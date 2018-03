İnsanlık Suçu 2.yeni bölüm fragmanı izle | İnsanlık Suçu son 1.bölüm Kanal D izleme linki

İnsanlık Suçu ilk bölümü ile 31 Mart 2018'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken İnsanlık Suçu dizisi 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve İnsanlık Suçu son bölüm izleme linki dizi izleyicileri tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Ekranların sevilen dizisi İnsanlık Suçu dizisinde Birbirinden ünlü isimlerin kadroda yer aldığı İnsanlık Suçu dizisinde, Adana'nın yoksul mahallelerinden birinde yaşan Cemal'in, İstanbul'daki maceraları ele alınıyor. Bu hafta yayına giren İnsanlık Suçu 1.son bölüm detaylarına göre, Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı dizi “İnsanlık Suçu” başlıyor! Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan, Gizem Karaca ve Kaan Yıldırım gibi isimleri paylaştığı İnsanlık Suçu 2.yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları haberimizden takip edebilirsiniz..



İNSANLIK SUÇU 2. BÖLÜM FRAGMANI



İnsanlık Suçu 2.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman videosu yayına girer girmez haberimizdeki yerini alacaktır.



İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜM ÖZETİ



Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı dizi “İnsanlık Suçu” başlıyor!



Adana’nın fakir mahallelerinden birinde yokluk ve sıkıntı içinde yaşayan Cemal’in hayatı, uzun süredir hasta olan babasının ölümüyle bir anda değişir. Babası son nefesini vermeden önce ona zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Daha önce varlığından bile haberi olmadığı amcası Sami Gökdemir cenazeye gelerek sadece Cemal’in kafasındaki soruların cevabını vermekle kalmaz aynı zamanda onu İstanbul’a davet ederek sahip oldukları zenginlikten pay da vaat eder.



Çocukluğundan beri zenginlik hayalleri kuran Cemal, annesi Hülya’nın da etkisiyle yıllarca onları sefalete mahkum eden amcasının teklifini reddeder. Ancak beklenmedik bir olay tüm planlarını alt üst edecek ve kararını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalacaktır.



İNSANLIK SUÇU 1. BÖLÜM FRAGMANI







İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN OYUNCULARI



Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin senaryosu Can Sinan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Barış Yöş üstleniyor. Adana’da yaşayan fakir ve hırslı bir genç olan Cemal’in, para ve güç için neleri feda edebileceğinin hikayesinin anlatıldığı dizinin oyuncu kadrosu ve canlandırdığı karakterler şöyle;



KAAN YILDIRIM KİMDİR?



1986 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kaan Yıldırım, liseyi bitirdikten sonra yurt dışına çıkmış üniversite eğitimini İngiltere'de Londra Brunel Üniversitesi'nde pazarla alanında tamamlayarak mezun olmuştur. Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi alan Kaan Yıldırım, "Ulan İstanbul" dizisindeki canlandırdığı "Ferdi" karakteriyle tanınmıştır.



Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi alan Kaan Yıldırım, Oyunculuk kariyerine "Kayıp" dizisinde "Kadir" karakterini canlandırarak başladı. Başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı diziyle birlikte çıkış yapan oyuncu 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.



2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişananlanan Kaan Yıldırım, 15 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile dünya evine girdi.



Son olarak Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan İnsanlık Suçu dizinde "Cemal" karakterine hayat verecek Kaan Yıldırım'ın canlandıracağı karakterin özellikleri şöyle;



25 yaşında, yakışıklı bir gençtir. Erken yaşta çalışmaya başlamış ve maddi sıkıntılara babasının hastalığı da eklenince liseden sonra okuyamamıştır. Adana’nın iyi restaurantlarından birinde garsonluk yapmaktadır. Zenginliğe ve lükse karşı farkında olmadığı bir zaafı vardır. Babasının ölümünün ardından ortaya çıkan zengin amcasının yaptığı teklifle, hayatı bir anda değişecektir.







FİLM VE DİZİLERİ



Kayıp - Kadir - 2013



Ulan İstanbul - Ferdi - 2014



Ümmü Sıbyan:Zifir - 2014 Yapımcı



Adı Mutluluk - Batu - 2015



Yok Artık!- 2015 Yapımcı



Kalbim Yangın Yeri - Volkan - 2016



Klavye Delikanlıları - Kerem - 2017



İnsanlık Suçu - Cemal - 2018



GİZEM KARACA KİMDİR?



Gizem Karaca, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika’ya Florida’ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul’da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada derken toplam 13 okul değiştirdi.



İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandıktan sonra güzellik yarışmasına katılmaya karar vermiş, Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. Yarışma bittikten hemen sonra gelen dizi tekliflerini değerlendirmiş, 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı dizide başrol ile oyunculuk kariyerine başlamıştır.



2012 yılında Emir'in Yolu isimli ikinci dizisinde başrol olan oyuncu, dizi final yaptıkan sonra Amerika'ya gidip New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve 2013 yılında "Benim Hala Umudum Var" adlı dizi ile sektöre geri dönüş yaptı. 2014 yılında "Güzel Köylü" adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile beraber başrol olarak rol alan Gizem Karaca, 2017 de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almaya başlamıştır.



Gizem Karaca 16 Eylül 2017 tarihinde işletmeci Kemal Ekmekçi ile evlendi. Gizem Karaca İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Güzel oyuncu son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan İnsanlık Suçu adlı dizide "Suna Değirmenci" karakterine hayat verecek, Suna Değirmenci karakterinin özellikleri ise şöyle;



23 yaşında narin, kırılgan ve zarif bir genç kızdır. Alçakgönüllü ve sevecen biridir. İyi koşullarda büyüyen Suna, babasının iflası ve ardından kaçıp gitmesiyle büyük bir travma geçirmiştir. Bu süreçte yanlarında olan Sami’yi bir baba gibi kabullenmiştir. Annesi Cavidan’ın bitmeyen istekleri nedeniyle, Sami’nin oğlu Gökhan’la olan ilişkisini kesememektedir.



MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?



1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melike İpek Yalova, Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır. Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan oyuncu ardından Roma;'da La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi’ eğitimi aldı.



Melike İpek Yalova, 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi "Isabella" rolünü üstlenerek televizyon dünyasına adım attı. Karadayı adlı dizide "Ayten" karakterini canlandıran Melike İpek Yalova son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan İnsanlık Suçu adlı dizide "Cevher" karakterine canlandıracak. Cevher karakterinin özellikleri ise şöyle;



Fakir bir ailenin çocuğu olan 20 yaşındaki Cevher, oldukça çekici bir kızdır. Kazandığı paranın büyük kısmını eve harcamaktadır. Kendi sonunun da erken ölen annesine benzeyeceğinden korkmaktadır. Azimli, kararlı ve güçlü bir genç kızdır.



SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?



Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okumuştur. Survivor 2016 yarışmasında yer almıştır.



İnsanlık Suçu dizisinde "Gökhan" karakterine hayat verecek Serkay Tütüncü'nün canlandıracağı "Gökhan" karakterinin genel özellikleri şöyle;



Gökhan 24 yaşında, yakışıklı bir gençtir. En iyi okullarda okumuştur ve mezun olur olmaz babasının şirketinde işe başlamıştır. Büyük iş adamı Sami Gökdemir’in biricik oğlu Gökhan, babasından korktuğu için nişanlısı Suna’yla olan beraberliğini bitirememektedir.



LAÇİN CEYLAN KİMDİR



25 Kasım 1965 tarihinde dünyaya gelen Laçin Ceylan, İzmir Özel Türk Koleji'den sonra, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi'den mezun oldu. Karanlıkta Koşanlar, Gece Yürüyüşü ve Hatırla Sevgili dizilerindeki rolleriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu birçok tiyatro projesinde de yer almıştır.



2013 yılında "Benim Hala Umudum Var" dizisinde "Asude" karakterini canlandıran sevilen oyuncu. 2015 yılının popüler filmi Delibal'da da rol almıştır. Laçin Ceylan son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu adlı dizide yer alacak. Bu dizide "Hülya" karakterini canlandıracak olan Laçin Ceylan'ın hayat verdiği karakterin özellikleri şöyle;



İşçi bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiş, muhafazakâr aile kuralları içerisinde büyümüştür. Başarılı bir tekstilcinin oğlu olan Asaf ile evlidir. Ailesi tarafından reddedilen Asaf’la beraber yeni bir hayat kurmak için çok mücadele etmiş, zor koşullar altında çocuklarını büyütmeye çalışmış, onlara kol kanat germiş, müşfik bir anne olmuştur.



FİLM VE DİZİLERİ



Delibal (2015)



Çilek Kokusu (2015-)



Benim Hala Umudum Var (2013) - Asude



Galip Derviş (2013) - Latife Merdan (Konuk Oyuncu)



Gözetleme Kulesi (2012)



Saklı Hayatlar : Ahmet Haluk Ünal - 2011 - Zeynep



Gönülçelen : Aydın Bulut - 2010



Hatırla Sevgili : Ümmü Burhan 2006 - Sevim Gürsoy



Gümüş : Tarık Alpagut - 2005 - Gülsün



Gece Yürüyüşü : Mesude Erarslan - 2004 - Tülin



Karanlıkta Koşanlar : Uğur Yücel, 2001 - Yasemin



Kaçıklık Diploması : Tunç Başaran - 1998



Kurşun Adres Sormaz : Bilge Olgaç - 1992



DENİZ UĞUR KİMDİR?



