Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de!
Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Sevilen dizi Hıçkırık yeni bölüm fragmanları merak ediliyor. Günlük dizi Hıçkırık oyuncu kadrosu ve Hıçkırık dizisi konusu araştırılıyor. Hafta içi hergün saat 15.00’da Kanal D’de izleyicisiyle buluşan Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hıçkırık son 6.bölümde neler oldu? İlhami, Nalan'a kafayı takmıştır. Nalan'ı elde edebilmek için ona iş teklif eder. Nalan tasarıma duyduğu ilgi ile İlhami'nin teklifini kabul eder. Kenan bu olayı duyduğunda işin özünü araştırmaya başlar. İlhami ile sorun yaşayan eski sevgilisinden öğrendiklerinden sonra Nalan için telaşlanmaya başlar. Bu birlikteliği önleyebilmek için harekete geçer. Başrollerini Sezgi Sena Akay (Nalan Karaoğlu) ve Barış Arda Hacıoğlu (Kenan Yılmaz)’nun paylaştığı Hıçkırık dizisi son bölüm izleme linki haberimizde! Peki Hıçkırık dizisi konusu nedir? Kenan ve Nalan’ın acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı dizinin genel hikayesi şöyle; Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. İşte merak edilen Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Detaylar haberimizde…
Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Milyonları ekrana kilitleyen Hıçkırık yeni bölüm fragmanı ve Hıçkırık dizisi oyuncu kadrosu araştırılıyor. Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden olan Hıçkırık bu yıla damgasını vuracak gibi görünüyor. Günlük dizi Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hıçkırık 6.son bölüm izleyicisiyle buluştu. Peki Hıçkırık dizisi son bölümde neler oldu? Gonca otelde gözlerini açtığında sıkıntılarının başlangıcı olduğunu anlar. Gece Engin ile ne yaşadığını hatırlamayan Gonca'yı evde bir başka sorun bekler. Babası ve ablası onu beklemektedir. Babasının gazabından kurtulmak için hem yalan söyler, hem de teyzesini devreye sokar. Hıçkırık dizisi 7.yeni bölümde Nalan, ilhami ile Kenan ise, Aslı ile başbaşa yemeğe katılırlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? İşte araştırılan Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Haberimizin detaylarında yer alıyor.
HIÇKIRIK 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI
HIÇKIRIK 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hıçkırık 7. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ve Kenan, gergin geçen yemekte neler yaşayacak? Hıçkırık dizisinin yeni bölümleri hafta içi saat 15.00'te Kanal'de!
Nalan, ilhami ile Kenan ise, Aslı ile başbaşa yemeğe katılırlar. Nalan ve Kenan ne kadar isteksiz olsalar da, Aslı ve İlhami bu drumdan çok memnundurlar. Fakat, Kenan bu sıkıntısını dile getirecek kadar İlhami'ye dolu olduğundan yemek başladığı gibi bitmez. Kenan ve İlhami arasında neler yaşanacak? Nalan bu durumdan nasıl etkilencek?
Engin ise, borçlu olduğu tefecilere gereken parayı ödeyemediği için alıkonulur. Sıkıntılı zamanlar onu bekliyordur. Engin tefecilerin elinden kurtulabilecek mi?
Nalan ve Engin havuz başında geçmişin hesabını yaparken onları bir göz izliyordur. Perihan aralarında geçen tüm konuşmayı odasından izler. Aşıkların yakınlaşmasını da gören Perihan bunu nasıl kullanacak?
HIÇKIRIK 6.BÖLÜM ÖZET
8 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanan Hıçkırık dizisinin 6. yeni bölümünde İlhami'nin varlığı, Nalan ve Kenan'ın arasını açıyor!
İlhami, Nalan'a kafayı takmıştır. Nalan'ı elde edebilmek için ona iş teklif eder. Nalan tasarıma duyduğu ilgi ile İlhami'nin teklifini kabul eder. Kenan bu olayı duyduğunda işin özünü araştırmaya başlar. İlhami ile sorun yaşayan eski sevgilisinden öğrendiklerinden sonra Nalan için telaşlanmaya başlar. Bu birlikteliği önleyebilmek için harekete geçer.
Gonca otelde gözlerini açtığında sıkıntılarının başlangıcı olduğunu anlar. Gece Engin ile ne yaşadığını hatırlamayan Gonca'yı evde bir başka sorun bekler. Babası ve ablası onu beklemektedir. Babasının gazabından kurtulmak için hem yalan söyler, hem de teyzesini devreye sokar.
HIÇKIRIK SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ – KANAL D
HIÇKIRIK DİZİSİ KONUSU
Kenan ve Nalan’ın acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı dizinin genel hikayesi şöyle; Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. Azmi Bey, Kenan’a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan’ın hayatını asıl değiştiren ise, Azmi Bey’in evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey’in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir. Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20’li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan’ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.
HIÇKIRIK DİZİSİ KÜNYE VE OYUNCU KADROSU
KÜNYE
Yapım : Birsel Film
Yapımcı : Sevgi Birsel, Sinan Akad
Yönetmen : Fırat Gürsoy
Senaryo : Redife Zerener, Gökhan Korkusuz
Müzik : Osman İşmen
Styling : Uğurkan Erez
Oyuncular : Sezgi Sena Akay (Nalan), Barış Arda Hacıoğlu (Kenan), Selçuk Özer (Azmi), Nurseli İdiz (Perihan), Meltem Pamirtan (Vesime), Kemal Okan Özkan (İlhami), Emre İğdemir (Engin), Erdoğan Aydemir (Kutsi), Tuğçe Baltalı (Hayat), Ceylan Yılmaz (Aslı) , Sibel Aytan (Selin), Özge Akdeniz (Gonca), Emin Gümüşkaya (Remzi), Rukiye Sarıdemir (Cemile), Kübra Akın (Gülüm), Anıl Kerimoğlu (Sinan), Tevfik Aygün Hiçyılmaz (Burhan)
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