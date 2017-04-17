İsimsizler 5. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Son bölüm Kanal D’de

İsimsizler 5. yeni bölüm fragmanı son bölüm ardından yayınlandı mı? Kanal D’nin yeni dizisi İsimsizler izleyici kitlesini artırmaya devam ediyor. İsimsizler yayınlanan son bölümde, Kaymakam Fatih Keskin ve ekibi; örgüt, paralel yapı bağlantılarında hızla yol alırken sadece içerideki değil uluslararası düşmanların da hedefi haline gelir. Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedat Mert, Taner Ertürkler, Volkan Keskin, Çağkan Çulha, Musab Ekici, Sera Kutlubey ve Algı Eke gibi isimlerin olduğu İsimsizler 5. yeni bölümü 24 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İsimsizler dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Yayınlandığında haberimizden izleyebileceksiniz.

İSİMSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaymakam Fatih Keskin ve ekibi; örgüt, paralel yapı bağlantılarında hızla yol alırken sadece içerideki değil uluslararası düşmanların da hedefi haline gelir.

Sawer, art arda yaşadıkları bütün başarısızlıkların sorumlusu olarak Fatih’i görmektedir ve onu öldürtme kararı alır.

Öte yandan Sinan gitgide köşeye sıkışmıştır. Mahmut, hapisten çıkamaması durumunda Sinan’ı her şeyi anlatmakla tehdit eder. Otto ise Sinan’a destek verirken, İsimsizlerin kurduğu tuzağa düşecektir.

İSİMSİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fatih Keskin, genç bir diplomattır. Yeni görev yerine gitmeye hazırlanırken Güneydoğu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nın Kaymakamı Orhan Yağız’ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesi, kararını değiştirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararından döndürmek istese de başaramazlar.

Virankaya’da 7 kişilik bir ekip oluştururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastının perde arkasını çözmeye çalışır. Fatih Keskin, Güneydoğudaki teröre karşı mücadelede kendisiyle omuz omuza savaşacak 7 cesur adam seçer. Onlarla yürüyeceği tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele değil, terörü organize eden uluslararası ilişkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrılmayan bölgedeki kaosun mimarlarından Otto ile kesişir.

Kaymakam suikastının ilk ipuçlarına ulaşırken, terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacıyla büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır. Bu saldırıda devlet içine sızmış paralel yapı ajanları, yabancı istihbaratçılar ve terör örgütü kol koladır.

İSİMSİZLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR, ROLLERİ NEDİR?

Uğur Güneş (Kaymakam Fatih) Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken bu görevinden son anda vazgeçer ve Virankay Kaymakamı olmak için gönüllü olur.

Algı Eke (Doktor Elif Toprak) Ankara’lı olmasına rağmen tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine, tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul edecek kadar idealist genç bir kadındır aynı zamanda. İlk zamanlar göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğine inanan doktor Elif, Kaymakam Fatih ile de bu yüzden sürekli karşı karşıya gelir. Ancak Elif’in şahit olduğu birçok olay Fatih ve ekibine yaklaştırır.

Bülent Alkış (Özel Harekat Polisi Hasan) Keskin nişancılık konusunda uzmandır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Hem saygı duyulan hem çekinilen bir yapısı vardır.

Sedat Mert (Özel Kuvvetler Yüzbaşı Olcay) Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Paralel yapının kumpası sonucu hapishaneye girmiştir. 4 yıl içeride yattıktan sonra geri hizmetle askerliğe dönmüştür.

Taner Ertürkler (Terörle Mücadele Polisi Ahmet) Başarılı bir emniyetçidir, tam bir saha adamıdır. Üstün hizmetlerinden dolayı pek çok kez ödüllendirilmiştir.

Volkan Keskin (İstihbaratçı Kürşad) Trabzonlu olan Kürşad, teşkilatta istihbaratçı olarak çalışmaktadır ancak ailesi dahil hiç kimse çalıştığı kurumu bilmemektedir.

Çağkan Çulha (Özel Harekat Polisi Murat) Askerliğini Van’da bir sınır karakolunda yapan Murat, bir gece karakola yapılan baskın sonucu üç arkadaşını şehit vermiştir ve tüm bu yaşadıklarından sonra polis olmaya karar verir. İstanbul ve Ağrı’da görev yaptıktan sonra Virankaya’ya atanır.

Musab Ekici (Makam Şoförü Derman) Doğma büyüme Virankaya’lı’dır. Kaymakamın makam şoförlüğünü yapmaktadır. Tam bir vatanseverdir.

Sera Kutlubey (İstihbaratçı Seher) Seher, örgüt içinde MIT adına çalışan bir istihbarat elemanıdır. Bir operasyon sırasında deşifre olunca görevini bırakmak zorunda kalıdr. Vatan sevgisinin yanı sıra yaşadığı acı bir olay yüzünden Virankaya’da kalmak ve örgütle savaşına devam etmek isteyen Seher, Fatih’in ekibine katılır.

Yönetmen: Osman Kaya

Yapımcı: Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici

Yapım: Barakuda Film - Es Film

Senaryo: Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap

Oyuncular: Uğur Güneş (Fatih), Bülent Alkış (Dayı), Sedat Mert (Olcay), Taner Ertürkler (Ahmet), Volkan Keskin (Kürşad), Çağkan Çulha (Murat), Musab Ekici ( Derman), Sera Kutlubey (Seher) ve Algı Eke (Elif)