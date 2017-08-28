İki Yalancı 9. final bölümü fragmanı yayında m? İki Yalancı son bölüm Kanal D’de

İki Yalancı 9. final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Kanal D dizisi İki Yalancı son bölüm izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Alp’ten bir türlü ayrılamayan Duygu vicdan azabından dolayı Alp’e dönünce Serkan’la olan ilişkisi çıkmaza girdi. Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin'in paylaştığı İki Yalancı dizisi büyük umutlarla başlamıştı. Ancak dizi reytinglerde umduğunu bulamayınca final kararı aldı. Önümüzdeki hafta yayınlanacak İki Yalancı dizisi final bölümüyle ekranlara veda edecek.

İKİ YALANCI SON BÖLÜM ÖZETİ

Alp'ten ayrılamayan Duygu, Serkan'a sığınıyor!

Alp'in hırçın davranışları ve Güngör Bey'in anlattıklarını düşünen Serkan, Alp ile ilgili bilgi toplamaya ve Duygu'yu yakınında tutmaya karar vermiştir.

Seren Hanım'ın yardım isteği ve Serkan'ın aşkı arasında kalan Duygu ne yapacağını bilemez bir halde Serkan'a sığınır. İkili birbirlerine karşı koymakta zorlansa da Duygu'nun vicdan azabı çekmemek için Alp'ten ayrılamaması ilişkilerini yeni bir çıkmaza sokar.

İKİ YALANCI KONUSU

Evlilik hayalleri kurduğu çocukluk aşkı tarafından para uğruna terk edilen Serkan ve işinden atılıp evdeki baskıdan bunalan Duygu, birbirlerinden habersiz Bodrum’un yolunu tutarlar. Yaşadıkları hayattan kurtulmak için kolay yoldan zengin olmanın hayallerini kuran arkadaşlarının ısrarlarıyla, kendilerini bir dizi yalanın içinde bulan ikili gönüllerine düşecek sevdadan habersizdirler. Söyledikleri yalanlar ayaklarına dolanıp ayrılmak zorunda kalana kadar tozpembe olan bu aşk, imkânsız bir kara sevdaya dönüşüp Serkan ve Duygu’nun yollarını ayıracaktır. Ta ki, başka bir yerde başka yalanlarda karşılaşana dek…

İKİ YALANCI OYUNCU KADROSU

Keremcem (Serkan)

28 Aralık 1977 Muğla doğumlu oyuncu 1.82 boyunda ve 74 kilodadır. Oğlak burcu olan oyuncu Ege Üniversitesi Uuslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Seda Güven'le bir süre evli kalmış fakat uzun sürmeyip boşanmıştır. Şuan oyuncunun sevgilisi veya ilişkisi bulunmamaktadır. O Hayat Benim dizisinde başrolde yer alarak gönüllere taht kurmuştur.

Yağmur Tanrısevsin (Duygu)

24 ağustos 1990 Mersin doğumlu 25 yaşındaki güzel oyuncu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Güneşi Beklerken, Adını Feriha Koydum, Kaçak gibi dizilerde oynamış bunların yanı sıra Aşk Ağlatır ve The tragedy gibi filmlerde rol almıştır. Tanrısevsin son olarak Mayıs Kraliçesi dizisinde başrol oynamış fakat dizisi uzun sürmemişti. Yağmur Tanrısevsin şu sıralar Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemde.

Serhan Arslan (Naci)

15 Ocak 1981 İstanbul doğumlu oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi felsefe bölümü mezunudur. Hayat Bilgisi dizisiyle tanınmaya başlamış olan genç oyuncu Cennet Mahallesi Emret Komutanım, Elveda Rumeli ve Yahçi Cazibe gibi dizilerle çıkışını sürdürmüştür.

Hazal Şenel (Burcu)

18 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu oyuncu Selena dizisinde Kıvılcım Aykar karakteriyle tanınmıştır. Gani Müjde'nin yaptığı Osmanlı Cumhuriyeti filminde garson rolünde oynamıştır. Pis Yedili dizisinde Salça karakterine hayat vermiştir.

Tuna Arman (Gülsüm)

22 Mart 1969 İstanbul doğumlu oyuncu Sadri Alışık tiyatrosu, Abdullah Şahin tiyatrolarında oynadı. Koç burcu olan oyuncu Bizim Mahalle, Çiçek Taksi, Tatlı Hayat ve Avrupa Yakası gibi dizilerde rol oynamıştır.

Koray Erkök (Cenk)

4 Ocak 1986 İstanbul doğumlu oyuncu 1.77 boyuna ve 73 kilodadır. Mavi gözleriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu aynı zmaanda müzisyenlik de yapmaktadır. Genç oyuncuyu Deniz Yıldızı dizisinde tanımıştık.

Ahmet Kayakesen (Alp)

27 Eylül 1988 İzmir doğumlu oyuncu 1.84 boyunda ve 72 kilodadır. Ela gözleri ve yakışıklılığıyla dikkatleri üzerine çeken oyuncu Çılgın Dersane 3, Kocamın Ailesi, Hanım Köylü ve Kertenkele gibi dizilerde yer almıştır.

Şebnem Gürsoy (Melike)

26 Haziran 1964 Ankara doğumlu usta oyuncu Hacettepe Üniversitesi sosyoloji bölümüne girmiş fakat evlilik nedeniyle okulunu tamamlayamamıştır. Sıdıka, Dostlar Plajı, Bizim Evin Halleri, Hayat Devam Ediyor gibi dizilerde rol almıştır.

Aykut İspir (Burhan)

32 yaşında Samsun doğumlu olan oyuncu Düşevi Oyuncuları tiyatrolarında 1 yıl kadar tiyatro eğitimi almıştır. Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmıştır. Sevdaluk dizisinde rol almıştır.

Rahmi Dilligil (Cemil)

8 Ekim 1956 Antalya doğumlu oyuncu Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. İki defa evlilik yaşamış ve bu evliliklerden Tuna isminde bir oğlu bulunmaktadır. Aşk Yakar, Destere, Av mevsimi, Bitmeyen Şarkı, Yedi Güzel Adam gibi projelerde yer almıştır.

Pınar Karaman (Esra)

İlsu Olcahan Kubak (Aslı)

Selçuk Sazak (Mümtaz)

İnci Şen (Merhamet)

Erol Aydın (Mehmet)