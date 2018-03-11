İnsanlık Suçu dizisi ne zaman başlıyor İnsanlık Suçu oyuncu kadrosu konusu nedir

İnsanlık Suçu fragmanı yayında! İnsanlık Suçu oyuncuları kimler? Konusu nedir? Kanal D ekranında Şubat ayında yayınlanmaya başlayacak olan İnsanlık Suçu dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu belli oldu. Yapımını Pastel Film’in üstlendiği, başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı dizinin senaryosu Can Sinan kaleme alırken, yönetmenliğini ise Barış Yöş üstleniyor. İnsanlık Suçu dizisi konusu; Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar. Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. İşte İnsanlık Suçu dizisi merak edilenlerini haberimizde derledik.

Dört sezon süren “O Hayat Benim” dizisine imza atan Can Sinan’ın kaleme aldığı “İnsanlık Suçu’nu Barış Yöş yönetiyor. Kaan Yıldırım, Gizem Karaca ve Melike İpek Yalova’nın başrollerini paylaştığı dizide ayrıca Cansu Dağdelen, Cankat Aydos ve Serkay Tütüncü de kamera karşısına geçiyor.

İNSANLIK SUÇU FRAGMANI

İNSANLIK SUÇU'NUN KONUSU NEDİR?

İnsanlık Suçu’nun Konusu: Biri zengin, diğeri fakir iki kadının aşkı arasında kalan bir adamın hikayesini ele alıyor. Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar. Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.

Oyuncular: Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Kaan Yıldırım, Deniz Uğur, Ahmet Mümtaz Taylan, Serkay Tütüncü, Cankat Aydos

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca, 1992 yılında İstanbul’da doğdu. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika’ya Florida’ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul’da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanada derken toplam 13 okul değiştirdi.

Türkiye’de başladığı ilkokula, New York’ta devam etti, Florida’da bitirdi. 2007’de, 14 yaşındayken İstanbul’a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 2011 yılında bağlı olduğu ajans onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.

Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer alırken, güzellik yarışmasına katılmaya karar vermesiyle Miss Turkey 2011 güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur. İlk çıkışını bu şekilde gerçekleştirmiştir.

Türkiye'yi Miss World yarışmasında temsil etmiş ama bir başarı elde edememiştir. Sadece jüri özel ödülü olarak En İyi Ulusal Elbise ödülünü kazanmıştır.

Esas büyük çıkışını 2012 yılında yayınlanan Eve Düşen Yıldırım adlı diziyle başrol olmasıyla gerçekleştirmiştir. Bu diziyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştır.1. sezon yüksek olan reytinglerin 2. sezonda düşmesi üzerine dizi erken final yaptırılmıştır.

Daha sonra aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan Emir'in Yolu adlı diziye yine başrol olarak katılmıştır. Ama diziye yoğun eleştiriler gelmiş ve Gizem Karaca önceki başrol oyuncusu Hazal Kaya ile kıyaslanmıştır. Daha birçok sorundan ötürü dizi yayından kaldırılmıştır.

2014 yılında STAR TV'de yayınlanan Güzel Köylü adlı dizide Gül karakterini oynamıştır.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

2012 Eve Düşen Yıldırım

2012 Emir'in Yolu

2013-2014 Benim Hala Umudum Var

2014 Seni Seviyorum Adamım

2014-2015 Güzel Köylü

2016 İstanbul Sokakları

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İngiltere'de Londra Brunel Ü. Pazarlama Bölümünden mezun oldu.

Kaan Yıldırım, Atölye Craft'da Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi aldı. "Ulan İstanbul" adlı dizide Ferdi karakterini canlandırmaktadır. Kaan Yıldırım daha önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Kayıp Dizisinde rol aldı. Kaan Yıldırım, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

2015 yılında "Adı Mutluluk" dizisinde başrolü paylaştığı Ezgi Eyüboğlu ile nişanlandı. 15 Mayıs 2016 tarihinde Ezgi Eyüboğlu ile Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda evlendi.

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2016 - Kalbim Yangın Yeri (Volkan) (TV Dizisi)

2015 - Adı Mutluluk (Batu) (TV Dizisi)

2014 - Ulan İstanbul (Ferdi)(TV Dizisi)

2013 - Kayıp (Kadir)(TV Dizisi)

Yapımcı:

2015 - Yok Artık (Sinema Filmi)

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir Tire’de doğmuştur. 2007 – 2012 tarihleri arasında İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor Kulübünde amatör olarak futbol oynadı. Ege Üniversitesinde okumuştur. Survivor 2016 yarışmasında Serkay Tütüncü gönüllüler takımında yarışmaktadır.

Serkay Tütüncü amatör bir futbolcu. Adadaki oyunlarda da bunun faydasını görünüyor. 178 boyunda ve 76 kilo ağırlığında olan Serkay Tütüncü, performansı ile adından bir hayli söz ettirdi.

7 Şubat 2016 tarihinde TV8 ekranlarında başlayan ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yapacağı “Survivor 2016” yarışması gönüllüler takımında Serkay Tütüncü ; Aylin Şallı, Damla Can, Efecan Dianzenza, Gizem Kerimoğlu, Gizem Memiç, Gülnihal Candan, İbrahim Giydirir, Semih Öztürk, Serkay Tütüncü, Zafer Mete ile birlikte yarıştı.

AHMET MÜMTAZ TAYLAN KİMDİR?

Ahmet Mümtaz Taylan, 12 Eylül 1965’te Ankara’da doğmuştur. Türk oyuncu ve yönetmendir. İlköğretim ve lise eğitiminden sonra 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

1989-1993 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda çalıştı. Devlet Tiyatrolarında çeşitli zamanlarda, sanat yönetmeni yardımcısı, sanat yönetmenliği, genel müdür danışmanlığı gibi görevler üstlendi.

1996 yılından itibaren çeşitli televizyon ve sinema yapımlarında çeşitli roller oynamıştır. Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS)’in kurucu üyesidir. Kurulduğu dönem genel sekreter olduğu Detis’in seçilmiş ilk genel başkanı olmuştur. Misafir oyununu sahneleyişiyle 2002 İsmet Küntay En İyi Yönetmen Ödülü kazanmıştır. 2006 yılında Devlet Tiyatrolarından istifa etti.

Televizyonda Kurşun Yarası, Çapkın, Ezo Gelin gibi onlarca dizide yer alsa da, Leyla ile Mecnun dizisindeki “İskender” rolü ile yaygın tanınırlık kazandı. Leyla ile Mecnun’un yayından kaldırılmasıyla aynı kadro Ben de Özledim adlı diziyle geri dönmüştür.

Taylan, sinemada da önemli filmlerde yer aldı. Bunlardan Nuri Bilge Ceylan’ın 2011 yapımı Bir Zamanlar Anadolu’da filmi, 64. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasına girdi ve ikinci büyük ödül olan Cannes Film Festivali Büyük Ödülü’ünü kazandı.

Ömer Vargı’nın İnşaat (2004) filmindeki rolüyle 36. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü adaylığı, İnan Temelkuran’ın Made in Europe (2007) filmindeki rolüyle 15. Altın Koza Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu ödülünü, Ahmet Haluk Ünal’ın 2011 yapımı Saklı Hayatlar filmindeki rolü ile Rusya-Tataristan'daki 8. Uluslararası Kazan Müslüman Film Festivali'nde En İyi Erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yılmaz Erdoğan’ın Oscar aday adayı olan Kelebeğin Rüyası (2013) filminde de rol almıştır. Ayçin İnci ile 2007’de evlenmiş, Mart 2012’de boşanma davası açılmıştır.