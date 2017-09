İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı İsimsizler yeni sezon 14. bölüm Kanal D'de izlenecek

Kanal D'de bu akşam ekrana gelecek olan İsimsizler dizisi yeni sezon ilk bölümü sonrası 15. bölüm fragmanı yayında mı sorusu netleşmiş olacak. Türkiye’nin gerçeklerine ışık tutan hikâyesi ile büyük ilgi uyandıran İsimsizler, yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Sezon finalinde cevapsız kalan soruları ile izleyicilerini merakta bırakan dizi, yüksek temposuyla yine gündemden düşmeyecek. Kadrosuna eklenen yeni oyuncular ile nefes kesecek maceraları bu sezon da ilgiyle izlenecek. İsimsizler yeni sezon ilk bölümde, Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır ve son olarak helikopter kazasını hatırlamaktadır. Ondan sonrası hafızasında yoktur. Hasta yatağında henüz olan bitenin farkına varamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i ise yine büyük bir sürpriz beklemektedir. Fatih, bundan sonra Virankaya'da değil İstanbul'da olacaktır... Peki Fatih'i o helikopter kazasından kim kurtardı? Bundan sonra onu nasıl bir mücadele bekliyor? Yayınlanan fragmanları ile izleyicilerini heyecanlandıran İsimsizler 15. yeni bölüm fragmanı ve sezonun ilk bölümü ile ilgili detaylar haberimizde.



Mert Öcal, Kürşat Alnıaçık, Berkan Şal ve Hande Soral da kadroda…



Yeni sezonda kadroya dahil olan başarılı oyunculardan ; Mert Öcal “Tufan”, Kürşat Alnıaçık “Kudret”, Berkan Şal “Hatem” , Hande Soral ise “Handan” olarak izleyici karşısına çıkacaklar.



İSİMSİZLER DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI







Dayı'ya hizmetin tüm sırlarını anlatacağını söyleyen Fuat, Ankara'ya götürülmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz sezon yayınlanan final bölümde, Dayı ve Savcı Zeki karşı karşı gelmiş, Dayı silahını Savcı'ya doğrultmuştu. Öte yandan Dayı'ya sığınan Fuat ise korunmak şartı ile bildiği her şeyi anlatmaya karar veriyor. Fatih ve Dayı, Fuat'ın bildiklerini anlatması ve sırların ortaya çıkması için onu Ankara'ya götürmeyi planlıyor. Ancak Savcı Zeki, bu durumun önüne geçmenin yollarını arıyor. Eğer, Fuat konuşursa hizmetin tüm sırlarının ifşa olmasından korkan Savcı, o helikopterin Ankara'ya gitmemesi için gerekli talimatları veriyor. Dayı ve Fatih, tam Fuat'ı alıp yola çıktıklarında ise helikopterde beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Dayı ve Fatih, ölümle burun buruna geliyor...



Fatih'in tüm ekibinin ise sırayla başı belaya giriyor. Seher, Murat ve Kürşad namlunun ucunda hedef oluyor! Peki onları kim, neden kaçırdı?



Öte yandan Afran'ın gerçek kimliğini Gözcü öğreniyor! Aralarındaki hainin Afran olduğunu öğrenen Gözcü ise daha da hırslanarak bu ihanetin bedelini ona canıyla ödetmek istiyor. Ancak Berfin'den beklenmeyen bir hamle geliyor! Berfin, ailesini katleden kişinin Bozan olduğunu ve ona bu emri de Gözcü'nün verdiğini öğreniyor... Bu itirafla ise Berfin, Gözcü'yü hedef alıyor!



İSİMSİZLER DİZİSİ GENEL KONUSU NEDİR?



Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur. Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.



İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.



Gelecek vaat eden bir diplomat iken Virankaya’ya gönüllü kaymakam olan vatan sevdalısı Fatih Keskin (Uğur Güneş) ve bayrak aşkına aynı yola baş koymuş 7 yol arkadaşı; attığını vuran, özü sözü bir Özel Harekat Polisi Hasan ( Bülent Alkış), başarılı emniyetçi Terörle Mücadele Polisi Ahmet (Taner Ertürkler), sokaklardan gelen, sert ama bir o kadar vicdanlı Özel Harekat Polisi Murat (Çağkan Çulha), Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış, bayrak sevdalısı bir Yüzbaşı Olcay ( Sedat Mert), vatanı için kendinden vazgeçen gözü pek bir istihbaratçı Kürşad ( Volkan Keskin ), Kaymakam Fatih’in deli dolu şoförü Derman ( Musab Ekici) ve istihbaratçı Seher ( Sera Kutlubey) görünmez düşmanlarla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorunda kalacaklardır ateş diyarı Virankaya’da.



Uğur Güneş / Kaymakam Fatih



Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken, son anda vazgeçer ve Virankaya’ya gitmek için gönüllü olur. Düşmanlara karşı vereceği mücadelede 7 can yoldaşı vardır Kaymakam Fatih’in.



Bülent Alkış / Dayı ( Hasan Bozkırlı )



Keskin nişancılık konusunda uzman bir Özel Harekat polisidir. Yozgatlıdır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Etrafındakiler hem saygı gösterir hem de biraz çekinir bu koca kurttan.



Sedat Mert / Olcay Demir



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Orduya sızmaya çalışan paralel yapının kumpası sonucu içeri düşmüştür. 4 yıl içeride yattıktan sonra çıkmış ve bilgisine tecrübesine rağmen geri bir hizmette askerliğe dönmüştür.



Taner Ertürkler /Ahmet Akıncı



Terörle mücadele bölümünde görev yapan, üstün hizmetlerinden dolayı birkaç kez takdir belgesi almış, başarılı bir emniyetçidir. Ruhu ancak sahadayken rahat eden, iflah olmaz aksiyon adamlarındandır Ahmet.



Volkan Keskin / Kürşad Yusufoğlu



Trabzon’dan göç edip, İstanbul’un kabadayılarıyla meşhur semti Gültepe’ye yerleşmiş bir ailenin iki oğlundan küçük, kavgacı olanıdır Kürşad. Teşkilatta istihbarat meslek memuru olarak çalışmaktadır ancak ailesi dâhil çevresindekilerin çalıştığı kurumdan habersizdir.



Çağkan Çulha / Murat Gürcan



Polis özel harekâtta görev yapan bir polistir. 12 yaşlarındayken, annesini üvey babasının dayağından kurtarmak için bıçakla adamı yaralamıştır. Sokaklarda geçen çocukluğu, ona ağır hayat tecrübeleri yaşatmıştır.



Musab Ekici / Derman Taşçı



Doğma büyüme Virankaya’lı, taksi şoförüdür Derman. Vatanına yürekten bağlı, temiz yürekli Anadolu gencidir.



Sera Kutlubey / Seher



Erkeksi, ufak tefek, güzel yüzlü bir kızdır Seher. Üstün zekâsı ve yetenekleri sayesinde bir bilgisayar dâhisi olup çıkmıştır. Hacker olarak giremeyeceği yer, aşamayacağı güvenlik duvarı yoktur.