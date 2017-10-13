İstanbullu Gelin 21.bölüm fragmanı yayına girdi mi İstanbullu Gelin 20. bölüm bu akşam izlenecek

İstanbullu Gelin 21. yeni bölüm fragmanı yayında mı sorusu dizi severlerler tarafından araştırılmaya başlandı. 20. son bölümü ile ekrana gelen İstanbullu Gelin'de gerilim gittikçe artıyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Berkay Hardal, Neslihan Yeldan, Dilara Aksüyek, Nergis Çorakçı, Pelinsu Pir, Eren Balkan, Ahmet Sabri Özmener, Muharrem Türkseven, Hakan Altıner, Nilay Erdönmez, Hira Koyuncuoğlu ve Fatih Koyunoğlu’nun da yer aldığı İstanbullu Gelin yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Faruk ile Süreyya’nın tutku dolu aşklarını ekrana taşıyan “İstanbullu Gelin”in hikayesi gerçek hayattan uyarlandı. İstanbullu Gelin'in 2. yeni sezonu 20. bölümünde Adem ile üvey kardeşleri arasındaki savaş başlıyor. Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. İşte İstanbullu Gelin 21. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...





İSTANBULLU GELİN 20. BÖLÜM ÖZETİ



İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Begüm ile yüzleşiyor! Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer. Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.



İSTANBULLU GELİN 20. BÖLÜM FRAGMANI







İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbullu Gelin dizisinde geçtiğimiz hafta, Faruk ve Süreyya yol ayrımındaydı. Bir yol ayrımına gelen Faruk ve Süreyya geri adım atmamakta oldukça kararlıdırlar. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen konak sakinleri özenle hazırladıkları oyunu devreye sokarlar. Garip’in şaşırtıcı sözleri Esma’nın onunla ilgili kesin yargılarını gözden geçirmesine sebep olur. Faruk, bir yandan Süreyya’nın hamlelerini çözmeye çalışırken bir yandan da Adem’i kontrol altına tutmaya çalışmaktadır. Ancak Adem kimsenin cesaret edemeyeceği bir intikam planını uygulayarak herkesi şok edecektir.



Yapım: O3 Medya

Yapımcı: Onur Güvenatam

Yönetmen: Zeynep Günay Tan-Deniz Koloş

Senaryo: Teşrik-i Mesai







KONUSU



Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir. Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran'ın ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir.







Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur. Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI



FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)



Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.



SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)



Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.









ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)



Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır.



FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.