İçerde dizisi yeni bölüm Show TV'de ne zaman yayınlanacak?

Show TV'nin reyting rekorları kıran ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi İçerde yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyecek. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve Bensu Soral'ın yer aldığı İçerde dizisinin takipçileri 16. yeni bölümün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Yeni yılın ilk haftasında diziler, reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. İçerde dizisinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

İçerde dizisinin 16. bölümü için yayınlanan Sneak Peek

İÇERDE SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp, Yusuf Müdür'ü hastaneye getirdi. Celal, Leyla'dan tam ismi öğrenmek üzereyken Leyla silahı çıkarınca Davut onu vurdu. Leyla'nın evine gelen Sarp, evin kameralarla izlendiğini gördü. Sarp Emniyet Müdürü'ne Yusuf Müdür'ün neden vurulduğunu anlatınca açığa alındı. Buna karşılık Sarp eğer Leyla'nın evindeki görüntülere ulaşılırsa hem onun Leyla ile görüştüğü hem de Celal'in işlediği cinayetin görüntülerini ele geçirebileceklerini söyledi. Emniyet Müdürü Mert'e Celal'e baskın yapmasını ve elektronik her şeyi toplamasını emretti. Celal bunun haberini alınca Sarp'a bilgisayarcıyı alıp gitmesini söyledi ve Sarp bunun üzerine kaseti kaçırıp toplanacak bilgisayarlardan birinin kasasının içinde emniyete ulaştırdı. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırdı. Celal Alyanak'a son bir şans verip, etrafa onun düşmanı gibi kendini tanıtıp düşmanlarının onun ile ilgili ne konuştuğunu ona iletmesini istedi. Emniyet Müdürü, kaset için Mert'i görevlendirirken bu görüntüler içinde Celal'i bitirecek görüntülerin olduğunu iletti. Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenen Celal çıldırdı ve ona karşı çıkan Melek'e tokat attı. Mert görüntüleri açtığı anda Coşkun onu aradı. Coşkun Mert'e, Celal'i bitirecek bir koz verirse ona ailesini vereceğini söyledi. Evden ayrılan Melek, Sarp'ın yanına gitti. Melek'i takip eden ve eve götürmeye gelen Davut ile Sarp'ın nefes kesen dövüş sahnesinin sonunda birbirlerine silah çektikleri ve Melek'in araya girdiği anlar izleyenleri ekran başına kilitledi. Bölümün ilk sahnesinde vurulan "Leyla" rolüne hayat veren başarılı oyuncu Şenay Gürler de diziye veda etti.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.