İçerde 19. yeni bölüm nefes kesecek | İçerde yeni bölümde Sarp çıkmazda!

İçerde'nin yeni bölümünde izleyicinin haftalardır merakla beklediği gelişmeler ekrana gelecek. Dizide bu hafta Sarp, annesi Füsun'un lokantasının taranmasıyla yol ayrımına gelecek. Sarp, ailesinin yaşadığı hayati tehlike karşısında annesi Füsun'a hala polis olduğunu itiraf etmek isteyecek.

Coşkun'un ölümüyle yıkılan Mert ise Sarp'ın karşısına bu kez silahlı çıkacak. Ailesini öğrenebileceği tek kişi olan Coşkun'u öldürdüğünü gören Mert intikam almak isteyecek. İki kardeşin silahların konuşacağı yüzleşme sahnesi sürpriz gelişmelere sahne olacak.

MELEK YENİ HAYAT KURMAK İSTİYOR!

Annesinin katilinin öz babası Celal olduğunu öğrenen Melek, Celal ve kirli dünyasını geride bırakmaya karar verecek. Bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek, geçmişinin sır perdesini aralayacak.

Ekranların fenomen dizisi İçerde'nin yeni bölümünde; Sarp, Mert ve Melek'in alacağı yeni kararlar onları artık farklı bir yola çıkartacak.

Tansiyonun hiç düşmeyeceği İçerde'nin yeni bölümü 30 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek.

İşte fenomen haline gelen karakterleri yeni bölümde bekleyen gelişmelerden ipuçları;

İçerde'nin yeni bölümü unutulmaz anlara sahne olacak. Oyun içinde oyun devam ediyor! Her karakterin dünyasında yeni yolların açılacağı bölüm unutulmaz bölümler arasına girecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“İçerde”nin 18. bölümünde; Kebapçı Celal'in, Coşkun ve Yaşar'ı yakaladığı sırada olay yerine Yusuf Müdür ve ekibi gelir. Yusuf, Coşkun ve Yaşar’ı Celal’den korumak için oradan alır ve ifadelerini almak üzere Organize Şube'ye götürür.

Şimdi herkes Coşkun’un peşindedir. Mert ailesini öğrenmek için, Sarp, Umut’u sormak için, Celal ise Coşkun’u öldürmek için. Herkes harekete geçmek için Coşkun’un Organize'den çıkmasını bekliyordur.

Tehlikenin farkında olan Coşkun kendisini korumak için Yaşar’la birlikte hareket edecektir. Coşkun gittikçe köşeye sıkışır, artık yolun sonuna geldiğini düşünüyordur.

DİZİ OYUNCULARI

Sarp;

Kardeşi Umut'u bulmak için polisken mafya içine sızan Sarp yeni bölümde yol ayrımına gelecek. Kebapçı Celal'in sonunu getirmek için aldığı gizli görevi annesi Füsun'dan şimdiye dek saklamayı başaran Sarp yeni bölümde büyük tehdit altında kalacak. Füsun'un lokantasının taranması Sarp için milat olacak. Yaşadıklarını sorgulayan Sarp, annesinin yaşadığı üzüntü ve hayati tehlikeden dolayı tüm gerçekleri ona anlatacak mı?

Mert;

Kebapçı Celal'in Polis Teşkilatı'ndaki adamı, hayattaki tek amacı ailesini bulmak olan Mert yeni bölümde öfke krizi geçirecek. Mert, ailesi hakkında tek bilgi sahibi kişi olan Coşkun'u Sarp'ın öldürmesiyle büyük yıkım yaşayacak. Mert'in yaşayacağı duygusal anların ekrana geleceği bölümde iki kardeş karşı karşıya gelecek. Sarp'ın kendisinden hayatını aldığına inanan Mert, ondan intikam almak isteyecek. Kardeş olduklarından habersiz birbirlerine silahlarına doğrultacak olan Sarp ve Mert'in büyük yüzleşmesinde acaba hangi gerçekler ortaya çıkacak?

Coşkun;

Celal'in verdiği ölüm emrinden Sarp sayesinde kurtulmayı başaran Coşkun yeni bölümde hafıza kaybı yaşayacak. Sarp'ın kendisine gelmesi için sabırsızlıkla bekleyeceği bölümde Coşkun yeni bölümde oyunlarına devam edebilecek mi ?

Melek;

Celal'i hayatından çıkarmaya karar veren Melek yeni bölümde ailesinin peşine düşecek. Mert'in yardımıyla bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek yeni hayatına adım atmak isteyecek. Celal'in öz babası olması, ardından annesinin katilinin Celal olduğunu öğrenmesiyle dünyası yıkılan Melek, teyzesi Hülya'nın kapısını çaldığında ailesiyle ilgili ne gibi bilgiler öğrenecek?

Celal;

Melek'in evden gitmesiyle büyük darbe alacak olan Celal, kızını ikna etmesi için Sarp'ı görevlendirecek. Coşkun'u öldü bilen Celal, Yaşar'ın sonunu hazırlamak için düğmeye basacak. En güvenilir adamı

Davut'u Yaşar'ın peşine salan Celal, amacına ulaşabilecek mi?

Yusuf Müdür;

Sarp'la eski günlerine dönen Yusuf Müdür yeni bölümde bir oğlu olduğunu öğrenecek. Eski eşi Serap'ın yardım için tekrar Yusuf'un kapısını çalacağı bölümde Yusuf oğlunun tehlikeli sularda yüzdüğünü öğrenecek. Yusuf Müdür, oğlu Gökhan'ın hayatı için Sarp'tan yardım isteyecek.