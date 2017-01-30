İçerde yeni bölümde Sarp çıkmazda!
Show TV'nin sevilen dizisi İçerde, bugün yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan İçerde 19. bölüm, yine ilginç gelişmelere sahne olacak.
İçerde'nin yeni bölümünde izleyicinin haftalardır merakla beklediği gelişmeler ekrana gelecek. Dizide bu hafta Sarp, annesi Füsun'un lokantasının taranmasıyla yol ayrımına gelecek. Sarp, ailesinin yaşadığı hayati tehlike karşısında annesi Füsun'a hala polis olduğunu itiraf etmek isteyecek.
Coşkun'un ölümüyle yıkılan Mert ise Sarp'ın karşısına bu kez silahlı çıkacak. Ailesini öğrenebileceği tek kişi olan Coşkun'u öldürdüğünü gören Mert intikam almak isteyecek. İki kardeşin silahların konuşacağı yüzleşme sahnesi sürpriz gelişmelere sahne olacak.
MELEK YENİ HAYAT KURMAK İSTİYOR!
Annesinin katilinin öz babası Celal olduğunu öğrenen Melek, Celal ve kirli dünyasını geride bırakmaya karar verecek. Bir teyzesi olduğunu öğrenen Melek, geçmişinin sır perdesini aralayacak.
Ekranların fenomen dizisi İçerde'nin yeni bölümünde; Sarp, Mert ve Melek'in alacağı yeni kararlar onları artık farklı bir yola çıkartacak.
Tansiyonun hiç düşmeyeceği İçerde'nin yeni bölümü 30 Ocak Pazartesi günü saat 20:00'da Show TV'de ekrana gelecek.
İşte fenomen haline gelen karakterleri yeni bölümde bekleyen gelişmelerden ipuçları;
İçerde'nin yeni bölümü unutulmaz anlara sahne olacak. Oyun içinde oyun devam ediyor! Her karakterin dünyasında yeni yolların açılacağı bölüm unutulmaz bölümler arasına girecek.
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