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İçimdeki Fırtına dizisi için sürpriz karar!

Star TV'de ekrana gelecek olan İçimdeki Fırtına dizisinin yayın tarihi değiştirildi.

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Başrollerinde Merve Boluğur, Gizem Karaca, Yusuf Çim, Burak Yamantürk'ün yer alacağı 'İçimdeki Fırtına' dizisinin 4 Şubat Cumartesi günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Hatta yayınlanan ilk fragmanda bu tarih yer almıştı.
 
Fakat Star TV'de yayınlanacak olan dizinin ekranda dönen aynı fragmanında bu tarihin güncellendiği görüldü.
 
Dizinin başlangıç tarihi 11 Şubat Cumartesi gününe çekildi. Dizinin ertelenme sebebi ise merak konusu oldu.

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