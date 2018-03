İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 41.bölüm izle Star TV’de İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 41.bölüm izle Star TV’de! Ekranların sevilen dizisi İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Her Cuma izleyiciyi ekrana kilitleyen Star TV'nin sevilen dizisi “İstanbullu Gelin” yine heyecanlı bir bölümle daha ekranlara geliyor. Sabırsızlıkla beklenen İstanbullu Gelin 41. Bölüm fragmanı yayın tarihine çok az bir zaman kala yayınlandı. Bu hafta yayınlanacak olan bölümde duygu dolu sahneler yaşanıyor. İstanbullu Gelin 41. Bölüm fragmanını izleyenler göz yaşlarına hakim olamadı. Bu haftaki bölüm'de Garip kalp krizi geçiriyor ve hastaneye kaldırılıyor. Garip'in Esma ile olan ilişkisini Süreyya ve Faruk sorgulamaya başlıyor. Adem annesiyle ilgili öğrendiği sırları hazmetmeye çalışıyor. Heyecan dozu yüksek bir bölümle daha ekranlara gelecek olan İstanbullu Gelin yeni bölümüyle 16 Mart Cuma Günü Saat 20:00'de Star TV'de Her bölümü olay yaratan ve seyirciden tam not almayı başaran “İstanbullu Gelin” dizisinin Yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizi'nin yönetmenliğini ise ilgiyle takip edilen pek çok yapıma imza atmış ünlü yönetmen Zeynep Günay Tan ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Maral' gibi dizilerin yönetmenliğini yapmış başarılı yönetmen Deniz Koloş üstleniyor. Dizinin başrollerini ise beğenilen oyuncu Özcan Deniz ve oyunculuğuyla göz dolduran Aslı Enver paylaşıyor.

İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 41.bölüm izle Star TV'de! Milyonları ekrana kilitleyen dizi İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki haberimizde yerini alıyor. İstanbullu Gelin dizisinin önceki bölümünde konakta yine yer yerinden oynamıştı. Murat ve Bade'nin kimseyi dinlemeyerek yaptıkları sürpriz yıldırım nikahı, konaktakiler üzerinde şok etkisi yaratıyor. Esma'nın kabul edemediği bu nikah için söylediği sözler, kendisine daha sert bir şekilde döndü. Murat Esma'ya iyi örnek olmadığını söyleyerek Garip'le olan ilişkisine verdiği tepkiyi dile getiriyor. İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı izleyenleri üzdü. Bu haftaki bölüme Garip'in geçirdiği kalp krizi damgasını vurdu. Yere yığılan Garip hemen hastaneye kaldırıldı. Adem annesiyle ilgili öğrendiği sırlarla yıkılıyor ve toparlanması vakit alacağa benziyor. İşte merak edilen İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı… İstanbullu Gelin Dizisi'nin 40. Bölümünde Neler Oldu? İstanbullu Gelin dizisinin önceki bölümünde konakta yine yer yerinden oynamıştı. Murat ve Bade'nin kimseyi dinlemeyerek yaptıkları sürpriz yıldırım nikahı, konaktakiler üzerinde şok etkisi yaratıyor. Esma'nın kabul edemediği bu nikah için söylediği sözler, kendisine daha sert bir şekilde döndü. Murat Esma'ya iyi örnek olmadığını söyleyerek Garip'le olan ilişkisine verdiği tepkiyi dile getiriyor. Bu tepkiyi beklemeyen Esma ise hem utanıyor hem de üzülüyor. Öte Yandan Begüm'ün ölümünün acısını bir türlü atlatamayan Can Faruk'tan intikam alma planları yapıyor. Süreyya'nın hamile olduğunu öğrenen Emir ise bu durumdan hiç memnun olmaz ve söylediği sözlerle Süreyya'yı üzer. İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı izleyenleri üzdü. Bu haftaki bölüme Garip'in geçirdiği kalp krizi damgasını vurdu. Yere yığılan Garip hemen hastaneye kaldırıldı. Adem annesiyle ilgili öğrendiği sırlarla yıkılıyor ve toparlanması vakit alacağa benziyor. Esma ile Garip'in arasındaki ilişkinin boyutunu sorgulayan Süreyya ve Faruk Esma'nın tavırlarıyla karşı karşıya kalıyor. İşte merak edilen İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı… İSTANBULLU GELİN DİZİSİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! 