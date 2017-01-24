İçerde 19. yeni bölüm fragmanı son bölüm izle - Show TV'de

İçerde 19. yeni bölüm fragmanı öncesi İçerde son bölüm izle. İçerde son bölüm Show TV ekranlarında yayınlandı. İçerde son bölümde; Melek birçok önemli gerçeği öğrendi. Melek'in annesinin katilini ve öz babasını öğrenmesi izleyenleri şok etti. Peki, İçerde 19. yeni bölümde neler yaşanacak? 19. yeni bölüm fragmanı öncesi İçerde yeni bölüm için bir sahne Youtube'da yayınlandı.

İÇERDE SON BÖLÜM ÖZETİ

Mert, ailesinin kim olduğunu Coşkun'dan öğrenmek isterken, Celal ise günahlarının üstünü kapatabilmek için Coşkun'u öldürmek isteyecek. Kıyasıya rekabetin ekrana geleceği bölümde iki kardeş Sarp ve Mert, Coşkun için karşı karşıya gelecek. Silahların konuşacağı anlarda iki kardeşin vereceği mücadele heyecanı doruğa taşıyacak.

Acaba kazanan kim olacak? Sarp mı, Mert mi yoksa Coşkun'un ölüm emrini veren Celal mi Melek, öz babasının Celal olduğunu öğrenecek. Annesinin katilinin de Celal olduğunu öğrenecek olan Melek büyük bir yıkım yaşayacak.

İÇERDE SON BÖLÜM İZLE - SHOW TV

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.