İsimsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İsimsizler 19. bölüm neden yayınlanmadı?

İsimsizler 19. yeni bölüm fragmanları yayınlandı.. Fatih ve ekibi, Kudret'in terör örgütüne yapacağı büyük sevkiyatı engeller! Handan'ın hayatı tehlikeye giriyor, Fatih ve ekibi büyük bir üzüntüye kapılıyor! 9 Ekim pazartesi yayınlanan İsimsizler son bölümde, herkesi şaşırtan gelişmeler üst üste yaşanmıştı. Kurmay'ın emri ile İstanbul'a gelen ve Kudret'in örgütüne giren Afran, bir anda karşısında Fatih'i bulmuştu. Kudret'in uzun zamandır planladığı sevkiyat işini öğrenen ve oraya baskına giden Fatih, orada amcası Afran'ı görünce şok olmuştu. Amcasının gerçek kimliğini bilmeyen ve onu bir hain olarak bilen Fatih, ikince defa onu elinden kaçırınca ise işin rengi değişmişti. Handan'ın vurulması, İsimsizler'i derinden etkiliyor! Peki Handan, hayati tehlikeyi atlatabilecek mi? İsimsizler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de Kanal D'de!



İSİMSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI







İsimsizler dizisinde bu hafta Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.



Öte yandan planlarına bir yenisini ekleyen Kudret, tüm ekibi Afran sayesinde tuzağa düşürmüştü. Kudret'in adamları tarafından tuzağa düşürülen ekipten Handan vurulmuştu. Handan'ın vurulması Fatih'i derinden sarmıştı. Peki yeni bölümde Handan'a ne olacak?



İSİMSİZLER 19. BÖLÜM FRAGMANI

İSİMSİZLER DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Fatih Keskin, genç bir diplomattır. Yeni görev yerine gitmeye hazırlanırken Güneydoğu’daki önemli ilçelerden biri olan Virankaya’nın Kaymakamı Orhan Yağız’ın hain bir saldırı sonucu şehit edilmesi, kararını değiştirir. Amirleri ve ailesi, onu bu kararından döndürmek istese de başaramazlar.

Virankaya’da 7 kişilik bir ekip oluştururken, hem terörle mücadele etmeyi hem de Kaymakam suikastının perde arkasını çözmeye çalışır. Fatih Keskin, Güneydoğudaki teröre karşı mücadelede kendisiyle omuz omuza savaşacak 7 cesur adam seçer. Onlarla yürüyeceği tehlikeli yolculukta sadece teröristlerle mücadele değil, terörü organize eden uluslararası ilişkileri de çözmek gibi bir görev üstlenir. Bunu yaparken de yolu genç Doktor Elif ve onun çevresinden ayrılmayan bölgedeki kaosun mimarlarından Otto ile kesişir.

Kaymakam suikastının ilk ipuçlarına ulaşırken, terör örgütü de Fatih’in ilk görev gününde ilçeyi ele geçirmek amacıyla büyük bir saldırıya hazırlanmaktadır. Bu saldırıda devlet içine sızmış paralel yapı ajanları, yabancı istihbaratçılar ve terör örgütü kol koladır.

Barakuda Film & Es Film; Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici’nin yapımcılığında 27 Mart Pazartesi Kanal D’de izleyicisi ile buluşacak İsimsizler, umutsuzluk kokan bir tabloyu umudun resmine dönüştürmek için verilen mücadeleyi konu alacak.

Osman Kaya’nın yönetmenliğini yaptığı Kanal D’nin iddialı projesi İsimsizler’in senaryosu ise Mustafa Burak Doğru, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil ve Hale Çalap’a emanet.

Gelecek vaat eden bir diplomat iken Virankaya’ya gönüllü kaymakam olan vatan sevdalısı Fatih Keskin (Uğur Güneş) ve bayrak aşkına aynı yola baş koymuş 7 yol arkadaşı; attığını vuran, özü sözü bir Özel Harekat Polisi Hasan ( Bülent Alkış), başarılı emniyetçi Terörle Mücadele Polisi Ahmet (Taner Ertürkler), sokaklardan gelen, sert ama bir o kadar vicdanlı Özel Harekat Polisi Murat (Çağkan Çulha), Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış, bayrak sevdalısı bir Yüzbaşı Olcay ( Sedat Mert), vatanı için kendinden vazgeçen gözü pek bir istihbaratçı Kürşad ( Volkan Keskin ), Kaymakam Fatih’in deli dolu şoförü Derman ( Musab Ekici) ve istihbaratçı Seher ( Sera Kutlubey ) görünmez düşmanlarla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorunda kalacaklardır ateş diyarı Virankaya’da.