41. Bölümde İzleyiciyi Neler Bekliyor? İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı izleyenleri üzdü. Bu haftaki bölüme Garip'in geçirdiği kalp krizi damgasını vurdu. Yere yığılan Garip hemen hastaneye kaldırıldı. Adem annesiyle ilgili öğrendiği sırlarla yıkılıyor ve toparlanması vakit alacağa benziyor. Esma ile Garip'in arasındaki ilişkinin boyutunu sorgulayan Süreyya ve Faruk Esma'nın tavırlarıyla karşı karşıya kalıyor. Akif ve Senem nikaha artık hazırdır. Süreyya, Senem için bekarlığa veda partisi düzenliyor. Ancak veda partisinde yaşanan gelişmeler partinin seyrini değiştiriyor. Fikret ve İpek arasındaki ilişki Erhan'ın gelmesiyle birlikte bir krize dönüşüyor. Adem'in Reyhan'la yüzleşmesi ise aldığı kararları sorgulamasına sebep oluyor. İSTANBULLU GELİN 41.BÖLÜM FRAGMANI İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İstanbullu Gelin Dizisi Konusu Süreyya, teyzesi Senem ile birlikte yaşayan küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve hayatın zorluklarına tek başına göğüs germek zorunda kalan genç bir kadındır. Süreyya alımlı, güzel aynı zamanda mağrurdur. Hayatın zorluklarına rağmen Konservatuvar eğitimi almış ve geçimini de mesleğini yaparak kazanmaya başlamıştır. Reklam seslendiren ve şarkı söyleyen Süreyya işinde başarılı bir kadındır. Yaşadığı bu gösterişsiz ve sakin hayat hiç beklemediği bir şekilde değişir. Ünlü iş adamı Faruk Boran'la yolları kesişen Süreyya, ona aşık olur. Faruk sevdiği kadını konağa götürür ve Süreyya'ya olan aşkını herkesin görmesini ister. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Esma'nın Süreyya'yı kabullenmesi hiç kolay olmayacaktır. İSTANBULLU GELİN OYUNCULAR GARİP (TAMER LEVENT) Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. CAN (MURAT AYGEN) Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat veriyor. FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ) Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir. SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER) Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir. ESMA BORAN (İPEK BİLGİN) Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır. FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ) Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir. İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK) Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak. ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ) Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır. OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR) İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir. MURAT BORAN (BERKAY HARDAL) Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek. ŞAHAP DOKUYUCU (HAKAN ALTINER) İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler. KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI) İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında. Burcu (Ebru Şahin) İstanbullu Gelin'in yeni sezonuna dahil olan Burcu, Garip Bey'in kızıdır. Babasının pis işlerini yapmaktadır. Garip, kızı Burcu'ya çok düşkündür. 18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2015 yılında reklam filmleriyle başlayan Ebru Şahin, 2016 yılında "Kan Parası" filminde başrol olarak yer almayı başardı. Savaşçı dizisinde Didem karakteriyle izleyici karşısına geçen Ebru Şahin, daha sonra "Babam" isimli filmde "Nilüfer" karakterini canlandırdı. Senem (Neslihan Yeldan) Senem, Süreyya'nın teyzesidir. Süreyya ile birlikte yaşayan Senem, ona destek olur ve hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Süreyya'nın en büyük destekçisidir. 25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapmaya başlayan Neslihan Yeldan'ın ilk olarak 1987 yılında Orta oyuncular tiyatro topluluğu kadrosunda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ı Tiyatro bölümünden mezun olan Neslihan Yeldan, 1996 yılında Dormen Tiyatrosunun kadrosunda yer almayı başardı. 1996 yılının son dönemlerinde ise BKM kadrosuna dahil olarak, Yılmaz Erdoğan'ın olmazsa olmaz oyuncularından biri haline gelmiştir. 