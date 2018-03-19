İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı yayında mı İstanbullu Gelin son 41.bölüm izle

İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragman İstanbullu Gelin son 41.bölüm izleme linki merak ediliyor. Star TV’nin gözde dizisi İstanbullu Gelin son bölüm izlendikten sonra 42.yeni bölüm fragmanı arayışına girildi. Ekranların fenomen dizisi İstanbullu Gelin son bölüm nefes kesti. 16 Mart Cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümünde yaşadığı üzüntüye dayanamayan Garip, kalp krizi geçirdi. . İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüştü. İstanbullu Gelin son bölüm finaline ise babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Adem ve cezaevinde olan Reyhan’ın yüzleşmesi damga vurdu. Annesi tarafından sırtından hançerlendiğini düşünen Adem, finalde korkunç bir girişimde bulundu. Cezaevinden hışımla çıkan Adem, içerisinde bulunduğu aracı duvara sürdü. Adem ölecek mi? Konakta işler yoluna giriyor mu? Önümüzdeki hafta yayınlanacak olan yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, İstanbullu Gelin 42. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte vazgeçilmez diziler arasında adını yazdıran İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve son bölüm izleme linki detayları sizlerle…

İstanbullu Gelin 42.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni 42.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisindeki yerini alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 41.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır.

Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili birçok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.

İstanbullu Gelin son bölüm özeti

İstanbullu Gelin dizisinin önceki bölümünde konakta yine yer yerinden oynamıştı. Murat ve Bade'nin kimseyi dinlemeyerek yaptıkları sürpriz yıldırım nikahı, konaktakiler üzerinde şok etkisi yaratıyor. Esma'nın kabul edemediği bu nikah için söylediği sözler, kendisine daha sert bir şekilde döndü. Murat Esma'ya iyi örnek olmadığını söyleyerek Garip'le olan ilişkisine verdiği tepkiyi dile getiriyor. Bu tepkiyi beklemeyen Esma ise hem utanıyor hem de üzülüyor. Öte Yandan Begüm'ün ölümünün acısını bir türlü atlatamayan Can Faruk'tan intikam alma planları yapıyor. Süreyya'nın hamile olduğunu öğrenen Emir ise bu durumdan hiç memnun olmaz ve söylediği sözlerle Süreyya'yı üzer. İstanbullu Gelin 41. bölüm fragmanı izleyenleri üzdü. Bu haftaki bölüme Garip'in geçirdiği kalp krizi damgasını vurdu. Yere yığılan Garip hemen hastaneye kaldırıldı. Adem annesiyle ilgili öğrendiği sırlarla yıkılıyor ve toparlanması vakit alacağa benziyor. Esma ile Garip'in arasındaki ilişkinin boyutunu sorgulayan Süreyya ve Faruk Esma'nın tavırlarıyla karşı karşıya kalıyor.

İSTANBULLU GELİN REYTİNGLERİ

16 Mart reyting sonuçlarında Total puan türünde 16.52 share alan Arka Sokaklar birinci, 14.68 share alan Aşk ve Mavi ikinci oldu. AB puan türünde 21.87 share alan İstanbullu Gelin birinci sırada, 15.82 share alan Survivor ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde zirvenin sahibi 19.33 share ile İstanbullu gelin olurken, 16.44 share alan Survivor ikinci oldu.

'İstanbullu Gelin'in büyük başarısı

Aralarında Arnavutluk, Romanya, Hırvatistan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan, Gürcistan, Kazakistan, Karadağ, İsrail ve Angola gibi ülkelerin de bulunduğu 15'ten fazla ülkeye satılan 'İstanbullu Gelin' dizisi, Türkiye’deki başarısının ardından yayına girdiği pek çok ülkede geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Meksika ve Kostarika’da yayına girmek için gün sayan yapım için Arjantin, Şili, Peru, Uruguay, Brezilya ve Panama'yla da görüşmeler devam ediyor.

