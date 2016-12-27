İçerde yeni 16. bölüm fragmanı Sarp’tan romantik sözler

İçerde 16. yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Heyecan dolu İçerde son bölüm ardından İçerde 16. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor ve Bensu Soral’lı kadrosuyla izleyenleri ekrana kilitleyen İçerde 16. yeni bölüm fragmanı öncesi yeni bölüme dair özel bir video yayınlandı. Sneak Peek adı verilen bu özel videoda, Sarp ve Melek arasındaki duygusal konuşma dikkatlerden kaçmadı. Melek, Sarp’a gelecekleriyle ilgili endişelerinden bahsederken, Sarp ona duyduğu aşkı duygusal bir şekilde ifade etti.

İÇERDE SON BÖLÜM ÖZETİ

Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür'ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür'ün vurulduğu Organize Şube'de duyulunca tüm ekip hastaneye gider.

Mert, Yusuf Müdür'ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir.

Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur.

Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hem de aksiyon bazında süregelecektir.

İÇERDE DİZİSİ KONUSU

Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Sarp karakteri polis okulunu birincilikle bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlıyor. Sarp'ın yıllar önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert'de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren küçük kız Bensu Soral yani dizideki ismi Melek'in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve Polis okuluna girmiştir.

Sarp ve Umut'un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları en büyük trajedi olmuştur.

Babalarının hapse atılmasından sonra Umut'un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz buluşmuştur. Polis Akademisi'nin mezuniyet töreni gelip çattığında Sarp'ın hocası Yusuf Kaya Sarp'ın babasının kirli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur.

Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp hocasına törende silah çeker ve hapse girer. Sarp'ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert'e yardım eli uzatan Melek'ten başkası değildir. Sarp'ın hapse girmesiyle ikinci planda kalan Mert artık göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü adamların en güvendiği isim bir köstebek haline gelmiştir. Mert ve Sarp arasındaki çekişme hem aşk hem de aksiyon bazında süregelecektir.