17 Ekim 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Deniz Uğur, Opera sanatçısı Mete Uğur ile balerin Suna Uğur'un tek çocuğudur. Baba tarafından, Mustafa Kemal Atatürk ’ün sınıf arkadaşı olan dedesi Yümnü Uğur’un eşi, II. Abdülhamid ’in Başmabeyincisi İhsan Bey’in kızı olan babaannesi Saliha Hanım’ın vasıtasıyla da 1932 Türkiye güzeli ve Türkiye'nin ilk Dünya Güzeli olan Keriman Halis Ece ’nin, ünlü besteci Muhlis Sabahattin Ezgi ’nin, aynı şekilde Neveser Kökdeş ’in, ünlü aktris Melek Kobra ’nın, Galatasaray SK eski başkanlarından Turgan Ece ’nin, büyük dedesi Mısır Valisi Hurşid Ahmed Paşa gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda önemli mevkiilerde bulunmuş pek çok aile büyüğünün mensup olduğu köklü bir sülalenin, anne tarafından da, Osmanlı sarayında II. Abdülhamid ’in kızı Naime Sultan ’ın himayesinde büyümüş olan dedesi Nadir Bayer’in İsviçreli eşi, anneannesi Hedwige Bayer vasıtasıyla, oyuncu olan kuzenleri Oscar ’lı " The Tin Drum " filminin başrol oyuncusu David Bennent, Anne Bennent, anneleri ünlü dansçı Diane Mansart ile eşi ünlü aktör Heinz Bennent’in de dahil olduğu büyük bir Avrupalı ailenin mensubudur. Deniz Uğur, Engin Deniz, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlı üç çocuk annesidir.



İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı ’nın önce Bale Bölümü’nü bitirmiş, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü’nden 1995 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu ’nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter ’le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başlamıştır. 1996 yılında Nevra Serezli ve Cihan Ünal ’la başrolü paylaştığı Çetin Ceviz adlı Fransız komedisinde yer almıştır. 1997 yılında 9. Ankara Film Festivali 'nde Bir Erkeğin Anatomisi filmindeki rolü ile Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. Sinema ve tiyatroya uzun süre ara verdikten sonra 2014’te başrolünü Engin Alkan’la paylaştığı “Huysuz” müzikaliyle, o yıl müzikal dalı açılmadığı halde Afife Tiyatro Ödülleri ’nde aday gösterilmiş, 2015’te Oktay Kaynarca ’yla başrolünü paylaştığı “Guguk Kuşu” oyununda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen gibi nice ustalar tarafından ayakta alkışlanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü, roman ve senaryo yazarlığı da yapmaktadır.



Deniz Uğur, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan İnsanlık Suçu adlı dizide "Emel" karakterine canlandıracak. Emel karakterinin özellikleri ise şöyle;



Bursalı tüccar bir ailenin kızı olan Emel, Sami’nin eşidir. Son derece hoş ve bakımlı bir kadındır. Oğlu Gökhan’ı fazlasıyla şımartan Emel, Mine’yi kendisine benzetmeye çalışmıştır. Bu nedenle kızıyla yaşadığı sürtüşmeler hiç bitmez. Ailesinden başka kimseyi gözü görmeyen, bencil, bir o kadar da hırslı bir kadındır.



HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?



2017 Kırgın Çiçekler



2015-2016 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)



2015-2016 Frankenstein (Tiyatro Oyunu)



2015 Guguk Kuşu (Tiyatro Oyunu)



2015 Aşk Zamanı (dizi)



2015 Kara Kutu (dizi)



2015 Detay (Sinema filmi)



2013-2014 Umutsuz Ev Kadınları (dizi)



2014 Gulyabani (Sinema filmi)



2013-2014 Huysuz Müzikali (Tiyatro Oyunu)



2012 Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu (dizi)



2012 Pamuk Prenses ve Avcı (Sinema filmi – Dublaj: Charlize Theron “Queen”)



2012 Bu Son Olsun (Sinema filmi)



2011 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)



