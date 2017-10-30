İstanbullu Gelin 23.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin son bölüm nefes kesti!

İstanbullu Gelin reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk ve Süreyya'nın barışma haberinden sonra konakta herkes şok olmuştur. Merakla beklenen yeni bölümde Esma Hanım’ın hamlesi ne olacak? Faruk ve Süreyya tamamen birleşecek mi? İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır. İstanbullu Gelin yeni bölümde kararlarında değişikliğe giden Esma Hanım ne yapacak? Merak edilen İstanbullu Gelin yeni bölüm özeti ve oyuncu kadrosuyla haberimizde…

İSTANBULLU GELİN 23.BÖLÜM FRAGMANI

İstanbullu Gelin 23.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 23.yeni bölüm fragmanını yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içinden bulabilirsiniz.

İSTANBULLU GELİN 22.BÖLÜM 1.FRAGMAN

İSTANBULLU GELİN 22.BÖLÜM 2.FRAGMAN

22. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Faruk ve Süreyya'nın barışma haberi konağa bomba gibi düşer!

Faruk ve Süreyya'nın aldığı karar konakta şok etkisi yaratır. Kendiyle ilgili radikal değişikliklere giden Esma'nın hamlesi oğullarının büyük bir korku ve panik yaşamasına sebep olur. Öte yandan mezarın açılma tarihi yaklaşmaktadır. Adem, Garip'ten aldığı fikirle Boranları derinden sarsmaya hazırlanır. Dilara'nın evlilik sürecinde tanıklığı ettiği şeyler onu birtakım sorgulamalara mecbur kılar. Esma'nın herkesten habersiz devreye soktuğu plan Süreyya'yı hiç ummadığı bir duruma düşürecektir.

21. SON BÖLÜM ÖZETİ

Faruk ve Süreyya adliyede!

Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul'da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can'dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir'in hamlesi ise Begüm'ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu'nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran'lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir.

İSTANBULLU GELİN KONUSU

İstanbul’da yaşayan Süreyya genç yaşta annesini ve babasını kaybetmiş hayatın ağır yükünü sırtlamış çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Ansızın karşısına çıkan Bursa’lı zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olup Bursa’ya gelin gitmesiyle başlayan dramatik bir aşk hikayesi. İstanbul’da yetişmiş olan Süreyya özgürlüğüne düşkün, modern bir kadınken, Faruk ise modern görünümüne rağmen ailesine, gelenek ve görenekleri sıkı sıkıya bağlıdır.

Süreyya eve adımını atarken ev halkını yavaş yavaş tanıyacaktır. Herkesin tek hakimi olmak isteyen kayın validesi Esma hanım, tek işi genç kızın ayağını kaydırarak onun statüsünü elde etmek isteyen eltisi İpek, Kocasının her biri birbirinden sorunlu olan kardeşleri Fikret, Osman ve Murat ile boğuşurken Faruk ise hiç hesapta yokken ortaya çıkan sürpriz düşmanıyla baş etmek zorunda kalacaktır. Olaylar geliştikçe neredeyse 400 yıldır tüm haşmetiyle dimdik ayakta duran konak temellerinden sallanacak ve tüm aile bundan nasibini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULARI

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

Özcan Deniz 19 Mayıs 1972 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiş bir isimdir.Yaklaşık 5-6 yaşına kadar burada yaşadıktan sonra 1977 yıllarında ailesinle beraber Aydın’a yerleşmişlerdir.Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümünü Egede yaşayarak geçirmiştir. 1992 yılında piyasayla ilk kez tanışmış ve ilk albümü olan “Yine Ağlattın Beni”yi piyasaya süren Özcan Deniz, asıl şöhreti 1993 yılında müzik marketlerde yerini alan “Hadi Hadi Meleğim” adlı albümüyle yakalamıştır. 1994 yılında Memduh Ün’ün çekimlerini üstlendiği “Ona Sevdiğimi Söyle” adlı filmde rol alarak sinema dünyasına ilk adımını atan Özcan Deniz, 1995 yılında askerlik vazifesini gerçekleştirmek üzere çalışmalarına ara vermiş, askerden döndüğünde ise “Yalan Mı?” adını verdiği albümünden sonra aynı isimdeki dizide de rol almıştır. “Asmalı Konak”, “Haziran Gecesi”, “Bir Zamanlar Osmanlı” gibi oldukça ses getirmiş televizyon dizilerinde rol alarak oyunculuğundan da sıkça söz ettiren Özcan Deniz, “O Şimdi Asker”, “Asmalı Konak: Hayat”, “Neredesin Firuze”, “Keloğlan Kara Prens’e Karşı” gibi beyaz perdenin önemli projelerinde de yer almıştır.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra’da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk’üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra’da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra’dan İstanbul’a taşınmıştır. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılında “Hayat Bilgisi” adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan “Kavak Yelleri” adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. Aslı Enver, 2007 – 2011 yılları arasında "Kavak Yelleri" adlı dizide İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan, Sarp Apak ile birlikte başrolde oynadı. 2012 yılında yine baş rolde “Suskunlar” dizisinde oynadı. 2013 yılında da “Kayıp” dizisinde ve “Tamam Mıyız?” sinema filminde oynadı. slı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır. Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi. 26 Ağustos 2015 tarihinde boşandıklarını duyurdular. Şimdilerde ünlü popçu Murat Boz ile aşk yaşıyor. Aslı Enver, 2014 yılında "Bana Artık Hicran De" adlı dizide; Buğra Gülsoy, Alican Yücesoy, Şebnem Hassanisoughi ile başrol oyunculuğunu üstlenmiştir. Dizi'nin geniş oyuncu kadrosunda Nadir Sarıbacak, Tamer Levent, Nur Sürer ve Zeyno Eracar gibi ünlü isimler yer almaktadır. 15 Ocak 2016 tarihinde vizyona giren ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Murat Boz ve Burak Özçivit ile birlikte başrolde oynadı.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ)

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.