İsimsizler’in genel hikâyesi ise şöyle;

Fatih, genç, başarılı, umut vaat eden bir diplomat adayıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine atanmış, görevine başlayacakken Virankaya’dan gelen acı haber hayatını değiştirir. Çünkü Virankaya Kaymakamı şehit edilmiştir. Fatih Başkan’ın desteğini alarak onun yerine kaymakam olmaya gönüllü olur.

Ülkesi için masa başında rahat bir görev yapmaktansa ateş altında olmayı tercih etmiştir. Yüreği vatan sevgisi ile dolu, devletini ana babası yerine koyan 7 kişilik ekibiyle at izinin it izine karıştığı Virankaya’ya gider.

İsimlerini ancak tarihin satır aralarından okuyup yüreklerinde hissedecek olanların bildiği bu ekip, görünmez düşmanlarıyla savaşırken önce o düşmanların maskelerini düşürmek zorundadır. Çünkü düşman onlar gibi mert değildir. Kullandığı kuklaları vardır.

İSİMSİZLER OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Uğur Güneş (Kaymakam Fatih) Fatih, Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinden birine ataması yapılmış, umut vaat eden bir diplomat iken bu görevinden son anda vazgeçer ve Virankay Kaymakamı olmak için gönüllü olur.

Algı Eke (Doktor Elif Toprak) Ankara’lı olmasına rağmen tıp fakültesindeki arkadaşlarının aksine, tayini Güneydoğu bölgesine çıktığında tereddüt etmeden görevi kabul edecek kadar idealist genç bir kadındır aynı zamanda. İlk zamanlar göreve başladığı yöredeki bazı gruplara inanıp, bölgeye gelen askeri gücün ortalığı daha da yangın yerine çevirdiğine inanan doktor Elif, Kaymakam Fatih ile de bu yüzden sürekli karşı karşıya gelir. Ancak Elif’in şahit olduğu birçok olay Fatih ve ekibine yaklaştırır.

Bülent Alkış (Özel Harekat Polisi Hasan) Keskin nişancılık konusunda uzmandır. Hasan’a çevresindeki herkes “dayı” diye hitap eder. Hem saygı duyulan hem çekinilen bir yapısı vardır.

Sedat Mert (Özel Kuvvetler Yüzbaşı Olcay) Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda çalışmış bir yüzbaşıdır. Paralel yapının kumpası sonucu hapishaneye girmiştir. 4 yıl içeride yattıktan sonra geri hizmetle askerliğe dönmüştür.

Taner Ertürkler (Terörle Mücadele Polisi Ahmet) Başarılı bir emniyetçidir, tam bir saha adamıdır. Üstün hizmetlerinden dolayı pek çok kez ödüllendirilmiştir.

Volkan Keskin (İstihbaratçı Kürşad) Trabzonlu olan Kürşad, teşkilatta istihbaratçı olarak çalışmaktadır ancak ailesi dahil hiç kimse çalıştığı kurumu bilmemektedir.

Çağkan Çulha (Özel Harekat Polisi Murat) Askerliğini Van’da bir sınır karakolunda yapan Murat, bir gece karakola yapılan baskın sonucu üç arkadaşını şehit vermiştir ve tüm bu yaşadıklarından sonra polis olmaya karar verir. İstanbul ve Ağrı’da görev yaptıktan sonra Virankaya’ya atanır.

Musab Ekici (Makam Şoförü Derman) Doğma büyüme Virankaya’lı’dır. Kaymakamın makam şoförlüğünü yapmaktadır. Tam bir vatanseverdir.

Sera Kutlubey (İstihbaratçı Seher) Seher, örgüt içinde MIT adına çalışan bir istihbarat elemanıdır. Bir operasyon sırasında deşifre olunca görevini bırakmak zorunda kalıdr. Vatan sevgisinin yanı sıra yaşadığı acı bir olay yüzünden Virankaya’da kalmak ve örgütle savaşına devam etmek isteyen Seher, Fatih’in ekibine katılır.

Yönetmen : Osman Kaya

Yapımcı : Ahmet Kayımtu, Yusuf Esenkal, Serdar Öğretici

Yapım : Barakuda Film - Es Film

Senaryo : Mustafa Burak Doğu, Serkan Birlik, Ayça Mutlugil, Hale Çalap

Oyuncular: Uğur Güneş (Fatih), Bülent Alkış (Dayı), Sedat Mert (Olcay), Taner Ertürkler (Ahmet), Volkan Keskin (Kürşad), Çağkan Çulha (Murat), Musab Ekici ( Derman), Sera Kutlubey (Seher) ve Algı Eke (Elif)