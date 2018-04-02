İstanbullu Gelin 44.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 43. Bölüm izle Star TV’de

İstanbullu Gelin 44.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 43. Bölüm Star TV’de! Ekranların fenomen ve bir o kadar da sevilen dizisi İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki ve İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları araştırılıyor. Star TV’nin başarılı yapımlarından biri olan İstanbullu Gelin yeni bölümde neler olacak? İstanbullu Gelin son bölüm nefes kesen sahnelere şahit olmuştuk. İstanbullu Gelin 43.bölümde Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…

İstanbullu Gelin 44.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

İSTANBULLU GELİN 43.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı sınavda!

Faruk, Fikret’in havayolu şirketi hamlesini öfkeyle karşılar. Bunun dışında Osman nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı ile mücadele etmektedir. Adem’in annesi ile görüşmeyi reddetmesi Reyhan’ın Boranlara karşı öfkesini yükseltir. Süreyya ile Dilara’nın arkadaşlığı ise hala sınavdadır. Süreyya, Dilara yüzünden kendi gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalır. Süreyya İpek, Esra üzerinden kurduğu planı işletir ve amacına bir adım daha yaklaşır. Fakat bu sefer hiç beklemediği bir haber ile karşı karşıya kalacaktır.

İSTANBULLU GELİN 43.BÖLÜM FRAGMANI

‘’Boran Kardeşlik Eğlencesi’’

‘’Tam Boran Olmuşum’’

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Osman için yüzleşme kaçınılmazdır!

Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.

İSTANBULLU GELİN BU SEZON SONU BİTECEK Mİ?

Star Tv ekranlarında yayınlanmaya başlayan başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver’in rol aldığı aldığı İstanbullu Gelin dizisi fazlasıyla ilgi gördü. Genelde Özcan Deniz’in rol aldığı diziler çok beğenilir ve uzun süre devam eder. Ancak dizinin beğenilmeyen durumları var. Örneğin; Özcan Deniz ve Aslı Enver’in arasında ki yaş farkından dolayı çiftin uyumunun beğenilmemesi. Özcan Deniz’in kardeşi gibi duran oyuncu ile çift olarak yakışmadıkları herkes tarafından yapılan eleştiriler arasında.

Reytingler de istenilen düzeyde bir ivme yakalayan dizi, total reyting sonuçlarında Arka Sokaklar ve Aşk ve Mavi gibi dizilerle başa çıkamıyoru. Her daim onların bir adım gerisinde kalıyor. Tabi diğer taraftan son zamanlarda reyting oranlarını yükselten dizi olumlu eleştiriler almaya başladı.

Reytinglerde ilk 3 içerisinde olan İstanbullu Gelin, oyuncu kadrosu ve konusu ile belli bir ivme kazandı. Özellikle hikayedeki duygu geçişleri ve arka planda oynanan oyunlar izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı. Eğer dizi bu ivmeyi devam ettirirse yükselişi devam edecektir. Ancak hikayede tekrarlara düştüğü zaman diziye final yolu gözükmektedir.

Özellikle son dönemde, belli konularda takılınıp kalması, hikayenin bir türlü akmaması seyircinin canını sıkmış olacak ki, kulislerde final iddiaları dönemeye devam ediyor.

İstanbullu Gelin Dizisi Konusu

Parada pulda gözü olmayan ve mütevazi bir yaşam süren Süreyya çok küçük yaşta ailesi tarafından terk edilmiştir. Tek başına ayakta kalma çalışan Süreyya bu yüzden çok güçlü ve ayakları yere sağlam basan bir genç kadındır çok da gururlu ve asildir. Duru güzelliğe sahip olan bu genç kadın zor şartlarda da olsa konservatuvar eğitimi almış ve iş hayatına başlamıştır. Şarkı söyleyerek ve seslendirme yaparak hayatını kazanır. Bir de hayatında çok sevdiği teyzesi Senem vardır. Hayat dolu bu kadınla birlikte yaşayan Süreyya'nın hayatı Faruk Boran'la tanışmasıyla tamamen değişir. Birbirine aşık olan bu çift mutlu bir beraberlik hayal ederken Faruk'un ailesi bu mutluluğa engel olmak için her şeyi yapar. Süreyya'nın kendini kabul ettirmesi pek de kolay olmayacaktır.

İstanbullu Gelin Dizisi Oyuncuları

Reyhan Sezgin (Semra Dinçer)

Reyhan, Adem'in annesi Dilara'nın da kayınvalidesidir. Oğlu Adem ile Bursa'ya yerleşen Reyhan beraberinde bazı sırları da getirir. Bu sırlar hem kendilerini hem de Boran'ları derinden etkileyecektir.

Semra Dinçer, 1 Ocak 1965 senesinde Ankara'da doğmuştur. Oyunculukta alaylı olan başarılı oyuncu pek çok usta oyuncudan da oyunculuk eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise "Köşe Dönücü" filmiyle olmuştur. Yer aldığı diğer dizi ve filmlerden bazıları ise; "Kuzey Güney", "Görüş Günü Kadınları", "Dinle Sevgili", "Derman", "Filler ve Çimen", "Yılan Hikayesi", "Tatlı Hayat", "Döngel Karhanesi" ve "Kaybolan Yıllar"dır.

Dilara (Neslihan Arslan)

Adem'in karısı Reyhan'ın gelini Süreyya'nın da biricik arkadaşıdır. Süreyya ile yedikleri içtikleri ayrı gitmez.

25 Nisan 1989 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Arslan, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk olarak "Hayat Bilgisi" dizisiyle oyunculuk kariyerine adım atan güzel oyuncunun yer aldığı diğer projeler ise; "Familya", "Sınav", "Mukadderat" ve "Newyork'ta 5 Minare"dir.

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

Doktor İbrahim (Selçuk Borak)

1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.

Tuncay Kaynak (Vecdi)

15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Murat Akpınar (Osman)

1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.