'İstanbullu Gelin' dizisinin setini ziyaret etmek ve özellikle başrol oyuncularıyla röportajlar yapmak üzere pek çok yabancı kanal temsilcisi, ülkemize geliyor. Geçtiğimiz günlerde Hırvatistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek’ten gelen misafirleri sette ağırlayan dizinin başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver, 'İstanbullu Gelin’in başarısı üzerine söyleşi gerçekleştirirken, konuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

İstanbullu Gelin Dizisi Konusu

Süreyya, teyzesi Senem ile birlikte yaşayan küçük yaşta ailesini kaybetmiş ve hayatın zorluklarına tek başına göğüs germek zorunda kalan genç bir kadındır. Süreyya alımlı, güzel aynı zamanda mağrurdur. Hayatın zorluklarına rağmen Konservatuvar eğitimi almış ve geçimini de mesleğini yaparak kazanmaya başlamıştır. Reklam seslendiren ve şarkı söyleyen Süreyya işinde başarılı bir kadındır. Yaşadığı bu gösterişsiz ve sakin hayat hiç beklemediği bir şekilde değişir. Ünlü iş adamı Faruk Boran'la yolları kesişen Süreyya, ona aşık olur. Faruk sevdiği kadını konağa götürür ve Süreyya'ya olan aşkını herkesin görmesini ister. Ancak önünde büyük bir engel vardır. Esma'nın Süreyya'yı kabullenmesi hiç kolay olmayacaktır.

İSTANBULLU GELİN OYUNCULAR

GARİP (TMER LEVENT)

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezonda kadrosuna dahil olan Tamer Levent ve Murat Aygen’in setten ilk kareleri basınla paylaşıldı.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin 2. sezonunda ekibe katılan sevilen isimlerden Tamer Levent, Esma’nın terk ettiği eski aşkı Garip karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

CAN (MURAT AYGEN)

Murat Aygen ise mesleği dışında müzikle de uğraşan karizmatik ve havalı boşanma avukatı Can’a hayat veriyor.

FARUK BORAN (ÖZCAN DENİZ)

Ailesinden devraldığı otobüs firmasını genişleten ve ülkenin ünlü iş adamları arasına giren müzmin bekar Faruk, bir yandan tesadüfen tanıştığı ve adeta çarpıldığı Süreyya ile ilişkisinin getirdiği sorunlarla uğraşırken; diğer yandan birden bire hayatına giren düşmanı Adem’le başa çıkmaya çalışacaktır. Üstelik bu düşman aileyi temellerinden sarsacak bir sırla gelmektedir.

SÜREYYA DENİZ (BORAN) (ASLI ENVER)

Küçük yaşta ailesini kaybeden Süreyya, baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri hemen üzerine çekmektedir. Süreyya’nın mütevazi yaşamı Bursalı iş adamı Faruk Boran’a ilk görüşte aşık olması ile tamamen değişir.

ESMA BORAN (İPEK BİLGİN)

Bursa’nın en eski ve köklü ailesine mensup Esma Hanım, Boran konağının tek hakimidir. Kocasını kaybettikten sonra kendini dört oğluna adayan Esma Hanım’ın elbette ki en büyük hayali ailesine layık bir gelin adayıdır. Tam da o adayı bulmuşken Faruk, Esma Hanım’ın asla onaylamayacağı Süreyya’yı eve getirir. Esma Hanım’a karşı bu evliliği kabul ettirmek ne Faruk ne de Süreyya için kolay olmayacaktır.

FİKRET BORAN (SALİH BADEMCİ)

Her zaman abisinin başarılarının gölgesinde kalmış ve bunu hiç bir zaman kabullenememiştir. Fikret, abisinin evlenmesiyle delicesine aşık olduğu İpek’e kavuşur. Ancak İpek’in onu asla sevmemesi zaten zayıf olan karakterini iyice çökertecek ve sırf abisine zarar vermek adına bütün aileyi etkileyecek seçimlere sevk edecektir.

