar pek çok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol almıştır.

Ekin Koç

21 Haziran 1992 tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen genç oyuncu Ekin Koç, Antalya’da Aldemir Atilla Konuk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş ve sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazanmıştır. Şu anda bu okulda 2. sınıf öğrencisidir.

2011 Yılında İstanbul’da Akademi 35 Buçuk Sanat Evinden oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuğa adım atışı 2013 yılında “Sana Bir Sır Vereceğim” adlı diziyle olmuştur. Ardından Benim Adım Gültepe, Senden Bana Kalan gibi yapımlarda rol alan Ekin Koç, kısa sürede ekranların aranan yüzlerinden biri olmayı başarmıştır.

Hazar Ergüçlü

1 Ocak 1992 KKTC'de dünyaya gelen Hazar Ergüçlü, Kıbrıs Lefkoşa’da belediye tiyatrosunda rol almış olan ve “Gölgeler ve Suretler” adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. Haliç Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. “Kuzey Güney” dizisinde canlandırdığı “Simay” karakteri ile tanınan Ergüçlü, ardından “Star TV” de ekranlara gelen Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy‘un başrollerinde yer aldığı “Medcezir” dizisinde “Eylül” karakteri ile rol almıştır. Açlığa Doymak, Benim Dünyam gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu son olarak Yüksek Sosyete dizisinde rol almıştır.

Devrim Yakut

27 Mayıs 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'nden 1992 yılında mezun olur. 1994 yılında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosuna oyuncu olarak katıldı ve 2003 yılına dek burada görev alır. Daha sonra kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatrosu'nda çalışmıştır.

2007'de Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcılığı,2007-2008 yılarında Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevini yürütmüştür. 2006-2007 tiyatro sezonunda Kocasını Pişiren Kadın oyunu ile Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'na misafir oyuncu olarak katılmıştır .Halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında oyunculuk eğitimi vermektedir. Birçok dizi, film ve tiyatro oyunu tecrübesi olan Yakut, son olarak Düğün Dernek 2 filmi ile seyirci karşısına çıkmıştır.

Olgun Toker

12 Mart 1986 yılında Adana'da doğan Olgun Toker, Mersin Sanayi Ve Ticaret Odası Anadolu Lisesi mezunudur. Karikatürist olmak amacıyla İstanbul'a gelir, ancak yolu oyunculuğa döner. Marmara Üniversitesinde Arşivcilik Bölümü’ne girer ama devam etmez. Müjdat Gezen Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk olarak 2010 yılında sıradan insanların yaşadığı kimlik çatışmalarının yol açtığı gerçek bir trajediyi ele alan Saklı Hikayeler filminde kamera karşısına geçmiştir. Hayat Şarkısı dizisinde hayat verdiği "Mahir" karakteriyle oldukça sevilmiştir.