Hazal Kaya yeni dizi Shameless uyarlamasında

Güzel oyuncu Hazal Kaya, popüler Amerikan dizisi Shameless’ın yerli uyarlamasında rol alacak. Merakla beklenen Shameless uyarlaması hakkında bilgiler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Güzelliğiyle büyüleyen Hazal Kaya’nın Shameless’ta Fiona Gallagher karakterini canlandıracağı açıklandı. Fiona Gallagher gibi güçlü bir karaktere hayat verecek Hazal Kaya’nın bu rolde neler yapacağı merak konusu. ‘Umutsuz Ev Kadınları’nın senaristi Meryem Gür’ün kaleminden ekrana yansıyacak olan yapımda, Fiona Gallagher, kardeşlerin en büyüğü olup, fedakâr bir o kadar da belayı üstüne çeken bir karakter olarak izleyiciyle buluşuyor.

SHAMELESS UYARLAMASI HAKKINDA

Sektörde uzun zamandır şehir efsanesi gibi konuşulan Shameless uyarlaması, nihayet Med Yapım tarafından hayata geçiriliyor. Dünyada çok izlenen yapımlar arasında yer alan ve William H. Marcy'nin efsane "Frank Gallagher" yorumuyla kült işler arasına adını yazan kara komedi Shameless, Amerikan televizyonlarında 7 sezondur yayınlanıyor.

Shameless, Türk televizyonlarının en başarılı uyarlama projelerinden biri olan Umutsuz Ev Kadınları'nda da imzası olan Meryem Gür tarafından yazıldı. Cast çalışmaları başlayan seride birden fazla ana karakter yer alıyor. Kadroda şimdilik netleşen tek isim Hazal Kaya oldu. Yapım şirketinin uyarlama için star kadro kurmayı planladığı, imza aşamasına getirdiği bazı isimler olduğu belirtiliyor.