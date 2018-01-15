Hıçkırık 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 12.bölüm izle Kanal D’de! Milyonları ekrana kilitleyen Kanal D’nin başarılı projelerinden biri olan Hıçkırık dizisi yeni bölüm fragmanları ve Hıçkırık son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor. Hıçkırık hafta içi her gün saat 14.45’te izleyicisi karşısına çıkıyor. Peki Hıçkırık 12.bölümde neler oldu? Hıçkırık 12. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Dr. İlhami ile İsviçre'ye tedavi için gitmeye karar veriyor! Hıçkırık dizisinin yeni bölümleri hafta içi her gün saat 14.45'te Kanal'de! Nalan, Kenan ve Aslı'yı odada görünce düşüncesiz davranmış ve hızlı sürdüğü araba ile kaza geçirmişti. Zor bir ameliyattan sonra hayata tutunmayı başarmıştı. Nalan bir tek şeyi aklından çıkarmıyordur. Hıçkırık son bölümde Gonca, kolyeyi sahibine götürür. Arkadaşından da kendisine yalan ifade verdiği için özür dilemesini ister. Özür dilemeyen arkadaşı ile sonu kötü biten bir tartışmanın içine girer. İşte merak edilen Hıçkırık 13.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 12.bölüm izle Kanal D’de! Detaylar haberimizde…

Hıçkırık 13.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı yayınlanınca haberimizde yerini alacaktır.

HIÇKIRIK 12.BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?

Hıçkırık 12. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan, Dr. İlhami ile İsviçre'ye tedavi için gitmeye karar veriyor! Hıçkırık dizisinin yeni bölümleri hafta içi her gün saat 14.45'te Kanal'de!

Nalan, Kenan ve Aslı'yı odada görünce düşüncesiz davranmış ve hızlı sürdüğü araba ile kaza geçirmişti. Zor bir ameliyattan sonra hayata tutunmayı başarmıştı. Nalan bir tek şeyi aklından çıkarmıyordur. Kenan ve Aslı'nın neden odada yalnız oldukları. Kenan bu durumu açıklasa da Nalan, Aslı'dan duydukları üzerine peşin hüküm verir. Kenan'ın anlattıklarına inanmaz. Ondan uzaklaşabilmek için tedaviye İsviçre'de devam etmek istediğini söyler. Kenan, İlhami ile gidecek olmasından dolayı öfkelidir. Kenan, Nalan'ın gidişini engelleyebilecek mi? Aslı'yı oyununa alet eden Perihan nasıl bir hamle yapacak?

HIÇKIRIK 12.BÖLÜM FRAGMANI

HIÇKIRIK SON 11.BÖLÜM ÖZET

Kazadan sonra Nalan hastaneye kaldırılır. Durumu ağırdır. Hemen ameliyata alınır. Ameliyatı ise İlhami yapacaktır. Kenan, İlhami'nin ameliyatına girmesini istemez. Nedenini de açıklamaz. İlhami onu dinlemez ve ameliyata girer. Ameliyat sırasında Nalan'a kan gerekmektedir. Bu kan ise sürpriz birisi tarafından sağlanır.

Gonca, kolyeyi sahibine götürür. Arkadaşından da kendisine yalan ifade verdiği için özür dilemesini ister. Özür dilemeyen arkadaşı ile sonu kötü biten bir tartışmanın içine girer.

Perihan, Kenan'ın Nalan'a yazdığı mektubu İlhami'nin odasında bulur. Aslı'ya da mektubu okutan Perihan, Aslı'yı da kullanarak iki aşık üzerine bir kötü bir planı işletmeye başlar.

HIÇKIRIK DİZİSİ KONUSU

Kenan ve Nalan’ın acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı dizinin genel hikayesi şöyle; Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. Azmi Bey, Kenan’a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan’ın hayatını asıl değiştiren ise, Azmi Bey’in evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey’in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir. Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20’li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan’ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.

HIÇKIRIK DİZİSİ KÜNYE VE OYUNCU KADROSU

KÜNYE

Yapım : Birsel Film

Yapımcı : Sevgi Birsel, Sinan Akad

Yönetmen : Fırat Gürsoy

Senaryo : Redife Zerener, Gökhan Korkusuz

Müzik : Osman İşmen

Styling : Uğurkan Erez

Sezgi Sena Akay Nalan Karaoğlu

Kenan’a çocukluğundan beri aşık olan ama duygularını bir türlü dile getiremeyen Nalan, hayatına İlhami girdikten sonra, hiç beklemediği zorlukları göğüslemek zorunda kalacaktır.

Barış Arda Hacıoğlu Kenan Yılmaz

Yıllar önce kendisini yetimhaneden kurtaran Azmi Bey’in kızı Nalan’a büyük bir aşkla bağlıdır. Ancak kısa süre sonra gelişecek olaylar, Kenan’ın zaten imkansız olarak gördüğü aşkını çıkmaza sokacaktır.

Selçuk Özer- Azmi Karaoğlu

Nalan’ın babası, Kenan’ın kurtarıcısıdır. Başarılı bir iş adamıdır. Son derece iyi niyetli ve masum görünmesine rağmen, geçmişinde çok büyük sırlar ve günahlar saklamaktadır.

Nurseli İdiz - Perihan Karaoğlu

Azmi’nin vefat etmiş kardeşinin eşi, Nalan’ın yengesi, Engin ve Selin’in annesidir. Eşinin ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte Azmi’nin konağına taşınmıştır. Karaoğulları Holding’in yarısının kendisine ait olduğuna inanan Perihan, bu payı alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Meltem Pamirtan Vesime

Yıllardır Azmi’nin evinde çalışmaktadır. Azmi’nin hem sırdaşı, hem dostudur. Hayat ve Gonca’nın ise teyzesidir. Güçlü, anaç, ayakları yere basan bir karakter olan Vesime de, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla sınanacaktır.

Kemal Okan Özkan İlhami Tekin

28 yaşında bir hekimdir. Zengin bir ailenin oğlu olan İlhami, dışarıdan çok nazik ve centilmen görünmesine rağmen son derece art niyetli ve tehlikelidir. İlhami, Nalan ve Kenan’ın önündeki en büyük tehditlerden biri olacaktır.

Oyuncular : Sezgi Sena Akay (Nalan), Barış Arda Hacıoğlu (Kenan), Selçuk Özer (Azmi), Nurseli İdiz (Perihan), Meltem Pamirtan (Vesime), Kemal Okan Özkan (İlhami), Emre İğdemir (Engin), Erdoğan Aydemir (Kutsi), Tuğçe Baltalı (Hayat), Ceylan Yılmaz (Aslı) , Sibel Aytan (Selin), Özge Akdeniz (Gonca), Emin Gümüşkaya (Remzi), Rukiye Sarıdemir (Cemile), Kübra Akın (Gülüm), Anıl Kerimoğlu (Sinan), Tevfik Aygün Hiçyılmaz (Burhan)