İstanbullu Gelin 19. yeni bölüm fragmanı Star TV'de, İstanbullu Gelin 18. son bölüm izlendi

İstanbullu Gelin 19. yeni bölüm fragmanı yayına girdi mi sorusu dizi severler tarafından merak ediliyor. İstanbullu Gelin dizisinde büyük aşklarıyla tanınan Süreyya ve Faruk boşanacak mı? Faruk ve Süreyya aşkında neler yaşanacak? sorusunun yanıtı bu hafta yayına girecek yeni bölümde belli olacak. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkarken Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat verecek. Bu hafta ekrana gelecek bölümde diziye giren usta aktörler canlandırdıkları karakterlerle İstanbullu Gelin’e yeni heyecanlar katacaklar. Yıllar sonra ilk kez karşı karşıya gelen eski aşıklar Esma ve Garip arasında fırtınalar koparken sıra dışı avukat Can’ın beklenmedik hamleleri Süreyya’yı Faruk’tan ayırabilecek mi? Merak edilen sürpriz gelişmelerle “İstanbullu Gelin” Cuma akşamı Star Tv’de.



İSTANBULLU GELİN 18. BÖLÜM FRAGMANI







İSTANBULLU GELİN 18. BÖLÜM ÖZETİ

İstanbullu Gelin dizisinde bu hafta, Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.



Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur.



İSTANBULLU GELİN 18. BÖLÜM 2. FRAGMANI







Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur. Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir.



Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.



İSTANBULLU GELİN 18. BÖLÜM 3. FRAGMANI







İSTANBULLU GELİN 17. BÖLÜM ÖZETİ



İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde, Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.



İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI



FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.



SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.



ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)



Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.