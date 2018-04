İstanbullu Gelin 48.yeni bölüm fragmanı İstanbullu Gelin son 47.bölüm izle Star TV’de İstanbullu Gelin 48.yeni bölüm fragmanı yayında mı? İstanbullu Gelin son 47.bölüm izle Star TV’de! Sevilen ve ilgiyle izlenilen İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı ekranlarda. İstanbullu Gelin her Cuma saat 20.00’da izleyicisiyle Star TV’de buluşuyor. İstanbullu Gelin 47.bölümde; Faruk, Adem için yaptığı planların hesabını vermek zorunda kalır. Star Tv’nin her bölümü merakla beklenen dizisinin bu bölümünde Adem ve Faruk arasındaki gerginlik had safhaya ulaşır. Adem tam aileye karşı olan güvenini yeniden kurmuşken, Faruk’un planından haberdar olur. Bu öğrendikleri Adem’i eski haline döndürmeye yeter. İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanında Süreyya’da öğrendikleri karşısında şok olur ve Faruk’u sorgulamaya başlar. Bu sefer Dilara ile arasına bu olayın girmesine izin vermez. İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı bütün ilişkilerin yerinden oynayacağını gösterir. Esma ve Garip ise en mutlu zamanlarındadırlar. İşte merak edilen ve reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı, son bölüm izleme linki

0 x İstanbullu Gelin 48.yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. İstanbullu Gelin son 47.bölüm izle Star TV’de! Milyonları ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin son bölüm izleme linki ve İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı haberimizde yer almaktadır. İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanında Süreyya ve Faruk arasındaki ipler iyice gerilir. Süreyya, Faruk’la ilgili öğrendiklerinin karşısında hayal kırıklığı yaşar. Diğer tarafta Adem vardır. Dilara ile arasının bozulmasını istemeyen Süreyya, bu sefer daha farklı davranır. Dilara ile konuşur. Adem ise tekrar aldatıldığını düşünerek tekrar öfkesini açığa çıkarır. İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Adem bir önceki bölümde duydukları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, bir iyi haber de Ada’dan gelir. Tedaviye cevap veren Ada sevinç kaynağı olur. İstanbullu Gelin 46. Bölümde Yaşananlar İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Adem bir önceki bölümde duydukları karşısında ne yapacağını şaşırmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, bir iyi haber de Ada’dan gelir. Tedaviye cevap veren Ada sevinç kaynağı olur. Adem ise yeni planlar peşindedir. Boranjet’in lansmanı yapılır. Önceleri karşı çıkan Faruk, lansmanın en öne çıkan ismi olur. Fikret bundan rahatsız olsa da müdahale edemez. İpek, Ada’nın tedavi sürecini aynı zamanda kendi lehine çevirir. Eline geçirdiği bir koz ise Faruk ve Süreyya’nın arasını açmayı başarır. İSTANBULLU GELİN 47. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ! İstanbullu Gelin 47. Bölümde Yaşanacaklar İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanında Süreyya ve Faruk arasındaki ipler iyice gerilir. Süreyya, Faruk’la ilgili öğrendiklerinin karşısında hayal kırıklığı yaşar. Diğer tarafta Adem vardır. Dilara ile arasının bozulmasını istemeyen Süreyya, bu sefer daha farklı davranır. Dilara ile konuşur. Adem ise tekrar aldatıldığını düşünerek tekrar öfkesini açığa çıkarır. Süreyya, Faruk’a içinden geçenleri söyler. Adem ile ilgili kurduğu planlardan rahatsız olmuştur. Dilara, Faruk’un konuşmasını engeller. Adem tam kendini toparlamışken Faruk’un tam olarak ne düşündüğünün ortaya çıkması onu da rahatsız etmiştir. Faruk her ne kadar bunun eskiye ait bir durum olduğunu söylese de kimseyi inandırmayı başaramaz. İpek bu karışıklığın keyfini sürer. Ada’nın iyileşmesi ve Fikret’le yakaladığı fırsatta bir başka keyif kaynağı olur. Adem annesini ziyarete gider. Annesine dışarı çıktığı zaman konağa yerleşeceğini söyler. Adem tekrar ailenin karşısına geçmiştir. Bütün bunların yanında Esma ve Garip eğlenmeye devam ederler. Adem, Faruk ile olan karmaşayı çözebilecek mi? Yeni bölümde bu sorunun yanıtı ortaya çıkacak. İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İstanbullu Gelin Konusu Süreyya küçük yaşta ailesini kaybetmiş, tek hevesi müzik yapmak olan genç bir kızdır. Bursalı saygın bir ailenin oğlu Faruk’la tanışınca hayatı değişir. Yıldırım aşkının sonu evlilikle biter. Süreyya ailenin geleneklerinden habersizdir. Bursa’ya geldiği andan itibaren bütün hayatı değişir. Faruk’un annesi bütün aileyi idare etmeyi seven bir kadındır. Bunlarla mücadele ederken, Adem ortaya çıkar. Adem yaşadığı hayatın sonucunda güvenini kaybetmiş bir