İstanbullu Gelin 48.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 47.bölüm izle Faruk itiraf eder! Fenomen dizi İstanbullu Gelin 48. yeni bölümü 4 Mayıs 2018 Cuma günü izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İstanbullu Gelin dizisinde Fırat Tanış’ın oynadığı Adem karakteri, izleyenlerin kalbinde gittikçe daha çok yer bulmaya başladı. Adem’in tek amacı, bir aileye sahip olmak ve sevildiğini bilmek aslında. İstanbullu Gelin dizisi her hafta heyecan dozu artan bir bölümle karşımıza çıkıyor. Dizinin senaryosu sağlam ilerliyor. İstanbullu Gelin son bölümde Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar.

İstanbullu Gelin 48.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacaktır.

İstanbullu Gelin 47. Bölüm özeti

Süreyya, Faruk’la ilgili öğrendiklerinin karşısında hayal kırıklığı yaşar. Diğer tarafta Adem vardır. Dilara ile arasının bozulmasını istemeyen Süreyya, bu sefer daha farklı davranır. Dilara ile konuşur. Adem ise tekrar aldatıldığını düşünerek tekrar öfkesini açığa çıkarır. Süreyya, Faruk’a içinden geçenleri söyler. Adem ile ilgili kurduğu planlardan rahatsız olmuştur. Dilara, Faruk’un konuşmasını engeller. Adem tam kendini toparlamışken Faruk’un tam olarak ne düşündüğünün ortaya çıkması onu da rahatsız etmiştir. Faruk her ne kadar bunun eskiye ait bir durum olduğunu söylese de kimseyi inandırmayı başaramaz. İpek bu karışıklığın keyfini sürer. Ada’nın iyileşmesi ve Fikret’le yakaladığı fırsatta bir başka keyif kaynağı olur. Adem annesini ziyarete gider. Annesine dışarı çıktığı zaman konağa yerleşeceğini söyler. Adem tekrar ailenin karşısına geçmiştir. Bütün bunların yanında Esma ve Garip eğlenmeye devam ederler. Adem, Faruk ile olan karmaşayı çözebilecek mi? Yeni bölümde bu sorunun yanıtı ortaya çıkacak.

Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar.

İstanbullu Gelin Konusu

Süreyya küçük yaşta ailesini kaybetmiş, tek hevesi müzik yapmak olan genç bir kızdır. Bursalı saygın bir ailenin oğlu Faruk’la tanışınca hayatı değişir. Yıldırım aşkının sonu evlilikle biter. Süreyya ailenin geleneklerinden habersizdir. Bursa’ya geldiği andan itibaren bütün hayatı değişir. Faruk’un annesi bütün aileyi idare etmeyi seven bir kadındır. Bunlarla mücadele ederken, Adem ortaya çıkar. Adem yaşadığı hayatın sonucunda güvenini kaybetmiş bir adamdır. Faruk’un kardeşidir. Babasının onun yerine Esma’dan olan çocuklarının yanında olmuştur. Süreyya’nın en yakın arkadaşı Dilara ve Adem evlenirler. İşler tam yoluna gireceği sırada sürekli bir olumsuzluk yaşanır.

''SANA TUZAK KURDUM''

İSTANBULLU GELİN REYTİNGLERİ (GEÇEN HAFTA)

27 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 17,30 share alan Arka Sokaklar birinci,16,46 share alan Survivor ikinci, 15,36 share alan Aşk ve Mavi üçüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 17,74 share alan İstanbullu Gelin birinci olurken, 16,90 share alan Survivor ikinci oldu. Payithat Abdülhamit 14,09 share ile üçüncü sıraya yerleşti. ABC puan türünde 17,74 share alan Survivor birinci olurken, 14,58 share alan İstanbullu Gelin ikinci oldu. Payitaht Abdülhamit dizisi 12,79 share alarak üçüncü sırada yer aldı.

İstanbullu Gelin Oyuncuları

Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır.

Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır.

Doktor İbrahim (Selçuk Borak)

1952 İstanbul doğumlu başarılı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı olarak bilinmektedir. Kurtlar Vadisi, Mayıs Kraliçesi, Avrupa Yakası, Eyyvah Eyvah 3 gibi yapımlarda yer bulmuştur.

Tuncay Kaynak (Vecdi)

15 Haziran 1956 Balıkesir doğumlu oyuncu Marmara Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır. İkizler burcudur ve saç rengi koyu kestanedir. Mahallenin Muhtarları dizisiyle oyunculuk hayatına ilk adımını atmıştır. Çiçek Taksi, Deli Yürek, Maral, Karadayı ve Arkadaşlar İyidir gibi dizilerde rol almıştır.

Hayal Köseoğlu (Zeynep)

30 Kasım 1991 doğumlu oyuncu 1.70 boyunda ve 67 kilodadır. Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Yeni Hayat, Muhteşem Yüzyıl ve Aşk-ı Memnu gibi dizilerde rol almıştır. Güzel oyuncuyu son olarak Arkadaşlar İyidir’de izlemiştik.

Fırat Tanış (Adem)

Mayıs 1975 İstanbul doğumlu oyuncu aynı zamanda müzisyenliğiyle de tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Geniş Aile diisinde Koyu Bilal karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Bir Zamanlar Osmanlı, Mavi Gece, Yeşil Deniz, Somuncu Baba Aşkın Sırrı gibi dizilerde rol almıştır.

Semra Dinçer (Reyhan Sezgin)

1965 Ankara doğumlu oyuncu Kuzey Güney dizisinde Handan karakteriyle tanınmıştır. Kavak Yelleri, Kaybolan Yıllar, Unutulmaz ve Dinle Sevgili gibi dizilerde rol almıştır.

İpek Bilgin (Esma)

1965 İstanbul doğumlu deneyimli isim tiyatro oyuncusu, tiyatro oyun yönetmeni ve çevirmendir. Bir çok dizi ve sinema filminde yer alan Bilgin Ankara Devlet Tiyatrosunda görev almıştır. Ezel, Bıçak Sırtı, Hırsız Polis, 20 dakika ve Maral gibi dizilerde rol oynamıştır. Oynadığı dizilerin yanı sıra Hokkabaz, Kelebeğin Rüyası ve Hükümet Kadın gibi filmlerde de rol almıştır.

Salih Bademci (Fikret)

15 Ağustos 1984 İzmir doğumlu yakışıklı oyuncu 2015 yılında İmer Özgün ile evlenmiştir. Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olan Bademci son olarak Kiralık Aşk dizisinde rol aldığı Sinan Karakaya karakteriyle tanınmaktadır. Ulan İstanbul, Zeytin Tepesi, Fatih ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi dizilerde rol bulmuştur.

Murat Akpınar (Osman)

1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur.

Fatih Koyunoğlu (Akif)

1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır.

Dilara Aksüyek (İpek)

1987 yılının temmuz ayında hayata gözlerini açan Aksüyek İzmir’in Karşıyaka semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Trakya Üniversitesi’nin lojmanlarında geçiren güzel oyuncu 1.65 boyunda ve 55 kilodadır. Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu Kadim Dostum, Adı Mutluluk gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Yeldan (Senem)

1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır.

Ahmet Sabri Özmener (Mustafa)

1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır.

Hakan Altıner (Şahap)

9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır.

Eren Balkan (Gülistan)

24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır.

Neslihan Arslan (Dilara)

25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır.

Gürhan Gülbahar (Yılmaz)

1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır.

Bertan Dirikolu (Asım)

1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır.