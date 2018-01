Hayat Sırları yeni 11.bölüm fragmanı Hayat Sırları son 10.bölüm Star TV'de izle

Hayat Sırları yeni 11.bölüm fragmanı Hayat Sırları son 10.bölüm izleyicisiyle Star Tv’de buluşuyor. Ekranların sevilen dizisi Hayat Sırları yeni gününde kaldığı yerden devam ediyor. Hayat Sırları yeni bölüm fragmanları ve Hayat Sırları son bölüm izleme linki araştırılıyor. Hayat Sırları final mi yapacak? Soruları kafaları karıştırmış olsa da şuanda yayın akışına devam ediyor. Star TV’nin başarılı yapımlarından biri olan Hayat Sırları başrolünde güzeller güzeli Hazar Ergüçlü rol almaktadır. Peki Hayat Sırları 10.bölümde neler olacak? Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Ekin Koç, Hazar Ergüçlü, Devrim Yakut, Olgun Toker’in paylaştığı Hayat Sırları, kaldığı yerden devam ediyor. Yılbaşı sonrası ekran macerasına kısa bir ara veren ve yayın gününde değişikliğe giden Hayat Sırları’nın 10. bölümü 14 Ocak Pazar günü yayınlanacak. Son bölümde Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştı. Finalde ise Kuzgunlar bir torunları olduğunu öğrenmişti. Hayat Sırları 10. bölüm fragmanlarıyla birlikte yeni gelişmelere dair önemli tüyolar geldi. İşte merak edilen Hayat Sırları yeni 11.bölüm fragmanı Hayat Sırları son 10.bölüm izleyicisiyle Star Tv’de buluşuyor!

Seher, Zeyno’ya kavuşmanın yollarını ararken sorumlulara ceza çektirmeye kararlı.

Burak yaşadığı yıkıntıyla bir daha Seher’le eskisi gibi olamayacağına karar veriyor.

Meryem’in elindeki kanıtlar Ayşen’i yıllarca hapis yatırabilir.

Selma Kuzgunlara hesap sormaya geliyor. Mustafa’nın yardımına geçmişinden gelen hiç beklemediği biri yetişiyor.

HAYAT SIRLARI 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

Burak, Zeyno’nun kendi kızı olmasının şokunu atlatmaya çalışırken, Mustafa bilinmez bir yolculuğa çıkmıştır. Mustafa’nın gizemli bir koruyucusu vardır. Seher kızını kaçıranlardan hesap sormaya kararlıdır. Burak, Seher’in gerçekleri saklamasını hazmedebilecek midir?

HAYAT SIRLARI GENEL KONUSU

Hayat Sırları, yıllardır sırtlarında taşıdıkları, kimseye anlatamadıkları büyük sırları, ilmek ilmek ördükleri mutlu yuvalarına bomba gibi düşen Kuzgun ailesinin sevgiyle sarmalanmış, sıcacık ama bir o kadar da tehlikelerle dolu hikayesini anlatıyor. Bir tarafta Burak ve Seher’in kalpleri acıtan, tutkulu ve gizemli aşk hikayesine tanık olurken, diğer taraftan Kuzgun ailesinin yaşadığı Hayat Apartmanı’nın ve Kuzgun mutfağının her bir merdivenine, duvardaki her çatlağına sızan sımsıcak sevgi dolu hikayesine ortak olacağız.

Hayat onları öylesine sıkıştıracak ki, bu sevgi dolu aileyi temellerinden sarsacak, usul usul yaklaşan büyük tehlikenin, her birinin canlarını acıtan sırların tek tek açığa çıkması, beklenmedik bir anda hayatlarını darmadağın edecek. Seher çok başarılı bir avukattır. Burak ise oldukça idealist bir yönetmendir. Bir avukat ile bir yönetmenin aşkını anlatacak Hayat Sırları dizisinde Seher ve Burak’ın çalkantılı aşklarının yanı sıra Seher’in ailesinin sürprizli hayatı da dizinin önemli konularından olacak. İstanbul’un gözden uzak semtlerinden birinde açtıkları esnaf lokantasında 20 masalık dünyalarında büyük bir özenle hayat mücadelesi veren Kuzgun ailesi her şeye rağmen ayakta durmaya, hayatta kalmaya çalışacak.

HAYAT SIRLARI OYUNCU KADROSU

MUSTAFA KUZGUN (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)

Ailenin babası, esnaf lokantası sahibi. Büyük sırrı dolayısıyla 30 yıl dükkanından kapı dışarı çıkmamış, kendini evlatlarına ve yemek yapmaya adamış, hafif Adana lehçesi olan tertipli düzenli bir adamdır. Mustafa sıkılınca yemek yapar, neşelenince yemek yapar. İyi baba, güzel koca, tatlı deli, kötümser, kabına sığamaz bir adamdır. Dünyada korktuğu her şey bir bir başına gelirken insanın koşup onu kapıp kaçırıp saklayası gelir.

SEHER KUZGUN (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Evin büyük kızı, avukattır. Çok başarılıdır. Önemli bir hukuk bürosunda çalışmaktadır. Bu hukuk bürosu bir kanalın dizi, film işlerine bakmaktadır. Ailede ara bulucudur, kardeşlerini kollar ve şahane ilişkileri vardır. Üniversitede yaşadığı büyük aşkını sebebini bilmediğimiz ani bir şekilde terk etmiş, ancak yıllar sonra bugün o aşkı tekrar karşısına çıkmıştır. Ancak bu kez aşkı, kendisinin bile bilmediği ailesinin büyük sırrına dolanmıştır.

BURAK ÖZER (EKİN KOÇ)

Ünlü bir gazeteci ile emlak zengini bir annenin biricik oğlu. Yönetmendir. Seher Kuzgun’un üniversitede bir anda terk ettiği büyük aşkıdır. Babası Selim Özer, sanat, edebiyat, yeme-içme ve seyahat odaklı bir yaşam sürerken, annesi Ayşen disiplin, iyi eğitim, kariyer ve maddi değerler odaklıdır. Burak ikisinin de iyi taraflarını alarak hayata kusursuz bir şekilde hazırlanır. Daha lisede iken yurt dışındaki en iyi sinema okullarının dosyalarını oğlunun önüne koymuştur ailesi. Burak taşan enerjisi, sevimli çekiciliği ve engin kent kültürü ile İstanbul’un en popüler figürlerindendir. Her zaman, her yerde ve her koşulda iyi karşılanır ve hakkında tek bir kötü yazı bile çıkmaz. Derin insani konuları ve aşkı anlattığı çok izlenen ve bol ödüllü filmi vardır.

İNCİ KUZGUN (DEVRİM YAKUT)

Mustafa’nın en büyük aşkı, hayat arkadaşı, dert ortağı ve aynı zamanda en büyük sırrının bir parçası, bir tanecik incisi, eşidir. Mutlu bir aile kurmuşlar, iki kızı bir oğlu vardır. Üst katlarında oturan kardeşi, kardeşinin eşi ve bir oğluna da ablalık, hatta zaman zaman annelik yapmaktadır. İnci evin her şeyidir. En önemlisi her şeyde dalga geçilecek bir şey bulur ve evdeki bulutları iki cümleyle dağıtır.