İstanbullu Gelin son 40.bölüm izle Star TV’de İstanbullu Gelin 41.yeni bölüm fragmanı

0 x İstanbullu Gelin 41.yeni bölüm fragmanı izlendi mi İstanbullu Gelin son 40.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen ve vazgeçilmez diziler arasında adını yazdıran İstanbullu Gelin 41.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle henüz buluşmadı. Peki İstanbullu Gelin son bölümde neler yaşandı? Heyecanı ve aşkı soluksuz yaşatan İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar hafızalara kazındı. İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz. Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yarattı. . Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden oldu. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindeydi. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürüttü. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzen bir karar aldı. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst etti. Adem babasının kendi nüfusuna aldırmak istemesi fakat annesinin Adem'i küçük yaşta kaçırmasını öğrendi. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Dilara'yla boşanma aşamasına kadar gelen Adem’in neler yapacağı önümüzdeki hafta netleşecek. İşte merak edilen İstanbullu Gelin son bölümde yaşananlar ve fragmanlar sizlerle.. İSTANBULLU GELİN 41.YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? İstanbullu Gelin 41.yeni bölümüyle 16 Mart 2018 Cuma günü saat 20.00’da izleyicisiyle Star TV’de buluşacak. İSTANBULLU GELİN SON 40.BÖLÜM ÖZETİ İstanbullu Gelin 40.yeni bölümünde bu hafta: Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir. İSTANBULLU GELİN 40.BÖLÜM FRAGMANI İSTANBULLU GELİN 39.BÖLÜM ÖZETİ İstanbullu Gelin 39.son bölümünde Süreyya Hamile! Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir. İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İSTANBULLU GELİN DİZİ KONUSU Annesiz ve babasız büyümek zorunda kalan Süreyya, genç yaşta hayatın yükünü sırtlamış, çok güzel ve gururlu bir genç kızdır. Konservatuar mezunu olan Süreyya, hayatını reklam seslendirerek ve vokal yaparak kazanmaktadır. Hayattaki tek akrabası teyzesi Senem ile birlikte yaşayan Süreyya’nın mütevazi yaşamı, beklenmedik bir anda karşısına çıkan zengin ve karizmatik iş adamı Faruk’a aşık olması ile sonsuza kadar değişir. Bursa’nın tanınmış ve köklü ailelerinden Boran ailesi içinse bu aşkı kabullenmek hiç de kolay olmayacaktır. Kocasının ölümüyle 4 oğluyla kalan Esma Sultan’ın en gözde oğlu Faruk için bambaşka hayalleri vardır. Kendine ve köklerine uygun gelin adayını çoktan seçmiştir. Tüm bu gelişmelerden habersiz olan Süreyya ile Faruk ise Bursa’daki aile konağına evlilik haberini vermek üzere gelirler. Ancak bu durum konağın çatısı altına giren herkesin tek hakimi olmak isteyen Esma Sultan için büyük bir şoktur. Esma Sultan’a gelin olmak kolay değildir, özellikle de kendi seçmediyse. Faruk’a olan aşkından güç alan Süreyya, kolay pes etmez, kayınvalidesinin zamanla kendisine alışacağına ve kalbini yumuşatacağına inanmak ister. Ancak Esma Hanım’ın onu kabullenmeye hiç mi hiç niyeti yoktur. Olaylar geliştikçe neredeyse dört yüz yıldır bütün haşmetiyle ayakta duran konak temellerinden sarsılacak, bütün aile bundan nasibini alacaktır. İSTANBULLU GELİN OYUNCULAR Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin'de Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, Star TV'de ekrana gelen 'İstanbullu Gelin'in 1 Aralık Cuma akşamı yayınlanan bölümünyle, usta oyuncu Tilbe Saran diziye katıldı. Tilbe Saran, 'İstanbullu Gelin' dizisinde Adem Boran’ın (Fırat Tanış) Psikiyatri uzmanı olarak izleyici karşısına çıkıyor. Çocuklukta yaşadığı travmaları bu güne taşıyan Adem, bu terapiler sonucunda yaralarını sarmanın ve sorunlarından kurtulmanın yollarını arayacak. Gerçeklerle yüzleşmek ne kadar zorlu ve ağır olsa da ancak bir danışman yoluyla iyileşmenin umudunu hep birlikte izleyeceğiz. DEFNE SAMYELİ KİMDİR? (İSTANBULLU GELİN GARİP'İN ESKİ EŞİ) 17 Mart 1972 tarihinde aslen Malatyalı bir ailenin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde okudu. Ancak yarışmalar ve iş hayatı yüzünden yarım kalan okulundan seneler sonra; yatay geçiş yaptığı iş idaresi bölümünden mezun oldu. 24 Nisan 1991 tarihinde katıldığı Magic Box’ın ya da sonraki adıyla İnter Star’ın güzellik yarışmasında “Türkiye üçüncü güzeli” oldu. Ardından Senegal’deki Avrupa Güzellik Yarışması’nda dördüncü oldu. Ancak yarışmanın birincisinin elenmesiyle Defne Samyeli yine üçüncülük tacını giydi. İnter Star ekranlarında “Youngstar Galaxy” adlı bir gençlik programı, ardından “Salı Pazarı” adlı program ile ekranlarda olmaya başladı. 1991 yılında Magic Box kanalında Ümit Aktan ile birlikte sunduğu sabah programı “İyi Günler Türkiye” ile daha çok tanındı. Tuncay Özkan yönetimindeki Kanal D ana haber bülteninde haber sunuculuğu yaptı. 1994 yılında Show Tv’de “Show’da Show” adlı bir eğlence programı yaptı. Defne Samyeli, 29 Haziran 1995 tarihinde mimar Eren Talu ile evlendi. 2003 yılında ikinci kızı Derin doğdu. 16 Ağustos 2015 tarihinde "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisinin 9. sezon kadrosuna 'Ajan Zeynep’ olarak katıldı. GARİP (TAMER LEVENT) Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. CAN (MURAT AYGEN) Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat veriyor. FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ) Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir. SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir. ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır. FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir. İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak. ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ) Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır. OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR) İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir. MURAT BORAN (BERKAY HARDAL) Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek. ŞAHAP DOKUYUCU (HAKAN ALTINER) İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler. KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI) İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında. 