İPEK DOKUYUCU (BORAN) (DİLARA AKSÜYEK)

Esma hanımın ikinci gelini, Fikret’in eşi. Son derece güzel ve çekici görüntüsüne rağmen içi kötülüklerle dolu bir kadın. Faruk’un eşi olamamanın hırsını Süreyya’ya kötülük ederek ve Esma Hanımın yerine göz dikerek çıkarmaya çalışacak.

ADEM SEZGİN (FIRAT TANIŞ

Boran ailesinden, ama özellikle Faruk’tan alacağı intikam ateşiyle yaşayan, aileye ait ne varsa almaktan başka bir şey düşünmeyen kapkara bir adam. Beklenmedik bir sırla ortaya çıkan bu düşman, Boran ailesini temellerinden sarsacaktır.

OSMAN BORAN (GÜVEN MURAT AKPINAR)

İlkeli, dürüst, içine kapanık ve hassas tabiatlı Osman, olayların eksik olmadığı konakta her zaman Süreyya’nın yanında yer alacak, imkansız aşkını unutmak için annesinin münasip gördüğü bir kızla evlenecektir.

MURAT BORAN (BERKAY HARDAL)

Boran kardeşlerin en küçüğü. Deli dolu, haylaz, günün getirdiklerine göre yaşayan, herhangi bir tasası olmayan biri. Annesin gücünü arkasına almış olmasına rağmen hayatın gerçeklerini biraz zor yollardan da olsa öğrenecek.

ŞAHAP DOKUYUCU (HAKAN ALTINER)

İpek’in babası. Sessiz, kendisiyle ve çevresi ile barışık, gamsız bir adamdır. Kızı İpek’e çok düşkündür. Her zaman çok sevdiği kızın aldığı tüm kararları sorgulamadan destekler.

KIYMET DOKUYUCU (NERGİS ÇORAKÇI)

İpek’in annesi. Esma’nın çocukluktan beri arkadaşı. Evde baskın bir karakter olmasına rağmen kızıyla başa çıkamıyor. Her zaman yanında olsa da onun hırslarının farkında.

Burcu (Ebru Şahin)

İstanbullu Gelin'in yeni sezonuna dahil olan Burcu, Garip Bey'in kızıdır. Babasının pis işlerini yapmaktadır. Garip, kızı Burcu'ya çok düşkündür.

18 Mayıs 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk hayatına 2015 yılında reklam filmleriyle başlayan Ebru Şahin, 2016 yılında "Kan Parası" filminde başrol olarak yer almayı başardı. Savaşçı dizisinde Didem karakteriyle izleyici karşısına geçen Ebru Şahin, daha sonra "Babam" isimli filmde "Nilüfer" karakterini canlandırdı.

Senem (Neslihan Yeldan)

Senem, Süreyya'nın teyzesidir. Süreyya ile birlikte yaşayan Senem, ona destek olur ve hiçbir zaman yalnız bırakmaz. Süreyya'nın en büyük destekçisidir.

25 Şubat 1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlardan itibaren oyunculuk yapmaya başlayan Neslihan Yeldan'ın ilk olarak 1987 yılında Orta oyuncular tiyatro topluluğu kadrosunda yer almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvar'ı Tiyatro bölümünden mezun olan Neslihan Yeldan, 1996 yılında Dormen Tiyatrosunun kadrosunda yer almayı başardı. 1996 yılının son dönemlerinde ise BKM kadrosuna dahil olarak, Yılmaz Erdoğan'ın olmazsa olmaz oyuncularından biri haline gelmiştir. Yine aynı yıl "Tatlı Kaçıklar" dizisinde rol alan Neslihan Yeldan'ın yer aldığı diğer projeler ise; "Bir Demet Tiyatro", "Organize İşler", "Kavak Yelleri", "Kuzey Güney", "Kiraz Mevsimi" ve "Arkadaşlar İyidir" dir. Şu an ise İstanbullu Gelin dizisinde "Senem" karakterini canlandırmaktadır.