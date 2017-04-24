İçerde 32. yeni bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm Show TV’de

İçerde 32. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Pazartesi akşamlarına damgasını vuran İçerde dizisi takipçilerinin dikkatle izlediği bir bölümle ekrana geldi. Melek’in ölümü son bölüme damgasını vurdu. Melek’in ölümüyle Sarp yıkıldı. İçerde son bölümde Melek öldü. Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir. Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Yıldıray Şahinler ve Gözde Kansu’nun olduğu İçerde 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 1 Mayıs 2017 Pazartesi akşamı Show TV’de ekrana gelecek olan İçerde 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

İÇERDE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir.

Mert’in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar. Yusuf Müdür, Organize’de arkadaşlarının önünde Mert’i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal’in yanında çalışmaya başlarlar. Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek’in ölümüyle yıkılır. Kudret’i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İçerde dizisinde Polis Akademisi’nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi’nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf’a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp’ın en yakın düşmanı ise Akademi’nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

İÇERDE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? ROLLERİ NEDİR?

Sarp Yılmaz (Çağatay Ulusoy) Güçlü bir adalet duygusuna sahip, yapmak istedikleri için mücadele eden, gözü kara bir karakter..

Mert (Aras Bulut İynemli) Polis Akademisi’nden dereceyle mezun olmuş, her zorluğu yaşamış, kaybetmekten korkacağı bir şey olmayan Mert...

Kebapçı Celal (Çetin Tekindor) Sert ve acımasız bir mafya babası Celal Karabaş...

Yusuf (Mustafa Uğurlu) Organize Şube Müdürü Yusuf...Tek bir takıntısı var; yıllardır uğraşıp yakalayamadığı tek adam olan Celal...

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Yönetmen: Uluç Bayraktar

Senaryo: Ertan Kurtulan, Toprak Karaoğlu