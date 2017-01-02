İçerde dizisi yeni bölüm bu hafta yok
İçerde dizisinin takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi İçerde ekrana gelmeyecek.
Show TV'nin reyting rekorları kıran ve pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi İçerde yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu ve Bensu Soral'ın yer aldığı İçerde dizisinin takipçileri 16. yeni bölümün neden yayınlanmayacağını merak ediyor. Yeni yılın ilk haftasında diziler, reklam fiyatlarının yeniden belirlenmesi ve kanal yöneticileriyle reklam verenler arasında anlaşmalar yapılması sebebiyle ekrana gelmiyor. İçerde dizisinin yeni bölümü 9 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
İçerde dizisinin 16. bölümü için yayınlanan Sneak Peek
İÇERDE SON BÖLÜM SHOW TV'DE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
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