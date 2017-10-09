İsimsizler 19. yeni Bölüm fragmanı yayında mı? İsimsizler son 18. Bölüm Kanal D’de

İsimsizler son 18. Bölüm izleyici karşısına çıkıyor. İsimsizler yeni 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı dizi her pazartesi saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği İsimsizler ekibi, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır. İsimsizler son bölümde Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur. İsimsizler yeni 19. Bölüm fragmanı ve İsimsler 18. Son bölüm izleme linki haberimiz içerisinde sizlerle olacak.

İSİMSİZLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Fatih ve ekibi, Kudret'in terör örgütüne yapacağı büyük sevkiyatı engeller!

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur. Fatih, Afran'ı infaz mı edecek; Kurmay, hayatını mı kurtaracak? Yoksa, Afran yoluna Kudret ve örgüt içinde devam mı edecek?

İSİMSİZLER KONUSU NEDİR?



Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur. Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.



İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.





Gelecek vaat eden bir diplomat iken Virankaya’ya gönüllü kaymakam olan vatan sevdalısı Fatih Keskin (Uğur Güneş) ve bayrak aşkına aynı yola baş koymuş 7 yol arkadaşı; attığını vuran, özü sözü bir Özel Harekat Polisi Hasan ( Bülent Alkış), başarılı emniyetçi Terörle Mücadele Polisi Ahmet (Taner Ertürkler), sokaklardan gelen, sert ama bir o kadar vicdanlı Özel Harekat Polisi Murat (Çağkan Çulha), Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış, bayrak sevdalısı bir Yüzbaşı Olcay ( Sedat Mert), vatanı için kendinden vazgeçen gözü pek bir istihbaratçı Kürşad ( Volkan Keskin ), Kaymakam Fatih’in deli dolu şoförü Derman ( Musab Ekici) ve istihbaratçı Seher ( Sera Kutlubey) görünmez düşmanlarla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorunda kalacaklardır ateş diyarı Virankaya’da.





İSİMSİZLER OYUNCULARI





Uğur Güneş / Kaymakam Fatih



Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken, son anda vazgeçer ve Virankaya’ya gitmek için gönüllü olur. Düşmanlara karşı vereceği mücadelede 7 can yoldaşı vardır Kaymakam Fatih’in.



Bülent Alkış / Dayı ( Hasan Bozkırlı )



Keskin nişancılık konusunda uzman bir Özel Harekat polisidir. Yozgatlıdır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Etrafındakiler hem saygı gösterir hem de biraz çekinir bu koca kurttan.



Sedat Mert / Olcay Demir



Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Orduya sızmaya çalışan paralel yapının kumpası sonucu içeri düşmüştür. 4 yıl içeride yattıktan sonra çıkmış ve bilgisine tecrübesine rağmen geri bir hizmette askerliğe dönmüştür.



Taner Ertürkler /Ahmet Akıncı



Terörle mücadele bölümünde görev yapan, üstün hizmetlerinden dolayı birkaç kez takdir belgesi almış, başarılı bir emniyetçidir. Ruhu ancak sahadayken rahat eden, iflah olmaz aksiyon adamlarındandır Ahmet.



Volkan Keskin / Kürşad Yusufoğlu



Trabzon’dan göç edip, İstanbul’un kabadayılarıyla meşhur semti Gültepe’ye yerleşmiş bir ailenin iki oğlundan küçük, kavgacı olanıdır Kürşad. Teşkilatta istihbarat meslek memuru olarak çalışmaktadır ancak ailesi dâhil çevresindekilerin çalıştığı kurumdan habersizdir.



Çağkan Çulha / Murat Gürcan



Polis özel harekâtta görev yapan bir polistir. 12 yaşlarındayken, annesini üvey babasının dayağından kurtarmak için bıçakla adamı yaralamıştır. Sokaklarda geçen çocukluğu, ona ağır hayat tecrübeleri yaşatmıştır.



Musab Ekici / Derman Taşçı



Doğma büyüme Virankaya’lı, taksi şoförüdür Derman. Vatanına yürekten bağlı, temiz yürekli Anadolu gencidir.



Sera Kutlubey / Seher



Erkeksi, ufak tefek, güzel yüzlü bir kızdır Seher. Üstün zekâsı ve yetenekleri sayesinde bir bilgisayar dâhisi olup çıkmıştır. Hacker olarak giremeyeceği yer, aşamayacağı güvenlik duvarı yoktur.