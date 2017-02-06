İçerde 21. yeni bölüm fragmanı - Son bölüm Show TV'de

Show TV'nin reyting rekortmeni İçerde dizisi son bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir dikkatle izlenen ve heyecanın bir an olsun durmadığı İçerde dizisinin son bölümünde; Mert, Coşkun'u öldürdüğüne inandığı Sarp'tan intikam almak için peşine düştü ve onu Gökhan’ı vurduğu gerekçesiyle tutuklamak istedi. Sarp ise buna karşı çıktı. Mert'in elinden bir hamleyle kaçan Sarp suçsuzluğunu ispatlamak için çareler aramaya başladı. Yeni bölümü beklenen İçerde dizisinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Heyecanın ve aksiyonun bir dakika bile durmadığı İçerde'nin fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebilirsiniz.

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mert, Sarp’ın Coşkun’u öldürdüğüne inanıyordur ve Sarp'a karşı çok öfkelidir. Coşkun olmadan ailesine ulaşamayacağını biliyordur. Tüm umutları yıkılan Mert, Sarp’tan intikam almaya karar verir. O gece Mert, hurdalıkta vurulan Gökhan’ın yanında Sarp’ı görünce öfkesi gerçekleri görmesine engel olur ve Sarp’ı Gökhan’ı vurmaktan tutuklamaya kalkar. Sarp suçsuz olduğunu anlatmaya çalışsa da öfkesinden gözü dönen Mert, Sarp’ı dinlemez. Sarp kaçmaktan başka çaresi olmadığını anlar ve Mert’in elinden kaçar. Eğer suçsuz olduğunu ispatlayamazsa hapse girmek zorunda kalacaktır. Polis teşkilatı, Sarp’ın peşindeyken bunu başarması hiç de kolay olmayacaktır.

İÇERDE KONUSU

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.