adamdır. Faruk’un kardeşidir. Babasının onun yerine Esma’dan olan çocuklarının yanında olmuştur. Süreyya’nın en yakın arkadaşı Dilara ve Adem evlenirler. İşler tam yoluna gireceği sırada sürekli bir olumsuzluk yaşanır. İstanbullu Gelin Oyuncuları Özcan Deniz; (Faruk) Ankara Elmadağ ilçesinde dünyaya gelen usta şarkıcı ve oyuncu 19 Mayıs 1972 yılında doğmuştur. Aslen Ağrı’lıdır. Yaptığı filmler ve diziler ile izleyicinin kalbine taht kurmuştur. En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kaderimin yazıldığı Gün dizisinde Kahraman karakterine hayat vermiştir. Yine çok popüler bir dizi olan Karagül dizisinde de rol almıştır. Aslı Enver; (Süreyya)10 Mayıs 1984 Londra doğumlu 31 yaşındaki genç oyuncunun Birkan Sokullu eski eşidir. 12 yaşında kadar Londra’da yaşayan Aslı Enver daha sonra ilesi ile birlikte Türkiye’ye taşınmıştır. Haliç Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Tamam Mıyız?, Kardeşim Benim gibi sinema filmlerinde rol almıştır. Oynadığı filmlerin yanı sıra Hayat Bilgisi, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Bana Artık Hicran De gibi dizilerde rol almıştır. Murat Akpınar (Osman) 1998 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Suskunlar dizisinde İbrahim karakteriyle adını duyurmuştur. Fatih Koyunoğlu (Akif) 1 ocak 1979 doğumlu başarılı oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Oğlak burcu olan Koyunoğlu 1.76 boyunda ve 68 kilodadır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Beni Böyle Sev, Kara Kutu, Elveda Rumeli ve Beni Unutma gibi dizilerde rol almıştır. Neslihan Yeldan (Senem) 1969 İstanbul doğumlu başarılı oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Bir Demet Tiyatro’da canlandırdığı Füreya karakteriyle bilinmektedir. Oyuncu son olarak Kuzey Güney, Kiraz Mevsimi ve Saklı Kalan gibi dizilerde yer almıştır. Ahmet Sabri Özmener (Mustafa) 1961 Kars doğumlu tecrübeli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun olmuştur. Bizim Evin Halleri, Şefkat Tepe, Küçük Gelin gibi dizilerde rol almıştır. Hakan Altıner (Şahap) 9 Mayıs 1952 doğumlu deneyimli oyuncu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tiyatro bölümünü tamamlamıştır. Hayat Bilgisi, Selena, Adanalı ve Ne Münasebet gibi dizilerde rol almıştır. Eren Balkan (Gülistan) 24 Aralık İstanbul doğumlu 36 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat tarihi mezunudur. Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk yüksek lisansı yapmıştır. Hırsız Polis, Yaprak Dökümü ve Kara Ekmek gibi dizilerde rol almıştır. Neslihan Arslan (Dilara) 25 Nisan İstanbul doğumlu 28 yaşındaki oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı müzikal bölümünü tamamlamıştır. Gürhan Gülbahar (Yılmaz) 1972 İstanbul doğumlu 1.82 boyunda ve 78 kilodaki yetenekli oyuncu kır saçlı, kahverengi gözlüdür. Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları’nda oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Elif, Medcezir, Kertenkele, Şubat ve Poyraz Karayel gibi dizilerde rol almıştır. Bertan Dirikolu (Asım) 1980 İstanbul doğumlu oyuncu 1.83 boyunda ve 79 kilodadır. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunudur. Sıla, Ustura Kemal, Canımıniçi ve Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizilerinde rol almıştır. Fikret (Salih Bademci) Faruk’un kardeşlerin olan Fikret sürekli abisinin gölgesinde kalmaktan sıkılır. Aslında ailesine bağlı bir adamdır. İpek ile evliliğinin bir yalan üzerine olduğunu fark ettiği gün hayat Fikret için daha zorlaşır. Kızına düşkün bir babadır. Ayrılmaya karar verir, bu süreçte kızının hastalığı bütün planlarını alt üst eder. Aşık olduğu kadından ayrılmak zorunda kalır. Konservatuar sınavını kazanınca oyuncu olma yolunda adım atan Salih Bademci, Barda filmi ile geniş bir oyuncu kadrosu ile birlikte oynama fırsatı yakalar. Elveda Rumeli, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Fatih, Zeytin Tepesi, Ulan İstanbul ve Kiralık Aşk gibi dizilerde oynar. İpek (Dilara Aksüyek) Yıllardan beri Faruk’a aşıktır. Ama bir yandan da konağın gelini olmak ister. Bu yüzden sevmediği halde Fikret’le evlenir. İçten pazarlıklı, hırslı bir kadındır. Evliliğinin bitmesine tahammül edemez. Kızı hastalanınca Fikret’le tekrar bir araya gelmek için fırsat yakalar. Fikret’i kaybettiğini anlamaya başlayınca kötülük yapmaktan geri durmaz. İzmir doğumlu Dilara Aksüyek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro üzerine eğitim alır. Merhamet dizisinde Şadiye karakterini canlandırmasının ardından, Kadim Dostum, Adı Mutluluk, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi projelerde yer alır. 