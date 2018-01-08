Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Milyonları ekrana kilitleyen Hıçkırık yeni bölüm fragmanı ve Hıçkırık dizisi oyuncu kadrosu araştırılıyor. Kanal D’nin yeni sezon dizilerinden olan Hıçkırık bu yıla damgasını vuracak gibi görünüyor. Günlük dizi Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hıçkırık 6.son bölüm izleyicisiyle buluştu. Peki Hıçkırık dizisi son bölümde neler oldu? Gonca otelde gözlerini açtığında sıkıntılarının başlangıcı olduğunu anlar. Gece Engin ile ne yaşadığını hatırlamayan Gonca'yı evde bir başka sorun bekler. Babası ve ablası onu beklemektedir. Babasının gazabından kurtulmak için hem yalan söyler, hem de teyzesini devreye sokar. Hıçkırık dizisi 7.yeni bölümde Nalan, ilhami ile Kenan ise, Aslı ile başbaşa yemeğe katılırlar. Bakalım yeni bölümde neler olacak? İşte araştırılan Hıçkırık 7.yeni bölüm fragmanı yayında mı Hıçkırık son 6.bölüm izle Kanal D’de! Haberimizin detaylarında yer alıyor.

HIÇKIRIK 7.YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HIÇKIRIK 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hıçkırık 7. Bölüm Fragmanı yayında! Nalan ve Kenan, gergin geçen yemekte neler yaşayacak? Hıçkırık dizisinin yeni bölümleri hafta içi saat 15.00'te Kanal'de!

Nalan, ilhami ile Kenan ise, Aslı ile başbaşa yemeğe katılırlar. Nalan ve Kenan ne kadar isteksiz olsalar da, Aslı ve İlhami bu drumdan çok memnundurlar. Fakat, Kenan bu sıkıntısını dile getirecek kadar İlhami'ye dolu olduğundan yemek başladığı gibi bitmez. Kenan ve İlhami arasında neler yaşanacak? Nalan bu durumdan nasıl etkilencek?

Engin ise, borçlu olduğu tefecilere gereken parayı ödeyemediği için alıkonulur. Sıkıntılı zamanlar onu bekliyordur. Engin tefecilerin elinden kurtulabilecek mi?

Nalan ve Engin havuz başında geçmişin hesabını yaparken onları bir göz izliyordur. Perihan aralarında geçen tüm konuşmayı odasından izler. Aşıkların yakınlaşmasını da gören Perihan bunu nasıl kullanacak?

HIÇKIRIK 6.BÖLÜM ÖZET

8 Ocak 2018 Pazartesi günü yayınlanan Hıçkırık dizisinin 6. yeni bölümünde İlhami'nin varlığı, Nalan ve Kenan'ın arasını açıyor!

İlhami, Nalan'a kafayı takmıştır. Nalan'ı elde edebilmek için ona iş teklif eder. Nalan tasarıma duyduğu ilgi ile İlhami'nin teklifini kabul eder. Kenan bu olayı duyduğunda işin özünü araştırmaya başlar. İlhami ile sorun yaşayan eski sevgilisinden öğrendiklerinden sonra Nalan için telaşlanmaya başlar. Bu birlikteliği önleyebilmek için harekete geçer.

Gonca otelde gözlerini açtığında sıkıntılarının başlangıcı olduğunu anlar. Gece Engin ile ne yaşadığını hatırlamayan Gonca'yı evde bir başka sorun bekler. Babası ve ablası onu beklemektedir. Babasının gazabından kurtulmak için hem yalan söyler, hem de teyzesini devreye sokar.

HIÇKIRIK DİZİSİ KONUSU

Kenan ve Nalan’ın acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı dizinin genel hikayesi şöyle; Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. Azmi Bey, Kenan’a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan’ın hayatını asıl değiştiren ise, Azmi Bey’in evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey’in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir. Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20’li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan’ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.

HIÇKIRIK DİZİSİ KÜNYE VE OYUNCU KADROSU

KÜNYE

Yapım : Birsel Film

Yapımcı : Sevgi Birsel, Sinan Akad

Yönetmen : Fırat Gürsoy

Senaryo : Redife Zerener, Gökhan Korkusuz

Müzik : Osman İşmen

Styling : Uğurkan Erez

Sezgi Sena Akay Nalan Karaoğlu

Kenan’a çocukluğundan beri aşık olan ama duygularını bir türlü dile getiremeyen Nalan, hayatına İlhami girdikten sonra, hiç beklemediği zorlukları göğüslemek zorunda kalacaktır.

Barış Arda Hacıoğlu Kenan Yılmaz

Yıllar önce kendisini yetimhaneden kurtaran Azmi Bey’in kızı Nalan’a büyük bir aşkla bağlıdır. Ancak kısa süre sonra gelişecek olaylar, Kenan’ın zaten imkansız olarak gördüğü aşkını çıkmaza sokacaktır.

Selçuk Özer- Azmi Karaoğlu

Nalan’ın babası, Kenan’ın kurtarıcısıdır. Başarılı bir iş adamıdır. Son derece iyi niyetli ve masum görünmesine rağmen, geçmişinde çok büyük sırlar ve günahlar saklamaktadır.

Nurseli İdiz - Perihan Karaoğlu

Azmi’nin vefat etmiş kardeşinin eşi, Nalan’ın yengesi, Engin ve Selin’in annesidir. Eşinin ölümünden sonra iki çocuğuyla birlikte Azmi’nin konağına taşınmıştır. Karaoğulları Holding’in yarısının kendisine ait olduğuna inanan Perihan, bu payı alabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Meltem Pamirtan Vesime

Yıllardır Azmi’nin evinde çalışmaktadır. Azmi’nin hem sırdaşı, hem dostudur. Hayat ve Gonca’nın ise teyzesidir. Güçlü, anaç, ayakları yere basan bir karakter olan Vesime de, geçmişinden gelen sırların ortaya çıkmasıyla sınanacaktır.

Kemal Okan Özkan İlhami Tekin

28 yaşında bir hekimdir. Zengin bir ailenin oğlu olan İlhami, dışarıdan çok nazik ve centilmen görünmesine rağmen son derece art niyetli ve tehlikelidir. İlhami, Nalan ve Kenan’ın önündeki en büyük tehditlerden biri olacaktır.

Oyuncular : Sezgi Sena Akay (Nalan), Barış Arda Hacıoğlu (Kenan), Selçuk Özer (Azmi), Nurseli İdiz (Perihan), Meltem Pamirtan (Vesime), Kemal Okan Özkan (İlhami), Emre İğdemir (Engin), Erdoğan Aydemir (Kutsi), Tuğçe Baltalı (Hayat), Ceylan Yılmaz (Aslı) , Sibel Aytan (Selin), Özge Akdeniz (Gonca), Emin Gümüşkaya (Remzi), Rukiye Sarıdemir (Cemile), Kübra Akın (Gülüm), Anıl Kerimoğlu (Sinan), Tevfik Aygün Hiçyılmaz (Burhan)