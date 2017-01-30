İçerde son bölüm ardından 20. yeni bölüm İlk sahne yayınlandı

İçerde 20. yeni bölüm fragmanı izlemek için İçerde dizisinin fanları sabırsızlanıyor. Show TV’nin fenomen dizisi İçerde son bölüm izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. İçerde son bölüm ardından İçerde yeni bölüm fragmanı için beklentiler yükseldi. Peki, İçerde son bölümde neler yaşandı? Dizinin son bölümünde Sarp kritik bir tercih noktasına gelirken, Melek her şeye sıfırdan başlamaya karar verdi. Mert’in intikamı ise büyük soru işaretlerine neden oldu. Yayınlanan son bölüm sonrası 20. yeni bölüm ilk sahnesi izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İçerde 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izlenebilecek.

İÇERDE SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp, annesi Füsun'un lokantasının taranmasıyla yol ayrımına gelecek. Sarp, ailesinin yaşadığı hayati tehlike karşısında annesi Füsun'a hala polis olduğunu itiraf etmek isteyecek.

Coşkun'un ölümüyle yıkılan Mert ise Sarp'ın karşısına bu kez silahlı çıkacak. Ailesini öğrenebileceği tek kişi olan Coşkun'u öldürdüğünü gören Mert intikam almak isteyecek. İki kardeşin silahların konuşacağı yüzleşme sahnesi sürpriz gelişmelere sahne olacak.

Annesinin katilinin öz babası Celal olduğunu öğrenen Melek, Celal ve kirli dünyasını geride bırakmaya karar verecek. Bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek, geçmişinin sır perdesini aralayacak. Sarp, Mert ve Melek'in alacağı yeni kararlar onları artık farklı bir yola çıkartacak.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiğ İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.