İnsanlık Suçu 7.yeni bölüm fragmanı izle İnsanlık Suçu 6.son bölüm izleme linki

İnsanlık Suçu 7.yeni bölüm fragmanı ve İnsanlık Suçu 6.son bölüm izleme linki haberimizde. İnsanlık Suçu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, kadroya dahil olan yeni karakter merak uyandırdı. Usta oyuncu Sema Çeyrekbaşı, İnsanlık Suçu 6. bölümünden itibaren Sami Gökdemir’in annesi, Cemal’in babaannesi Kadriye rolüyle izleyici karşısına çıkacak. İnsanlık Suçu dizisinin son bölüm yayına girdi. 5 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak olan İnsanlık Suçu 6. bölümünde Cemal hakkı olanı almak için Gökdemir ailesinin karşısına çıkıyor! Fakat önce yapması gereken önemli bir seçim vardır. Gökhan ise Cemal'i engellemek için tüm imkanlarını kullanacaktır. İnsanlık Suçu merak edilen bölümüyle 5 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geldi. İşte İnsanlık Suçu 7. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar..



YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Cemal, ilk defa gördüğü babaannesi Kadriye’den baba yadigârı atölyeyi ister. Kadriye bir şart koşar. Eğer annesini silerse, istediğini alacaktır. Cemal, bir seçim yapmak zorundadır. Cemal’in Kadriye ile görüştüğünü öğrenen Hülya deliye döner. Cemal günden güne ondan tamamen kopmaktadır. Gökhan ise; hapisten yeni bir çevre edinmiş çıkar. Artık onun adına can yakan gizemli bir yardımcısı vardır.



Suna, evden ayrılıp ayakları üzerinde durma mücadelesi verirken, Cemal’den uzak kalmaya kararlıdır ama tam tersi olur. Suna ne kadar dirense de Cemal’den uzaklaşamaz… Kader ikilinin yollarını yeniden kesiştirir. Ve Cemal’in bu tesadüfe bir itirazı olmayacaktır.



Diğer yandan Esra, Selim’in acısından ne yaptığını bilmez haldedir. Yeni tanıştığı gizemli kadın, Esra’nın hayatını bambaşka bir hale getirecektir.



Malikânede ise, sular durulmuyordur. Sami gerçeği daha fazla saklayamaz ve Cemal’in babası olduğunu annesi Kadriye’ye açıklar. Bu yeni bilgi Gökhan’a hiç istenmeyen bir anda ulaşınca, ortalık karışır.







İNSANLIK SUÇU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

İNSANLIK SUÇU KONUSU

Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar.



Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.