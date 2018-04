İstanbullu Gelin 45.yeni bölüm fragmanı izlendi mi | İstanbullu Gelin 44.bölüm bu akşam Star TV'de izle

İstanbullu Gelin 45.yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak dizi izleyicileri tarafından araştırılıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken İstanbullu Gelin 44.son bölüm dün akşam izleyiciyle buluştu. Sorunların gittikçe büyüdüğü dizide, herkes dört bir yana savrulurken, aile olmanın getirdiği bağı korumaya çalışanlar da var. Artık eskisi kadar sakin olmayan yaşamlar gittikçe yıpratıcı olmaya başlar. Esma, evine döndüğünde duyduklarına inanamaz. Her zamanki gibi ailesini toparlamaya çalışır. İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı, Ada’nın hasta olduğunun ortaya çıkmasıyla ailenin yaşadığı durumu ortaya koyar. Fikret perişan haldedir. İpek ise ne yapacağını şaşırır. Adem ve annesi cephesinde de olaylar gelişir. Bu karmaşanın ortasında Faruk ve Süreyya’nın bekledikleri bebek belki de onları bu kadar güçlü yapan tek nedendir. Dizinin yeni bölümünde önemli gelişmeler yaşanacak. İşte İstanbullu Gelin 45.yeni bölüm fragmanı ve 44.son bölüm detayları..





İSTANBULLU GELİN 43.BÖLÜM ÖZETİ



İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı, bir önceki bölümde başlayan hesaplaşmaların devam edeceğini gösterir. Dizinin 43. bölümünde Fikret’in havayolu şirketi ile ilgili hamlesi en büyük konu olur. Bu konu onu Faruk ile karşı karşıya getirir. Dilara ve Süreyya yıllar süren arkadaşlıklarında çözümsüz bir ana gelirler. Dilara içinden geçenleri açık açık Süreyya’ya söyler. Bununla yüzleşmek Süreyya için oldukça zordur. Hem arkadaşlıkları hem ortaklıkları bir anda tehlikeye girer. Faruk için tek yıkım Fikret değildir. Osman hakkında öğrendikleri de Faruk’u zorlar. Adem annesiyle görüşmeyi reddeder. Reyhan, Adem’i kaybetmesinin nedeni olarak Boranlar’ı görür ve daha da öfkelenir.







İSTANBULLU GELİN 44.BÖLÜM ÖZETİ



İstanbullu Gelin 44. bölüm fragmanı Ada ile ilgili acı bir gerçeği ortaya koyar. Ada hastadır. Fikret kızının hastalığı karşısında ne yapacağını bilemez. İpek ise ağlayarak Süreyya ile konuşur. Esma ve Garip eğlence içinde geri dönerler. Bütün eğlenceleri Ada’nın durumunu öğrenince değişir. Fikret, Ada’nın odasında ağlamaktadır. Esma yine sorumluluğu ele alır. Fikret’in en büyük destekçisi olacaktır. Fikret ve İpek için önlerindeki günlerin getireceği zorluklar bellidir. Osman ise yurt dışında çalışma kararı verir. Esma ne yaparsa yapsın bu duruma karşı koyamaz. Süreyya, Osman ve Dilara’yı aynı anda kaybedince yapayalnız kalacaktır. Adem cephesinden kötü bir haber gelir. Reyhan oğlunun onunla ilgilenmemesi karşısında öfkelenir ve hastaneden kaçar. Faruk ve Adem birlikte Reyhan’ı bulabilecekler mi? Bu olayların arasında Süreyya ve Faruk, bebekleri için kontrole giderler. Bebeğin kalp atışını duyduklarında yüzleri güler. Adem, doktoru ile görüşür. Doktoru ondan içindeki öfkeyi bir yana bırakmasını ister. Aslında öfke meselesi herkesi ilgilendiren bir konudur. Çünkü ilişkiler gittikçe bozulmaya başlamıştır.





İSTANBULLU GELİN DİZİ KONUSU



Faruk, Bursa’nın önemli ailelerinden birinin oğludur. Süreyya ise ailesini kaybetmiş , tek ideali müzik olan bir genç kızdır. Faruk ve Süreyya’nın evliliği ile başlayan olaylar bütün aileyi saracak kadar genişler. Esma, Faruk’un annesi olarak bu evliliği onaylamaz. Ancak ok yaydan çıkar. Faruk ile başlayan mücadele diğer kardeşlerine de yayılır. Esma’nın hükmü azalır. Yıllar sonra babalarının bir başka kadından olan çocuğu Adem de işin içine girince, olaylar çözülemeyen bir hal alır. Tabi tek sürpriz bu değildir. Faruk’un eski sevgilisi ondan olan oğlunu getirir. Adem, Süreyya’nın en yakın arkadaşı Dilara ile evlenir.







Esma (İpek Bilgin)

Boran ailesinin annesi. Kocasının ölümünden sonra, ailenin iç yönetimi ona geçer. Gelinlerini kendi seçmek ister, oğullarını yönetmeye bayılır. Bir yandan da fedakar bir annedir. Yıllar sonra tekrar aşkı bulur. Bütün tepkilere rağmen aşkını yaşamayı tercih eder. Önce Süreyya’nın, sonra Garip’in hayatına girmesi Esma’nın bakış açısını da değiştirir. Ancak her ne olursa olsun çocuklarını da asla yalnız bırakmaz.



Tiyatro oyunculuğu, yönetmenlik ve oyun çevirileri yapan İpek Bilgin, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. İstanbul Kırmzısı, Meryem, Kelebeğin Rüyası ise rol aldığı sinema filmleri arasındadır.







Garip (Tamer Levent)

Eşinden boşanmış bir kız çocuğu babası olan Garip, Esma’ya tekrar kavuşmanın sevinci içindedir. Yıllar sonra tekrar başlayan bu birliktelik ikisi için de bir umut olur. Garip, romantik ama mantıklı bir adamdır. Her kötü anında Esma’nın yanında olmayı ihmal etmez.



Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk ve yönetmenlik yapan Tamer Levent, sonraları Devlet Tiyatroları’nda müdürlüğe kadar yükselir. Ay zamanda çeşitli üniversitelerde oyunculuk dersleri verir.