2011 Adını Feriha Koydum (dizi)



2008 Kung Fu Panda (Sinema filmi – Dublaj: Angelina Jolie “Tigress”)



2008 Paramparça Aşklar (dizi)



2007 Baba Oluyorum (dizi)



2007 Ertelenmiş Hayatlar (dizi)



2006 Hayatım Sana Feda (dizi)



2006 Sahte Prenses (dizi)



2005 Yağmur Zamanı (dizi)



2004 Zümrüt (dizi)



2001-2002 Benimle Evlenir Misin? (dizi)



2001 Bana Şans Dile (dizi)



2000 Mert Ali 1-2 (TV filmi)



2000 Yalan Dünya (dizi)



1999 Kurtlar Sofrası (mini dizi)



1998 Güldüren Cazibe (dizi)



1996 Bir Erkeğin Anatomisi (Sinema filmi)



1995 Çetin Ceviz (Tiyatro oyunu)



1993 Yaz Evi (dizi)



1993 Görünmeyen Dostlar (Tiyatro oyunu)



CANKAT AYDOS KİMDİR?



1992 yılında Ankara’da dünyaya gelene Cankat Aydos, Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır. Selçuk Üniversitesi’ni kazandığı yıllarda Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen proje Kayıp dizisi kadrosundan yer alması için teklifi kabul etmiş ve oyunculuk hayatına henüz öğrencilik yıllarında iken başlamıştır. Dizide kendisi ile birlikte Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli ve Dolunay Soysert gibi isimler yer almıştır. 2013 yılı yapımı dizi, Aydos’un ilk profesyonel projesi olmuştur. Oyuncunun tanındığı proje ise polisiye dizi Behzat Ç. İle olmuştur.



Show TV'de yayınlanan "Bir Deli Sevda" dizisi kadrosuna katılan Cankat Aydos, Bir Deli Sevda dizisinde Kemal rolü ile izleyici karşısına çıkmıştır. Cankat Aydos, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan İnsanlık Suçu adlı dizide "Selim" karakterine canlandıracak. Selim karakterinin özellikleri ise şöyle;



25 yaşında, sempatik görünümlü bir gençtir. Yetiştirme yurdunda büyümüş, annesini ve babasını hiç tanımamıştır. Kendini bildi bileli çalışan Selim, tüm olumsuzluklara rağmen hırsından, azminden ve hayallerinden hiç vazgeçmemiştir. En yakın arkadaşı Cemal’le birlikte Adana’nın iyi restoranlarından birinde valelik yaparak para kazanan Selim, kendi yaşında olan zengin gençlerin yaşamlarına özenmektedir.



CANSU DAĞDELEN KİMDİR?



1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Cansu Dağdelen, Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Plato Film Okulu’nda oyunculuk üzerine eğitim alan Cansu Dağdelen, İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı "Kalbim Seni Seçti" dizisi ile yaşamıştır.



Cansu Dağdelen, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan İnsanlık Suçu adlı dizide "Esra" karakterine canlandıracak. Esra karakterinin özellikleri ise şöyle;



Güzel ve masum bir kızdır. İlk görüşte dikkat çekecek bir cazibesi vardır. Fakir bir ailenin küçük çocuğu olan Esra, maddi sıkıntılarla büyümüş ve okumayı çok istemesine rağmen liseden sonra okuyamamıştır. En büyük hayali kendisini seven bir adamla evlenmek ve mutlu bir yuva kurmaktır.



İnsanlık Suçu oyuncuları ile tüm dikkatleri üzerine topladı İşte, İnsanlık Suçu oyuncu kadrosu



AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?



Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi. 1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)'in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis'in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.



Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki "İskender" rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun'un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.



Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan'ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu'da filmi, 64. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü'ünü kazandı.[1] Ömer Vargı'nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran'ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal'ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan’daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali’nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü[2] kazandı. Yılmaz Erdoğan'ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol almıştır.



Başarılı oyuncu son olarak, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan İnsanlı Suçu dizisinde, "Sami" karakterini canlandıracak. Sami karakterinin özellikleri ise şöyle;



İlerleyen yaşına rağmen duruşu, giyinişi, tavırları ve konuşması ile hâlâ yakışıklı ve etkileyici bir adamdır. Kardeşi Asaf’ın, yaptığı kötülüğü unutamayan Sami, yıllarca bu yürek yarasıyla yaşamıştır. Tatlı sert yönleri olsa da çoğunlukla bunu göstermez, sert ve acımasız bir ifadeye sahiptir.



İNSANLIK SUÇU DİZİSİNİN KONUSU



Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı İnsanlık Suçu dizisinin genel konusu şöyle;



Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar.



Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır.



İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.



İnsanlık Suçu ilk bölüm fragmanı yayınlandı. İnsanlık Suçu 1. Bölüm 31 Mart 2018 tarihinde saat 20.00'da Kanal D'de ekranlarında olacak...